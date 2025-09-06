Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

एमएस धोनी पर हुक्का वाले आरोपों का इस दिग्गज ने किया खारिज, इरफान पठान के बयान पर बचा बवाल
ऋतु सिंह | Sep 06, 2025, 01:18 PM IST
1.अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर का अंतिम डिजिट का महत्व
मोबाइल अंक ज्योतिष में कुछ अंकों को बहुत शुभ माना जाता है. अगर किसी मोबाइल नंबर का अंतिम अंक शुभ हो, तो वह हर काम में बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है. अंक ज्योतिष में कुछ अंक बृहस्पति ग्रह के अधीन होते हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है. गुरु के अधीन आने वाले अंक अच्छे परिणाम देते हैं. हर किसी को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है.
2.मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होने का क्या मतलब होता है
कहते हैं गुरु के बिना न ज्ञान मिलता है, न मोक्ष. अंक 3 ज्ञान से संबंधित है. जिन लोगों का मूलांक 3 है या 3 से संबंधित है, वे बहुत ज्ञानी होते हैं. वे जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उसका अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्हें अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान होता है. गुरु एक बहुत बड़ा ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है. आइए जानते हैं कि मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होने का क्या मतलब होता है.
3.बड़े लोगों के फोन ज़्यादा आते हैं
मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का मोबाइल नंबर 3 पर खत्म होता है, उन्हें बड़े लोगों के फोन ज़्यादा आते हैं. आपको फ़ोन करने वाला व्यक्ति किसी उच्च पद पर हो सकता है, समाज में उनका बड़ा नाम हो सकता है, उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है. वे लोग आपसे खूब बातें करेंगे और आपको ज्ञान भी देंगे. बातों-बातों में वे आपको आपके काम से जुड़ी कई अच्छी बातें बताएँगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं. इसकी वजह यह है कि अंक 3 का स्वामी बृहस्पति ग्रह है.
4.अंक 6 से परेशानी हो सकती है
इस अंक वाले लोगों को अंक 6 से परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह दैत्य ग्रह बृहस्पति का अंक है. बृहस्पति और शुक्र एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव के माने जाते हैं. हालाँकि, कई लोगों का मानना है कि चूँकि दोनों बृहस्पति हैं, इसलिए उनके बीच अच्छी बातें हो सकती हैं. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 है, तो आपको बहुत प्रभावशाली और विद्वान लोगों के फ़ोन आएंगे. फ़ोन करने वाला व्यक्ति आपसे कोई सलाह भी ले सकता है.
5.इनका सामाजिक दायरे में बहुत बड़े लोग होता है
जिन लोगों का मोबाइल नंबर 3 पर खत्म होता है, उनके सामाजिक दायरे में बहुत बड़े लोग होते हैं. जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके मोबाइल नंबर में 3 है, तो उन्हें आसानी से बड़ी डील मिल जाती है, उनका व्यापार बड़ा चलता है. ग्राहक आपको बड़े ऑर्डर देंगे. अगर आप समाज के संभ्रांत वर्ग से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होना चाहिए.
6.मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक होने का मतलब
मोबाइल अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक महत्वपूर्ण होते हैं. जब भी आप कोई मोबाइल नंबर चुनें, उसे अपने मूलांक और भाग्यांक से मिलाएँ. मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर का अंतिम अंक तभी शुभ होगा जब वह आपकी जन्मतिथि, नाम, भाग्यांक आदि से मेल खाए.