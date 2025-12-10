Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?

3 . भाग्य रेखा

हथेली के एक भाग्य रेखा भी मौजूद होती है. यह आपकी हथेली के नीचे से शुरू होकर हाथ के बीचों बीच उंगली तक जाती है. यह रेखा जितनी ज्यादा स्पष्ट होती है. व्यक्ति को जीवन में उतनी ही तेजी से सफलता और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है. अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत या चंद्र पर्वत से उठ रही हो तो ऐसे लोग व्यापार से लेकर राजनीति में बड़ी सफलता पाते हैं. वहीं इस रेखा के शनि पर्वत तक पहुंचने पर राजयोग बनता है.