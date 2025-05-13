Akshaya Tritiya Wishes: मिले मां लक्ष्मी-कुबेर जी का आशीर्वाद... ये शुभ संदेश भेजकर अपनों को दें अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं

धर्म
Abhay Sharma | Apr 19, 2026, 12:12 AM IST
1.Akshaya Tritiya 2026 Wishes Images
हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, यह नई शुरुआत, समृद्धि और शुभ फल देने वाला दिन माना जाता है. यह अबूझ मुहूर्तों में से एक होता है. इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की जरूर नहीं पड़ती है. आप इस शुभ अवसर पर आप अपने परिजनों, प्रियजनों को अक्षय तृतीया के शुभकामना संदेश भेज सकते हैं.
2.Akshaya tritiya wishes 2026
1- मां लक्ष्मी का हाथ आप हम हमेशा रहे, मां सरस्वती आपके साथ खड़ी रहें,
गणपति बप्पा का प्यार बना रहे और मां दुर्गा की कृपा आपके जीवन को प्रकाश से भरती रहे, शुभ अक्षय तृतीया.
2- सोने जैसी चमके आपकी किस्मत, हर दिन घर आए धन-वैभव,
चारों ओर तरक्की हो, अक्षय तृतीया पर आपके घर में देवी लक्ष्मी हो. हैप्पी अक्षय तृतीया3- कामयाबी कदम चूमती रहे, खुशियां आस पास घूमती रहे.
धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार. अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं!
3.Akshaya tritiya Status 2026
4- दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार,
होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार. अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं.
5- मां लक्ष्मी का हो आपके घर पर वास, हर दिन बढ़े धन और विश्वास.
सोना ही नहीं, दिल भी चमके आपका, अक्षय तृतीया पर भाग्य दमके आपका.
6- धन-धान्य से भर जाए आंगन, मिले आपको हर सुख का साधन.
हर राह पर सफलता मिले, जीवन आपका खुशियों से खिले.
4.Akshaya Tritiya Quotes 2026
7- अक्षय तृतीया का ये त्योहार, लाए खुशियों की झंकार.
सपनों को पंख मिले, हर खुशी आपके संग चले.
8 - आपके घर आए लक्ष्मी का वास, खुशियों से भरा रहे हर सांस.
हर दिन हो सुनहरा, जीवन हो आपका गहना.
9- अक्षय तृतीया की शुभ बेला, लाए जीवन में खुशियों का मेला.
खुशियों का दीप जले हर बार, सुख-समृद्धि रहे अपार.
5.Happy Akshaya Tritiya 2026
10- धन, वैभव और शांति का संग, जीवन में भर दे खुशियों के रंग.
हर कदम पर सफलता मिले, आपका नाम रोशन खिले।
11- अक्षय तृतीया का पावन दिन आया, आपके जीवन में खुशियों का बहार लाया.
सोना-चांदी से भी बढ़कर हो आपका मान, अक्षय तृतीया बनाए आपकी नई पहचान
12- धन, दौलत, प्यार और सम्मान, अक्षय तृतीया दे आपको हर वरदान.
खुशियों की झोली भर जाए आपकी, यह पर्व जीवन रोशन कर जाए आपका.
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