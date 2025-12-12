Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक

6 . तुलसी पूजा

हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है. यही वजह है कि ज्यादातर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा जरूर होता है. तुसल को विष्णु प्रिया कहा जाता है. इसमें लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ऐसे अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप तुलसी जी ​प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के साथ ही जल दें. शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं. शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में यदि तुलसी के पौधे का दान करें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं.

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

