ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक

Medical Students और डॉक्टरों की Mental Health का ख्याल रखेंगे डॉक्टर, FAIMA की नई हेल्पलाइन देगी मानसिक सहारा

टीवी सीरियल और ओटीटी में काम दिलाने वाले फर्जी रैकेट का भंडाफोड़, 'बंटी और बबली' जैसे 2 ठग गिरफ्तार 

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

Cholesterol Remedy: नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन 

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गढ़चिरौली पुलिस का एक्शन

Uric Acid Remedies: यूरिक एसिड का खात्मा कर देंगी ये देसी ड्रिंक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने में है मददगार

धर्म

Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

ग्रह-नक्षत्रों की चाल के कारण अगस्त का आखिरी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहेगा. खासतौर पर 23 अगस्त यानी शनिवार आज रात से का दिन कुछ राशियों का भाग्योदय होगा.

ऋतु सिंह | Aug 23, 2025, 12:40 PM IST

1.महायुति कुछ राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगी

महायुति कुछ राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगी
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 23 अगस्त की रात से कुछ राशियों के लिए भाग्योदय शुरू होगा. 23 अगस्त की मध्यरात्रि 12:16 बजे चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जहां सूर्य और केतु पहले से ही मौजूद हैं. इन तीनों ग्रहों की युति सिंह राशि में महायुति बनाएगी. यह महायुति 25 अगस्त सुबह 8:28 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह महायुति कुछ राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगी और करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.
 

2.मिथुन राशि

मिथुन राशि
2

मिथुन राशि वालों के लिए यह महायुति जीवन में स्थिरता लाएगी. करियर में नए अवसर मिलेंगे और नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि की संभावना है. व्यापारियों को पुराने कर्ज वापस मिलेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अवधि लाभकारी रहेगी, खासकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा.
 

3.सिंह राशि

सिंह राशि
3

सूर्य-चंद्रमा-केतु की युति सिंह राशि में होने से इस राशि के लोगों को बहुत लाभ होगा. कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा और वैवाहिक जीवन में शांति का वातावरण बनेगा. निवेश और नई योजनाएँ बनाने के लिए यह समय शुभ माना जा रहा है.
 

4.कुंभ राशि

कुंभ राशि
4

कुंभ राशि वालों के लिए भी यह महायोग लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से मतभेद दूर होंगे और नई परियोजनाओं को संभालने का अवसर मिलेगा. व्यवसायी साहसिक निर्णय लेने में सफल रहेंगे. पुराने निवेश से अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है. घर में ग़लतफ़हमियाँ दूर होंगी और माहौल खुशनुमा रहेगा.
 

5.तुला राशि

तुला राशि
5

तुला राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगी. व्यापार में आ रही समस्याएँ दूर होंगी और नई प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे. आपकी मेहनत में तेज़ी आएगी. करियर को नई दिशा मिलेगी और आप भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएँगे.

6.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
6

वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान अपनी मेहनत का फल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आपके वरिष्ठों का विश्वास बढ़ेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपके निजी जीवन में भी अनुशासन और स्थिरता बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों से आपको सराहना मिलेगी और आपकी भूमिका अनुकरणीय रहेगी.
 

7.मकर राशि

मकर राशि
7

मकर राशि वालों के लिए यह महायोग अत्यंत शुभ है. करियर में उन्नति और कार्यस्थल पर पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. वरिष्ठों से सहयोग और नई ज़िम्मेदारियाँ मिलने की संभावना है. छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ होगा और स्थिरता बढ़ेगी.

 

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और ग्रह गणनों पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

