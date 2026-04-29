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Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान

हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान

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Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान

हाथों की हथेली में खिंची सीधी उल्टी लाइन और कुछ चिन्ह आपकी पकड़ मजबूत करने के लिए ही नहीं है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इन्हें देखकर व्यक्ति स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. हथेली में मौजूद ये रेखाएं और पर्वत उसके उतार चढ़ाव और ज्ञानी व अज्ञानी होने तक का भेद खोल सकते हैं...

Nitin Sharma | Apr 29, 2026, 10:33 AM IST

1.हथेली में बुध पर्वत का प्रभाव

हथेली में बुध पर्वत का प्रभाव
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अगर आप भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर उसके स्वभाव को जानना चाहते हैं तो उसकी हथेली में मौजूद रेखाओं को देख सकते हैं. ये व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को तय करती हैं. हथेली में सबसे विशेष बुध होता है, ग्रहों का राजकुमार बुद्धि और चतुराई का कारक है. ऐसे में बुध पर्वत पर मौजूद कुछ खास निशान ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति एक सफल वक्ता, बिजनेसमैन बनेगा या फिर जीवन में उलझनों का सामना करता रहेगा. आइए जानते हैं हथेली बुध पर्वत कहा होता है और इसे देखकर क्या क्या पता लगाया जा सकता है...

(Credit Image AI)

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2.सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है बुध पर्वत

सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है बुध पर्वत
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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, बुधर पर्वत हथेली में मौजूद सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली के नीचे होता है. उंगली के नीचे उभरे हुए भाग को बुध पर्वत कहा जाता है. अगर किसी व्यक्ति की हथेली में यह पर्वत यानी वह स्थान उभरा होता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, वहीं बुध पर्वत का दबा होना चुनौतियों का संकेत देता है.

(Credit Image AI)

3.विकसित बुध पर्वत

विकसित बुध पर्वत
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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली में बुध पर्वत अच्छे से विकासित होता है. उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है. ये लोग अच्छे प्रवक्ता होने के साथ ही बेहतरीन वकील और अभिनेता माने जाते हैं. ये लोग गणित से लेकर साइंस जैसे विषयों में अच्छी पकड़ रखते हैं. ये लोग मैनेजमेंट में माहिर होते हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को अपनी सूझबूझ से अनुकूल बना लेते हैं.

(Credit Image AI)

4.दबा हुआ चपटा बुध पर्वत

दबा हुआ चपटा बुध पर्वत
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हथेली में बुध पर्वत का चपटा यानी सपाट या दबा होना अशुभ होता है. यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति और विचारों को प्रभावित करता है. ऐसे लोग अंधविश्वासी होने के साथ ही जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं. ये लोग काम की बजाय मन को व्यर्थ की बातों में ज्यादा लगाते हैं. इनकी फैसले लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर होती है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.बुध पर्वत पर बिछा रेखाओं का जाल

बुध पर्वत पर बिछा रेखाओं का जाल
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हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर रेखाओं का जाल अशुभ संकेत देता है. यह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और समस्याओं की तरफ इशारा करता है. वहीं बुध पर्वत सामान्य से बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी खतरनाक होता है. ऐसे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को भ्रमित करने में करते हैं. बहुत ही चालाक होते हैं. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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