Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

Twitter
Advertisement
Headlines

Kullu Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, IMD ने जारी की नई चेतावनी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

'मेरे टैरिफ हटाए तो 1929 जैसी तबाही होगी', ट्रम्प ने फिर दी धमकी और कहा- उन्हें ये बात कर रही परेशान

Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय जरूर बोलें ये मंत्र, जानें रक्षाबंधन मनाने के शास्त्रीय नियम

राम मंदिर के बाद अब बिहार में बनेगा सबसे बड़ा सीता मंदिर, हो चुका शिलान्यास, जानें कितना है बजट और टेंपल एरिया 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग

Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन

Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

HomePhotos

धर्म

Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

आज 9 अगस्त के दिन सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन भाई-बहन के रिश्ते के लिए खास होता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं. आप रक्षाबंधन के खास मौके पर यहां से शुभकामना संदेश शेयर कर सकते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 09, 2025, 06:18 AM IST

1.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
1

अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,
बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं
लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,
पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

Advertisement

2.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
2

भाई-बहन के प्यार का बंधन
है इस दुनिया में वरदान
इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता
चाहे ढूंढ लो सारा जहान
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

3.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
3

बंधन है प्यारा, रिश्ता न्यारा,
बहन तेरी रक्षा में भाई हमेशा तुम्हारा
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

4.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
4

राखी के इस सुंदर दिन,
हो खुशियों का हर पल संगिन,
भाई-बहन का अटूट बंधन रहे,
हर मुस्कान में अपनापन बहे
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

TRENDING NOW

5.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
5

राखी का धागा बहुत खास है,
इसमें छुपा है भाई बहन का प्यार है.
तो धूमधाम से मनाइए राखी का त्योहार 
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

6.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
6

ये रिश्ता है प्यार और विश्वास का
ये रिश्ता है दिल और एहसास का
रक्षाबंधन पर तुमको है बस यही दुआ
खुशियों से भरा हो ये पूरा जीवन तुम्हारा
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

7.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
7

भाई-बहन का है बंधन यह बहुत प्यारा
दुनिया में नहीं कोई ऐसा रिश्ता न्यारा
सदा मुस्कुराते रहो मेरी बहना
रक्षाबंधन पर बस तुमसे यही है कहना
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

8.Happy Raksha Bandhan 2025

Happy Raksha Bandhan 2025
8

राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार
बनी रहे भाई-बहन के रिश्ते की मिठास
सदा खुश रहो, यही है मेरी दुआ
हर दिन हो तुम्हारा सबसे नया सबसे खुशनुमान
रक्षाबंधन की तुमको ढेरों शुभकामनाएं

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
Anti Aging Remedies: कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन
कम उम्र में ही नजर आने लगी हैं झुर्रियां तो इन तरीकों से रोकें एजिंग का असर, टाइट रहेगी स्किन
Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?
आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?
Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार
रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार
भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल
भारत के इन नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी, लिस्ट में PM-CM भी शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE