Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

1 . महायुति कुछ राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगी

1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 23 अगस्त की रात से कुछ राशियों के लिए भाग्योदय शुरू होगा. 23 अगस्त की मध्यरात्रि 12:16 बजे चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जहां सूर्य और केतु पहले से ही मौजूद हैं. इन तीनों ग्रहों की युति सिंह राशि में महायुति बनाएगी. यह महायुति 25 अगस्त सुबह 8:28 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह महायुति कुछ राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगी और करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.

