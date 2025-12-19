Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 19, 2025, 09:59 AM IST
1.भूलकर भी न फेंके हवन की राख
बहुत से लोग हवन के बाद उसकी राख को ऐसे ही फेंक देते हैं या पानी बहा देते हैं, अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो यह गलत न करें. क्योंकि हवन की राख कोई आम राख नहीं होती हैं. इसे बेहद पवित्र माना गया है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस राख अग्निदेव की ऊर्जा समाई होती है. इसका सही इस्तेमाल व्यक्ति के जीवन में आने वाली कई परेशानियों को दूर करता सकता है. उनके भाग्य को जागृत कर सकता है.
2.इसलिए पवित्र मानी जाती है हवन की राख
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, हवन की रखा कोई साधारण राख नहीं है. ये सीधे अग्निदेव के संपर्क में आती है. इसलिए इसमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति मानी जाती है. इसके साथ ही हवन में इस्तेमाल होने वाली देशी घी और शुद्ध लकड़ियां और जड़ी बूटी जलकर इसकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देती है. यही वजह है कि हवन की राख को फेंकना नहीं चाहिए.
3.घर के मुख्य द्वार पर रखें हवन की राख
अगर घर में मायूसी, कलह और झगड़ा बना रहता है तो हवन की राख का यह उपाय इसे खत्म कर सकता है. इसके लिए हवन की राख को घर के मुख्य दरवाजे पर हल्का सा छिड़क दें. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है. घर में सुख शांति का प्रवेश होता है.
4.छोटी पोटली में बांधकर लटका दें
हवन की राख को घर के मुख्य दरवाजे पर छोटी सी पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर लटका दें. यह उपाय घर में सुख शांति का विस्तार करेगा.
5.तिजोरी या अलमारी में रखें हवन की राख
अगर घर में लंबे समय से पैसों की तंगी चल रही है. पैसा नहीं थम रहा है तो हवन की राख लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर रख दें. अब इसे घर की तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बढ़ती है. धन का प्रवाह बेहतर होता है. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से इनकम के सोर्स बढ़ते हैं.
6.घर के गार्डन में डाल सकते हैं हवन की राख
हवन की राख को घर में मौजूद गार्डन और गमलों में डालना भी बेदह शुभ और फायदेंद होता है. पीपल या नीम के पेड़ के पास हवन की राख डालना शुभ माना जाता है. इससे सकारात्मकता का संचार होता है. पेड़ पौधों की बढ़त अच्छी होती है.
7.घर के कोनों में जरूर करें छिड़काव
घर में तनाव, मनमुटाव, बीमारी और छोटी छोटी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो हवन की राख को हर कोने में छिड़क दें. इसके अलावा चुटकी राख को साफ पानी में मिक्स करके घर के चारों कोनों में हल्का सा छिड़क दें. इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी. घर में सुख शांति और प्यार बढ़ेगा.
8.माथे और गले पर लगाना भी होता है शुभ
शास्त्रों की मानें तो हवन की राख को श्रद्धा के साथ में माथे या गले पर लगाना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है. मन और दिमाग शांत रहता है.
डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)
