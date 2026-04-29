Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान

1 . हथेली में बुध पर्वत का प्रभाव

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अगर आप भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर उसके स्वभाव को जानना चाहते हैं तो उसकी हथेली में मौजूद रेखाओं को देख सकते हैं. ये व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को तय करती हैं. हथेली में सबसे विशेष बुध होता है, ग्रहों का राजकुमार बुद्धि और चतुराई का कारक है. ऐसे में बुध पर्वत पर मौजूद कुछ खास निशान ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति एक सफल वक्ता, बिजनेसमैन बनेगा या फिर जीवन में उलझनों का सामना करता रहेगा. आइए जानते हैं हथेली बुध पर्वत कहा होता है और इसे देखकर क्या क्या पता लगाया जा सकता है...

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