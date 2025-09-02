Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स
भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?
महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Mahalaxmi Vrat Katha 2025: मां लक्ष्मी का व्रत और कथा पढ़ने से दूर हो जाएगी दरिद्रता, भगवान शिव ने बताया है इसका महत्व
SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई ने जारी किया sbi.co.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बहुत खतरनाक, अपनों के लिए जान देते भी हैं और लेते भी
Shardiya Navratri 2025: इस बार 9 नहीं, 10 दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानें तिथि के बढ़ना देता है कैसा प्रभाव
प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबीन बनाने की मशीन हैं ये 3 हरी पत्तियां, रोज जूस पीने से दूर होगी थकान और कमजोरी
दिल्ली में कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 02, 2025, 11:18 AM IST
1.ग्रहों का गोचर
ग्रहों के इस फेरबदल का सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. यह कुछ राशियों के लिए शुभ तो कई राशियों के लिए बेहद अशुभ साबित हो सकता है. आपको बता दें कि 3 सितंबर 2025 को मंगल, चंद्र और शुक्र ग्रह का नक्षत्र गोचर होगा. इसके अलावा इस दिन परिवर्तिनी एकादशी भी है.
2.बढ़ जाता है दिन का महत्व
3 सितंबर को सबसे पहले शाम 6 बजकर 4 मिनट पर मंगल देव चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके बाद रात 11 बजकर 8 मिनट पर चंद्र का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर होगा. वहीं रात 11 बजकर 57 मिनट पर शुक्र देव अश्लेषा (अश्लेशा) नक्षत्र में गोचर करेंगे.
3.इन राशियों के लि शुभ होगा ग्रह गोचर
एक साथ तीन ग्रहों के गोचर से 3 राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनके लिए ग्रहों का यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा, जो इनके सभी काम बना देगा.
4.मेष राशि
मंगल, चंद्र और शुक्र ग्रह का नक्षत्र गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इनकी सेहत से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी. खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे. कारोबारी वर्ग को धन लाभ की प्राप्ति होगी. वहीं विवाहितों को खुद के घर का सुख प्राप्त हो सकता है.
5.कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर फलदायक होगा. इन लोगों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. बच्चों के स्वभाव में कुशलता होगी. नौकरी में धन लाभ होगा. इनकम के रास्ते खुल सकते हैं. इसके साथ ही किसी दोस्त से जुड़ाव महसूस होगा. भाग्य के बल पर लाभ मिलेगा.
6.मकर राशि
सितंबर माह की शुरुआत के साथ ही मकर राशि के जातकों की चांदी शुरू हो जाएगी. इसके लिए चंद्र, शुक्र और मंगल का गोचर शुभ साबित होगा. व्यापार से लेकर संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा सौदा मिलेगा. विवाहित और अविवाहित जातकों के हित में रहेंगे.