Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

धर्म
नितिन शर्मा | Oct 22, 2025, 12:34 PM IST
1.घर में बताया जाता है गोवर्धन
दिवाली के बाद आने वाले गोवर्धन पूजा के त्योहार को घर के आंगन, छत या किसी भी खुली जगह पर गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण की आकृति बनाकर गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है.
2.यह है पूजा का शुभ मुहूर्त
आज गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटा 16 मिनट तक का रहेगा. गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाएगी. यह समय साढ़े सात बजे से लेकर पौने नौ बजे तक रहेगा.
3.सभी साथ करनी होती है गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा अकेले नहीं की जाती है. यह पूजा सभी के साथ की जाती है, लेकिन इस बात ध्यान रखें कि गोवर्धन पूजा में काले रंग के कपड़े न पहनें.
4.गलती से भी न भूलें परिक्रमा
गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन की परिक्रमा करना बेहद शुभ होता है. गोवर्धन पूजा करते समय गलती से भी जूते चप्पल नहीं पहननें चाहिए. नंगे पैर परिक्रमा लगानी चाहिए.
5.गौ माता को न करें परेशान
गोवर्धन पूजा के दिन गलती से भी गौ माता को परेशान न करें. इससे भगवान श्रीकृष्ण रुष्ट हो जाते हैं. गोवर्धन पूजा के दिन गौमाता की सेवा जरूर करें.
6.शराब न पिये
गोवर्धन पूजा के दिन व्यक्ति को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए. शराब पीने से बचना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
