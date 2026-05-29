Guru Gochar 2026: गुरु गोचर से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड

5 . वृश्चिक राशि

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गुरु ग्रह बृहस्पति वृश्चिक वालों के नौवें भाव में विराजमान होंगे. यह भाव भाग्य का होता है. ऐसे में गुरु ग्रह के​ विराजमान होने से आपकी किस्मत जाग उठेगी. अब भाग्य के बल पर आपके काम बनने लगेंगे. मेहनत और पूर्ण फल प्राप्त होगा. उच्च शिक्ष या विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे स्टूडेंट्स की इच्छा पूर्ण हो सकती है. किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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