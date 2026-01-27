FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश

Daughters always karmic person in mom's life: क्या आप बेटी की मां हैं? अगर हां तो कहीं आपकी बेटी आपके पूर्व जन्म से तो नहीं है? न्यूमेरोलॉजी में कुछ संबंध कार्मिक होते हैं और मां के लिए बेटी का होना इसी बात का संकेत है.

ऋतु सिंह | Jan 27, 2026, 04:22 PM IST

1.बेटियां मां के लिए लाती हैं खास संदेश

बेटियां मां के लिए लाती हैं खास संदेश
1

न्यूमेरोलॉजी में माना गया है कि अगर किसी की एक बेटी हैं और किसी की कई बेटियां तो ये मां के लिए कुछ खास और गंभीर संदेश देता है. मां और बेटियों की संख्या बताती है कि वह अपनी मां के लिए क्या संदेश लेकर पूर्व जन्म से फिर से आई हैं. तो न्यूमेरोलॉजी कहती है बेटी सिर्फ संतान नहीं, एक कर्मिक रिश्ता होती है. यह रिश्ता अक्सर पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, सबक और भावनात्मक ऋण से जुड़ा होता है

2.न्यूमेरोलॉजी में मां-बेटी का कर्मिक संबंध क्यों खास माना जाता है?

न्यूमेरोलॉजी में मां-बेटी का कर्मिक संबंध क्यों खास माना जाता है?
2

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार बेटी का जन्म मां के लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर से गहरे रूप में जुड़ा होता है. असल में यह रिश्ता चॉइस नहीं कर्म का परिणाम होता है. इसलिए कहा जाता है बेटी मां के जीवन में संयोग से नहीं आती, वह भेजी जाती है. 
 

3.मां-बेटी का साथ इस जन्म में क्यों है?

मां-बेटी का साथ इस जन्म में क्यों है?
3

आज आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है. खासकर एक मां और बेटी को ये नहीं पता होता है कि वो इस जन्म में एक दूसरे के साथ क्यों और कैसे हैं. जी हां ये सच न्यूमेरोलॉजी से आप समझ सकते हैं.  

4.एक बेटी के होने का क्या मतलब होता है?

एक बेटी के होने का क्या मतलब होता है?
4

एक बेटी का होना मां संग कार्मिक रिश्ता दर्शाता है लेकिन अगर दो या ज्यादा है तो आपकी बेटी आपके जीवन में हमेशा एक कर्मिक व्यक्ति होती है.
 

5.एक बेटी क्यों होती है बहुत खास?

एक बेटी क्यों होती है बहुत खास?
5

बेटी अक्सर मां के पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं, दबे हुए सपने, अनकहे भाव को पूरा या उजागर करने आती है.ऐसी बेटियां अक्सर मां जैसी दिखती हैं. ये मां की भावनात्मक कमजोरियों को सबसे पहले पहचानती हैं.
 

6.एक बेटी क्यों होती है बहुत खास?

एक बेटी क्यों होती है बहुत खास?
6

बेटी अक्सर मां के पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं, दबे हुए सपने, अनकहे भाव को पूरा या उजागर करने आती है.ऐसी बेटियां अक्सर मां जैसी दिखती हैं. ये मां की भावनात्मक कमजोरियों को सबसे पहले पहचानती हैं.
 

7.ट्रिगर बेटी कौन होती है?

ट्रिगर बेटी कौन होती है?
7

ट्रिगर बेटी की कुछ पहचान होती है , जिसे देखकर आप समझ सके हैं कि यही वो बेटी है जो जीवन का दूसरा पहलू समझाने आई है.  ऐसी बटी अक्सर स्वभाव, सोच और जीवन के फैसलों में मां से बिल्कुल अलग होती है. ऐसी बेटी सवाल करती है, विरोध करती है, सीमाएं तोड़ती है. अक्सर, वह न तो दिखने में और न ही स्वभाव में मां से मिलती-जुलती होती है.
 

8.क्यों होती है एक बेटी एकदम अलग

क्यों होती है एक बेटी एकदम अलग
8

परिवार, करियर और प्रेम के बारे में उसके विचार आपसे बिल्कुल अलग हैं. यदि आप स्थिरता को महत्व देते हैं, तो वह बदलाव की चाह रखती है. यदि परंपराएँ आपके लिए मायने रखती हैं, तो वह उन्हें अस्वीकार करती है. उसका व्यवहार ऐसे गुण प्रकट करता है जिन्हें स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. लेकिन वह आपको संयोग से नहीं मिली है.

9.मां के कार्मिक ब्लॉकेज तोड़ने आती है ये बेटी

मां के कार्मिक ब्लॉकेज तोड़ने आती है ये बेटी
9

न्यूमेरोलॉजी कहती है यह बेटी मां के कार्मिक ब्लॉकेज तोड़ने आती है. उसका जन्म मां को यह सिखाने के लिए होता है कि नियंत्रण छोड़ना कैसे है या किसी को स्वीकार करना कैसे है. बिना शर्त प्रेम क्या होता है आदि. इसलिए अगर मां स्थिरता चाहती है तो बेटी बदलाव चाहती है. वहीं अगर मां अगर मां परंपरावादी है तो बेटी विद्रोही और मॉर्डन ख्यालों वाली होती है. अगर मां त्याग में जीती है तो बेटी आत्मसम्मान सिखाती है.
 

10.मां संग नहीं बैठता सामनजस्य

मां संग नहीं बैठता सामनजस्य
10

उसका व्यवहार ऐसे गुण प्रकट करता है जिन्हें स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. लेकिन वह आपको संयोग से नहीं मिली है. क्योंकि यह रिश्ता आराम के लिए नहीं आत्मिक विकास (Soul Growth) के लिए होता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जहां संघर्ष है, वहीं सबसे बड़ा कर्मिक पाठ छिपा होता है.
 

11.मां को क्या करना चाहिए?  

मां को क्या करना चाहिए?  
11

न्यूमेरोलॉजी साफ़ कहती है अगर आपकी बेटी ट्रिगर बेटी है तो उसे बदलने की कोशिश न करें. न ही उसे अपने जैसा बनाने के लिए उस पर अत्याचार करें, बल्कि स्वीकार करें और ये समझें कि जीवन में कुछ चीजें आप जैसा चाहती हैं जरूरी नहीं वैसा ही हों. क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के कर्म पूरे करने के लिए साथ हैं.
 

12.किनको मिलती हैं अक्सर कार्मिक बेटियां

किनको मिलती हैं अक्सर कार्मिक बेटियां
12

जिन मांओं का लाइफ पाथ नंबर 2, 6 या 9 होता है उनकी बेटियां अक्सर कर्मिक होती हैं. मां-बेटी के बीच बार-बार गलतफहमियां होना भी कर्मिक संकेत है.

 डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

 

