मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 

4 . भीतर से पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया

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साध्वी बनने का रास्ता आसान नहीं होता, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें अपने जीवन को पूरी तरह बदलना पड़ता है, यह सिर्फ बाहरी रूपांतरण नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है. इसके लिए सबसे पहले यह दृढ़ संकल्प करना होता है कि वह सांसारिक जीवन, रिश्तों और मोह-माया से दूर रह सके. इसके लिए पहले परिवार, जीवनशैली और यहां तक कि उसकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इस मार्ग के लिए उपयुक्त है.