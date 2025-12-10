FacebookTwitterYoutubeInstagram
'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?

धर्म

धर्म

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह कुंडली देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. ठीक ऐसे ही हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति की हथेली में मौजूद उल्टी सीधी रेखाएं देखकर उसके भविष्य का आकलन किया जा सकता है. इन रेखाओं के जरिए जीवन में होने वाली घटनाओं का सटीक अनुमान लग जाता है.

नितिन शर्मा | Dec 10, 2025, 01:12 PM IST

1.हथेली की रेखाएं

हथेली की रेखाएं
1

हथेली में बनी उल्टी सीधी रेखाओं के बीच कुछ रेखाएं और निशान ऐसे होते हैं, जो आपको अमीर, बेहतरीन स्वास्थ्य, लंबी उम्र और भाग्यशाली होने का संकेत देती हैं. आइए जानते हैं अपने हाथ में कैसे देखें ये रेखाएं और राजयोग...

2.सूर्य रेखा

सूर्य रेखा
2

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद सूर्य रेखा को भाग्य और प्रसिद्धि की रेखा भी कहा जाता है. अगर हथेली पर साफ,गहरी और सीधी रेखा होना भाग्यशाली का संकेत देती है, जिन लोगों की हाथ में ये रेखा होती है. ऐसे लोग जीवन में आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं. अगर सूर्य रेखा सीधे सूर्य पर्वत तक जा रही हो तो व्यक्ति धन के साथ ही समाज में खूब मान सम्मान पाते हैं.

3.भाग्य रेखा

भाग्य रेखा
3

हथेली के एक भाग्य रेखा भी मौजूद होती है. यह आपकी हथेली के नीचे से शुरू होकर हाथ के बीचों बीच उंगली तक जाती है. यह रेखा जितनी ज्यादा स्पष्ट होती है. व्यक्ति को जीवन में उतनी ही तेजी से सफलता और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है. अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत या चंद्र पर्वत से उठ रही हो तो ऐसे लोग व्यापार से लेकर राजनीति में बड़ी सफलता पाते हैं. वहीं इस रेखा के शनि पर्वत तक पहुंचने पर राजयोग बनता है.

4.धन रेखा

धन रेखा
4

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद धन रेखा को भी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है. यह रेखा बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है. माना जाता है कि जिन लोगों की हथेली में धन रेखा सूर्य पर्वत या बुध पर्वत की तरफ झुकी होती है. ऐसे में लोगों के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती. इन लोगों को जीवन में कई बार बड़े धन लाभ प्राप्त होता है. 

5.जीवन रेखा

जीवन रेखा
5

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा सही स्थान पर होना भी धन लाभ का संकेत देता है. अगर दोनों यह दोनों ही रेखाएं एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर और गहरी हो तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है. ऐसे लोगों के जीवन में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इसके साथ ही सफलता प्राप्त होती है. ऐसे में लोग बेहद बुद्धिमान माने जाते हैं. इनकी आयु भी लंबी होती है.

6.शुक्र पर्वत

शुक्र पर्वत
6

हथेली में अंगूठे के पास के उभरे हुए हिस्से को शुक्र पर्वत माना गया है. यह जितना ज्यादा उभरा होता है. व्यक्ति के जीवन में उतना ही ज्यादा प्रेम, आकर्षण, वैभव और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है. अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ और चमकदार हो तो ऐसे व्यक्ति धन-संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. ये लोग जीवन में हर तरह ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

