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मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 

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मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ग्लैमर की दुनिया त्याग कर आध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं. महाकुंभ 2025 से ही हर्षा चर्चा में बनी हुई हैं. अब उनके संन्यास लेने की खबर सामने आ रही है. साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया ने उज्जैन में खुद का पिंडदान कर दिया है. आइए जानें साध्वी बनने की प्रक्रिया क्या है..

Abhay Sharma | Apr 21, 2026, 11:14 PM IST

1.हर्षा रिछारिया बनीं साध्वी

हर्षा रिछारिया बनीं साध्वी
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अक्षय तृतीया के दिन हर्षा रिछारिया ने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मौनी तीर्थ आश्रम में संन्यास की दीक्षा ली थी, अब हर्षा रिछारिया स्वामी हर्षानंद गिरि नाम से पहचानी जाएंगी. ये पूरा अनुष्ठान पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर सुमनानंद गिरि महाराज के नेतृत्व में हुआ है. साध्वी हर्षा नंदगिरी ने स्वंय का तर्पण, पिंडदान, शिखा और दंड का त्याग कर संन्यास की दीक्षा पूरी की है. 

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2.कौन हैं हर्षा रिछारिया?

कौन हैं हर्षा रिछारिया?
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26 मार्च 1994 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले के मऊरानीपुर में जन्मी हर्षा रिछारिया का परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में बस गया. वर्तमान में हर्षा उत्तराखंड में रहती थीं. हर्षा रिछारिया नियमित रूप से धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती रही हैं. 

3.'स्वयं का पिंडदान' सबसे महत्वपूर्ण 

'स्वयं का पिंडदान' सबसे महत्वपूर्ण 
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बता दें कि संन्यास दीक्षा के दौरान 'स्वयं का पिंडदान' एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक अनुष्ठान है, जो सांसारिक जीवन, परिवार और पिछले रिश्तों के पूर्ण त्याग का प्रतीक माना जाता है. इसके लिए साधक/साधिका अपने पितरों के तर्पण के साथ-साथ स्वयं के नाम का पिंडदान करते हैं. इसका मतलब यह है कि उनका पूर्व जीवन समाप्त हो गया है, वे अब आध्यात्मिक जीवन के लिए पुनर्जन्म ले चुके हैं. (AI Image)

4.भीतर से पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया  

भीतर से पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया  
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साध्वी बनने का रास्ता आसान नहीं होता, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें अपने जीवन को पूरी तरह बदलना पड़ता है, यह सिर्फ बाहरी रूपांतरण नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है. इसके लिए सबसे पहले यह दृढ़ संकल्प करना होता है कि वह सांसारिक जीवन, रिश्तों और मोह-माया से दूर रह सके. इसके लिए पहले परिवार, जीवनशैली और यहां तक कि उसकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इस मार्ग के लिए उपयुक्त है.  

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5.भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग 

भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग 
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इसके लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, इसमें परिवार और दोस्तों से दूरी, धन, पद और प्रतिष्ठा से अलगाव भी शामिल है. इस पूरी प्रक्रिया में गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है.  गुरु के मार्गदर्शन के बिना साध्वी बनने की राह संभव नहीं. जब कोई महिला योग्य गुरु से दीक्षा लेती है, तभी उसके आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है, जहां उसे मंत्र, ज्ञान और जीवन जीने की नई दिशा मिलती है.  

6.अनुशासित दिनचर्या 

अनुशासित दिनचर्या 
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दीक्षा के बाद साध्वी को अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग होना पड़ता है. परिवार, सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत इच्छाओं से दूरी बनाकर एक अनुशासित दिनचर्या अपनाना होता है. इसमें प्रार्थना, ध्यान और सेवा कार्य शामिल हैं. इस मार्ग में त्याग का विशेष महत्व है, भौतिक सुख-सुविधाओं, आडंबर और तामसिक भोजन का परित्याग कर सादा, संयमित और सात्विक जीवन जीना इसकी मूल भावना है. 

7.बाहरी रूप से ये बदलाव आते हैं 

बाहरी रूप से ये बदलाव आते हैं 
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इसके अलावा साध्वी बनने की प्रक्रिया में बाहरी रूप में भी बदलाव आता है. इसमें दीक्षा से पहले सिर मुंडवाना एक प्रतीकात्मक कदम होता है, जिसे सांसारिक जीवन के त्याग का संकेत माना जाता है. इस प्रक्रिया में खुद का तर्पण और पिंडदान किया जाता है. दीक्षा के बाद साध्वी भगवा वस्त्र धारण करती है और गुरु के आदेशों का पालन करती है. सेवा करना और गुरू के बताए मार्ग पर चलना ही उसका मुख्य कर्तव्य बन जाता है. (AI Image)

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