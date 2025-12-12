Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 12, 2025, 01:21 PM IST
1.नाराज हैं मां लक्ष्मी
खूब मेहनत और प्रयास करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है. आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें बाधा आ रही है. समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी नाराज हैं, ऐसे ये छोटे छोटे उपाय आजमाकर अपना गुडलक जगा सकते हैं.
2.सुबह जल्दी उठकर करें ये काम
अगर आपको किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है तो सूर्योदय से पहले उठें. इसके साथ ही स्नान ध्यान करने के बाद उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें. जल में रोली, चीनी और अक्षत यानी चावल मिला लें. इससे व्यक्ति के जीवन में सुख सौभागय और सम्मान की वृद्धि होती है.
3.गणपति की करें पूजा
हिंदू धर्म में गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है. इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती है. अगर आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है तो हर दिन स्नान-ध्यान करने के बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के साथ ही दूर्वा अर्पित करें. गांठ चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए. इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी.
4.देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे आपका भाग्य
ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का देवता माना गया है. मान्यता है कि गुरुवार के दिन भी व्यक्ति स्नान के बाद गुरु बृहस्पति का ध्यान रकता है. केसर या हल्दी का तिलक लगाता है. उसे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. भाग्य का साथ मिलता है.
5.गोमाता से जुड़ा करें ये उपाय
हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. बताया जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है. गोमाता के सुबह उठते ही दर्शन मात्र से सभी दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं. जिस भी घर में गाय होती है. वहां पर सभी दोषदूर हो जाते हैं. गाय को नियम गुड रोटी खिलाने से भाग्य का जागृत होता है.
6.तुलसी पूजा
हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है. यही वजह है कि ज्यादातर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा जरूर होता है. तुसल को विष्णु प्रिया कहा जाता है. इसमें लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ऐसे अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप तुलसी जी प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के साथ ही जल दें. शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं. शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में यदि तुलसी के पौधे का दान करें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं.
डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.