Akshaya Tritiya Wishes: मिले मां लक्ष्मी-कुबेर जी का आशीर्वाद... ये शुभ संदेश भेजकर अपनों को दें अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं

2 . Akshaya tritiya wishes 2026

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1- मां लक्ष्मी का हाथ आप हम हमेशा रहे, मां सरस्वती आपके साथ खड़ी रहें,

गणपति बप्पा का प्यार बना रहे और मां दुर्गा की कृपा आपके जीवन को प्रकाश से भरती रहे, शुभ अक्षय तृतीया.

2- सोने जैसी चमके आपकी किस्मत, हर दिन घर आए धन-वैभव,

चारों ओर तरक्की हो, अक्षय तृतीया पर आपके घर में देवी लक्ष्मी हो. हैप्पी अक्षय तृतीया3- कामयाबी कदम चूमती रहे, खुशियां आस पास घूमती रहे.

धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार. अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं!

