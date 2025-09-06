FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जानिए पहले दिन किसका करना होता है श्राद्ध?

Pitru Paksha and Eclipse Sutak: कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Engagement: एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, फैंस में खुशी की लहर

Pitru Paksha 2025: कल से शुरू हो रहा पितृ पक्ष, पहले दिन शनि होंगे वक्री, इस राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव

शाहरुख़ खान की बेटी सुहाना क्या किसान हैं? अलीबाग की 12.91 करोड़ की जमीन खरीद की असली कहानी क्या है?  

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

अब निवेशकों के लिए क्लाथिंग ब्रांड किआसा ला रहा IPO, SEBI ने भी दे दी हरी झंड़ी

Business Ideas: करोड़पति बनने के लिए कम पैसे में शुरू कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, मिलेगा बंपर मुनाफा

Oscar 2026: FFI अध्यक्ष फिरदौस हसन ने किया खुलासा, जानें कब होगा भारत की ऑफिसियल एंट्री का ऐलान

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में है ये डिजिट तो समझ लें तरक्की और सफलता तय है, हर रुकावट होगी दूर

चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार जानते हैं मोबाइल नंबर के आखिर में कौन सा अंक होना तरक्की कराता है और काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के साथ रुकावटों को दूर करता है.

ऋतु सिंह | Sep 06, 2025, 01:18 PM IST

1.अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर का अंतिम डिजिट का महत्व

अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर का अंतिम डिजिट का महत्व
1

मोबाइल अंक ज्योतिष में कुछ अंकों को बहुत शुभ माना जाता है. अगर किसी मोबाइल नंबर का अंतिम अंक शुभ हो, तो वह हर काम में बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है. अंक ज्योतिष में कुछ अंक बृहस्पति ग्रह के अधीन होते हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है. गुरु के अधीन आने वाले अंक अच्छे परिणाम देते हैं. हर किसी को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है.
 

2.मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होने का क्या मतलब होता है

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होने का क्या मतलब होता है
2

कहते हैं गुरु के बिना न ज्ञान मिलता है, न मोक्ष. अंक 3 ज्ञान से संबंधित है. जिन लोगों का मूलांक 3 है या 3 से संबंधित है, वे बहुत ज्ञानी होते हैं. वे जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उसका अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्हें अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान होता है. गुरु एक बहुत बड़ा ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है. आइए जानते हैं कि मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होने का क्या मतलब होता है.
 

3.बड़े लोगों के फोन ज़्यादा आते हैं

बड़े लोगों के फोन ज़्यादा आते हैं
3

मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का मोबाइल नंबर 3 पर खत्म होता है, उन्हें बड़े लोगों के फोन ज़्यादा आते हैं. आपको फ़ोन करने वाला व्यक्ति किसी उच्च पद पर हो सकता है, समाज में उनका बड़ा नाम हो सकता है, उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है. वे लोग आपसे खूब बातें करेंगे और आपको ज्ञान भी देंगे. बातों-बातों में वे आपको आपके काम से जुड़ी कई अच्छी बातें बताएँगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं. इसकी वजह यह है कि अंक 3 का स्वामी बृहस्पति ग्रह है.
 

4.अंक 6 से परेशानी हो सकती है

अंक 6 से परेशानी हो सकती है
4

इस अंक वाले लोगों को अंक 6 से परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह दैत्य ग्रह बृहस्पति का अंक है. बृहस्पति और शुक्र एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव के माने जाते हैं. हालाँकि, कई लोगों का मानना ​​है कि चूँकि दोनों बृहस्पति हैं, इसलिए उनके बीच अच्छी बातें हो सकती हैं. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 है, तो आपको बहुत प्रभावशाली और विद्वान लोगों के फ़ोन आएंगे. फ़ोन करने वाला व्यक्ति आपसे कोई सलाह भी ले सकता है.
 

5.इनका सामाजिक दायरे में बहुत बड़े लोग होता है

इनका सामाजिक दायरे में बहुत बड़े लोग होता है
5

जिन लोगों का मोबाइल नंबर 3 पर खत्म होता है, उनके सामाजिक दायरे में बहुत बड़े लोग होते हैं. जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके मोबाइल नंबर में 3 है, तो उन्हें आसानी से बड़ी डील मिल जाती है, उनका व्यापार बड़ा चलता है. ग्राहक आपको बड़े ऑर्डर देंगे. अगर आप समाज के संभ्रांत वर्ग से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 3 होना चाहिए.
 

6.मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक होने का मतलब

मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक होने का मतलब
6

मोबाइल अंक ज्योतिष में मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक महत्वपूर्ण होते हैं. जब भी आप कोई मोबाइल नंबर चुनें, उसे अपने मूलांक और भाग्यांक से मिलाएँ. मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर का अंतिम अंक तभी शुभ होगा जब वह आपकी जन्मतिथि, नाम, भाग्यांक आदि से मेल खाए.
 

7.ये भी ध्यान दें

ये भी ध्यान दें
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

