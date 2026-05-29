Guru Gochar 2026: गुरु गोचर से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड

धर्म
Nitin Sharma | May 29, 2026, 09:39 AM IST
1.ग्रहों का पड़ा है प्रभाव
ज्योतिष के अनुसार, गुरु ग्रह 2 जून 2026 को कर्क राशि में गोचर करेंगे. कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं. ऐसे में गुरु का कर्क राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है. इनके जीवन में सुख और समृद्धि को प्रदान करेगा. जीवन में गोल्डन टाइम की शुरुआत हो जाएगी. आइए जानते हैं कौन सी हैं, वो राशियां जिनके लिए गुरु का गोचर शुभ साबित होगा.
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2.कर्क राशि
गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि में होगा. गुरु बृहस्पति इस राशि के लग्न भाव में विराजमान करेंगे. इससे धन लाभ के योग बनेंगे. पिछले समय से जिस भी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं. वह अब बनने लगेंगे. व्यापार शुरू करने का यह शुभ समय हो सकता है. यह आपको विजेता बना सकता है.क्योंकि यह वह समय है, जिसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी. जबरदस्त मैच्योरिटी आएगी. कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा.
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3.मिथुन राशि
गुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों की कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होंगे. यह भाव धन और वाणी को होता है. ऐसे में गुरु का गोचर इनके लिए धन लाभ योग बनाने के साथ ही बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा. आपका लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिलेगा. निवेश करने का यह बेहद अच्छा मौका है, जिसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा.
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4.कन्या राशि
गुरु ग्रह आपकी राशि के ग्यारहवें भाव विराजमान होंगे. यह ग्रह इनकम ओर लाभ का है. ऐसे में आपका काम से लेकर व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. मेहनत का कई गुणा फल प्राप्त होगा. इनकम के नये सोर्स बनेंगे. शेयर मार्केट से लेकर से म्यूचुअल फंड और जमीन में लगाया गया पैसा अच्छा खास रिटर्न देगा. पिछले समय आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी. दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा.
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5.वृश्चिक राशि
गुरु ग्रह बृहस्पति वृश्चिक वालों के नौवें भाव में विराजमान होंगे. यह भाव भाग्य का होता है. ऐसे में गुरु ग्रह के विराजमान होने से आपकी किस्मत जाग उठेगी. अब भाग्य के बल पर आपके काम बनने लगेंगे. मेहनत और पूर्ण फल प्राप्त होगा. उच्च शिक्ष या विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे स्टूडेंट्स की इच्छा पूर्ण हो सकती है. किसी यात्रा पर जा सकते हैं.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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