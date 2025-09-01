हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 01, 2025, 04:48 PM IST
1.हथेली का रंग कैसा होता है
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की हथेली के तीन से चार रंग होते हैं. ज्यादातर लोगों की हथेली का रंग लाल, गुलाबी और पीला होता है. गुलाबी रंग की हथेली को शुभ माना गया है. ऐसे लोगों के स्वभाव में पॉजिटिविटी होती है.
2.हथेली का लाल रंग
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली का रंग लाल होता है. वे दिमाग से चलते हैं. ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल होते हैं. इसके साथ ही जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते. ये छोटी छोटी बातों पर किसी से जल्द प्रसन्न और किसी से नाराज हो जाते हैं.
3.हथेलियों का ज्यादा लाल रंग
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेली का रंग ज्यादा लाल होता है. ऐसे लोग स्वभा ज्याा क्रूर होते हैं. ये लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं. ये मौका मिलने पर अपने करीबी को धोखा देने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं. कहते हैं कि ऐसे लोगों पर भरोसा करना खतरा मोल लेने से कम नहीं होता.
4.हथेली का गुलाबी रंग
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की हथेलियों का रंग गुलाबी होता है. वे स्वस्थ, दिलदार और उन्नति विचार वाले होते हैं. ऐसे लोग शालीन होते हैं. ये लोग धनी होते हैं. इसके साथ ही अपने दम पर सफलता प्राप्त करते हैं. ऐसे लोग उच्च पद पाने में सफल होते हैं और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा भी पाते हैं.
5.हथेली का पीला रंग
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, पीले रंग की हथेली बीमारी का संकेत देती है. कहा जाता है कि अगर व्यक्ति की हथेली पीले रंग की नजर आए तो समझ लें कि व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है. ऐसे लोगों को स्वभाव अस्थिर होता है. ये स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
