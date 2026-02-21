FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mineral Deficiency: मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा

शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा

HomePhotos

धर्म

Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

क्या आपने कभी अपनी हथेली को गौर से देखा है? हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हमारी हथेली में मौजूद रेखाएं और उभरे हुए ​कुछ हिस्से पर्वत के रूप में कुंडली ओर ग्रहों की स्थिति बताते हैं. हस्तरेखा में इसे देखकर व्यक्ति के स्वभाव, करियर से लेकर भविष्य तक का अनुमान लगाया जा सकता है.

Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 03:02 PM IST

1.शनि पर्वत

शनि पर्वत
1

आज हम बात करते हैं शनि पर्वत की,जो मध्यमा (मिडिल फिंगर) के नीचे स्थित होता है. ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन, संघर्ष और न्याय का ग्रह माना गया है. यही कारण है कि शनि पर्वत की स्थिति व्यक्ति के जीवन में मेहनत, भाग्य, सफलता और सामाजिक सम्मान से जुड़ी मानी जाती है.

Advertisement

2.कहां होता है शनि पर्वत

कहां होता है शनि पर्वत
2

हस्तरेखा शास्त्री के अनुसार, हाथ के बीच यानी मध्यमा उंगली के ठीक नीचे भाग्य रेखा समाप्त होती है. यहां थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, जिसे शनि पर्वत माना गया है. यह पर्वत कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य का प्रतीक है अगर यह भाग उभरा हुआ है संतुलित और साफ दिखाई देता है, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है.

3.सामान्य से ज्यादा उभरा शनि पर्वत का हिस्सा

सामान्य से ज्यादा उभरा शनि पर्वत का हिस्सा
3

अगर आपकी हथेली में शनि पर्वत सामान्य से थोड़ा  ज्यादा उभरा हुआ है, तो आप एकांत पसंद करने वाले हो सकते हैं. अपने लक्ष्यों पर गहरा फोकस रखते हैं. कम बोलने और ज्यादा सोचने वाले होते हैं. उम्र के साथ रहस्यवादी या आध्यात्मिक झुकाव विकसित कर सकते हैं.ऐसे लोग अक्सर करियर में स्थिर और अनुशासित होते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होता है.

4.शनि पर्वत का अभाव होने पर मेहनत ज्यादा और देरी से मिलती है सफलता 

शनि पर्वत का अभाव होने पर मेहनत ज्यादा और देरी से मिलती है सफलता 
4

अगर शनि पर्वत सपाट या उभरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. सम्मान मिलने में देरी हो सकती है निराशा या अस्थिरता का अनुभव हो सकता है. डेटा और अनुभव बताते हैं कि ऐसे लोग अगर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तो देर से ही सही, स्थायी सफलता पा सकते हैं.

TRENDING NOW

5.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
5

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
मां के दुत्कार ने इस बेबी को बना दिया सोशल मीडिया का दुलारा, नन्हें बंदर Punch का ये एक्शन कर देगा आपको इमोशनल
मां के दुत्कार ने इस बेबी को बना दिया सोशल मीडिया का दुलारा, नन्हें बंदर Punch का ये एक्शन कर देगा आपको इमोशनल
55 साल पुराना Mohammad Rafi का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी सुबक पड़ता है दिल; 6 मिनट 29 सेकेंड में चीर देता है कलेजा
55 साल पुराना Mohammad Rafi का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी सुबक पड़ता है दिल; 6 मिनट 29 सेकेंड में चीर देता है कलेजा
MORE
Advertisement
धर्म
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
Aamlaki Ekadashi 2026: इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व
इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
MORE
Advertisement