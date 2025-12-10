Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?

CIC के चयन के लिए मीटिंग खत्म, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे से निकले | पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं मोस्ट वॉटेंड आतंकी, लश्कर के दो आतंकी एक साथ दिखे, सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद | संजीव बालियान डीपी यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का गठन किया, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन
नितिन शर्मा | Dec 10, 2025, 01:12 PM IST
1.हथेली की रेखाएं
हथेली में बनी उल्टी सीधी रेखाओं के बीच कुछ रेखाएं और निशान ऐसे होते हैं, जो आपको अमीर, बेहतरीन स्वास्थ्य, लंबी उम्र और भाग्यशाली होने का संकेत देती हैं. आइए जानते हैं अपने हाथ में कैसे देखें ये रेखाएं और राजयोग...
2.सूर्य रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मौजूद सूर्य रेखा को भाग्य और प्रसिद्धि की रेखा भी कहा जाता है. अगर हथेली पर साफ,गहरी और सीधी रेखा होना भाग्यशाली का संकेत देती है, जिन लोगों की हाथ में ये रेखा होती है. ऐसे लोग जीवन में आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं. अगर सूर्य रेखा सीधे सूर्य पर्वत तक जा रही हो तो व्यक्ति धन के साथ ही समाज में खूब मान सम्मान पाते हैं.
3.भाग्य रेखा
हथेली के एक भाग्य रेखा भी मौजूद होती है. यह आपकी हथेली के नीचे से शुरू होकर हाथ के बीचों बीच उंगली तक जाती है. यह रेखा जितनी ज्यादा स्पष्ट होती है. व्यक्ति को जीवन में उतनी ही तेजी से सफलता और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है. अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत या चंद्र पर्वत से उठ रही हो तो ऐसे लोग व्यापार से लेकर राजनीति में बड़ी सफलता पाते हैं. वहीं इस रेखा के शनि पर्वत तक पहुंचने पर राजयोग बनता है.
4.धन रेखा
हस्तरेखा शास्त्र में हथेली में मौजूद धन रेखा को भी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है. यह रेखा बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है. माना जाता है कि जिन लोगों की हथेली में धन रेखा सूर्य पर्वत या बुध पर्वत की तरफ झुकी होती है. ऐसे में लोगों के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती. इन लोगों को जीवन में कई बार बड़े धन लाभ प्राप्त होता है.
5.जीवन रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा सही स्थान पर होना भी धन लाभ का संकेत देता है. अगर दोनों यह दोनों ही रेखाएं एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर और गहरी हो तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है. ऐसे लोगों के जीवन में धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इसके साथ ही सफलता प्राप्त होती है. ऐसे में लोग बेहद बुद्धिमान माने जाते हैं. इनकी आयु भी लंबी होती है.
6.शुक्र पर्वत
हथेली में अंगूठे के पास के उभरे हुए हिस्से को शुक्र पर्वत माना गया है. यह जितना ज्यादा उभरा होता है. व्यक्ति के जीवन में उतना ही ज्यादा प्रेम, आकर्षण, वैभव और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है. अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ और चमकदार हो तो ऐसे व्यक्ति धन-संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं. ये लोग जीवन में हर तरह ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं.
