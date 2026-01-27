Numerology: एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश

1 . बेटियां मां के लिए लाती हैं खास संदेश

1

न्यूमेरोलॉजी में माना गया है कि अगर किसी की एक बेटी हैं और किसी की कई बेटियां तो ये मां के लिए कुछ खास और गंभीर संदेश देता है. मां और बेटियों की संख्या बताती है कि वह अपनी मां के लिए क्या संदेश लेकर पूर्व जन्म से फिर से आई हैं. तो न्यूमेरोलॉजी कहती है बेटी सिर्फ संतान नहीं, एक कर्मिक रिश्ता होती है. यह रिश्ता अक्सर पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, सबक और भावनात्मक ऋण से जुड़ा होता है