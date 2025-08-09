Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

1 . Happy Raksha Bandhan 2025

1

अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,

बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं

लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,

पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

