हथेली के रंग से मिलते हैं शुभ और अशुभ संकेत, जानें लाल, पीला और गुलाबी किसका कैसा पड़ता है प्रभाव

5 . हथेली का पीला रंग

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, पीले रंग की हथेली बीमारी का संकेत देती है. कहा जाता है कि अगर व्यक्ति की हथेली पीले रंग की नजर आए तो समझ लें कि व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है. ऐसे लोगों को स्वभाव अस्थिर होता है. ये स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

