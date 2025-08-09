Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षाबंधन पर इन खूबसूरत संदेशों के साथ भाई-बहन को दें बधाई, बढ़ेगा प्यार

Kullu Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, IMD ने जारी की नई चेतावनी
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 09, 2025, 06:18 AM IST
1.Happy Raksha Bandhan 2025
अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,
बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं
लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,
पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
2.Happy Raksha Bandhan 2025
भाई-बहन के प्यार का बंधन
है इस दुनिया में वरदान
इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता
चाहे ढूंढ लो सारा जहान
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
3.Happy Raksha Bandhan 2025
बंधन है प्यारा, रिश्ता न्यारा,
बहन तेरी रक्षा में भाई हमेशा तुम्हारा
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
4.Happy Raksha Bandhan 2025
राखी के इस सुंदर दिन,
हो खुशियों का हर पल संगिन,
भाई-बहन का अटूट बंधन रहे,
हर मुस्कान में अपनापन बहे
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
5.Happy Raksha Bandhan 2025
राखी का धागा बहुत खास है,
इसमें छुपा है भाई बहन का प्यार है.
तो धूमधाम से मनाइए राखी का त्योहार
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
6.Happy Raksha Bandhan 2025
ये रिश्ता है प्यार और विश्वास का
ये रिश्ता है दिल और एहसास का
रक्षाबंधन पर तुमको है बस यही दुआ
खुशियों से भरा हो ये पूरा जीवन तुम्हारा
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
7.Happy Raksha Bandhan 2025
भाई-बहन का है बंधन यह बहुत प्यारा
दुनिया में नहीं कोई ऐसा रिश्ता न्यारा
सदा मुस्कुराते रहो मेरी बहना
रक्षाबंधन पर बस तुमसे यही है कहना
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
8.Happy Raksha Bandhan 2025
राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार
बनी रहे भाई-बहन के रिश्ते की मिठास
सदा खुश रहो, यही है मेरी दुआ
हर दिन हो तुम्हारा सबसे नया सबसे खुशनुमान
रक्षाबंधन की तुमको ढेरों शुभकामनाएं
