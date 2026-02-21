Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

4 . शनि पर्वत का अभाव होने पर मेहनत ज्यादा और देरी से मिलती है सफलता

4

अगर शनि पर्वत सपाट या उभरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. सम्मान मिलने में देरी हो सकती है निराशा या अस्थिरता का अनुभव हो सकता है. डेटा और अनुभव बताते हैं कि ऐसे लोग अगर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तो देर से ही सही, स्थायी सफलता पा सकते हैं.