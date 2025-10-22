Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

1 . घर में बताया जाता है गोवर्धन

1

दिवाली के बाद आने वाले गोवर्धन पूजा के त्योहार को घर के आंगन, छत या किसी भी खुली जगह पर गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण की आकृति बनाकर गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है.