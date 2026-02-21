Shani Parvat Palmistry: हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत

धर्म
Nitin Sharma | Feb 21, 2026, 03:02 PM IST
1.शनि पर्वत
आज हम बात करते हैं शनि पर्वत की,जो मध्यमा (मिडिल फिंगर) के नीचे स्थित होता है. ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन, संघर्ष और न्याय का ग्रह माना गया है. यही कारण है कि शनि पर्वत की स्थिति व्यक्ति के जीवन में मेहनत, भाग्य, सफलता और सामाजिक सम्मान से जुड़ी मानी जाती है.
2.कहां होता है शनि पर्वत
हस्तरेखा शास्त्री के अनुसार, हाथ के बीच यानी मध्यमा उंगली के ठीक नीचे भाग्य रेखा समाप्त होती है. यहां थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, जिसे शनि पर्वत माना गया है. यह पर्वत कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य का प्रतीक है अगर यह भाग उभरा हुआ है संतुलित और साफ दिखाई देता है, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है.
3.सामान्य से ज्यादा उभरा शनि पर्वत का हिस्सा
अगर आपकी हथेली में शनि पर्वत सामान्य से थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ है, तो आप एकांत पसंद करने वाले हो सकते हैं. अपने लक्ष्यों पर गहरा फोकस रखते हैं. कम बोलने और ज्यादा सोचने वाले होते हैं. उम्र के साथ रहस्यवादी या आध्यात्मिक झुकाव विकसित कर सकते हैं.ऐसे लोग अक्सर करियर में स्थिर और अनुशासित होते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होता है.
4.शनि पर्वत का अभाव होने पर मेहनत ज्यादा और देरी से मिलती है सफलता
अगर शनि पर्वत सपाट या उभरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. सम्मान मिलने में देरी हो सकती है निराशा या अस्थिरता का अनुभव हो सकता है. डेटा और अनुभव बताते हैं कि ऐसे लोग अगर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तो देर से ही सही, स्थायी सफलता पा सकते हैं.