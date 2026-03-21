Guru-Chandrama Yuti: 3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर 

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 21, 2026, 06:12 AM IST
1.26 मार्च का खगोलीय संयोग क्यों है चर्चा में?
26 मार्च को बनने वाला एक विशेष ग्रह योग ज्योतिष जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस दिन बृहस्पति और चंद्रमा के बीच ऐसा संयोग बनेगा, जिसे गजकेसरी राजयोग कहा जाता है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार, यह योग कुछ राशियों के लिए अवसर और प्रगति के संकेत दे सकता है, हालांकि इसके परिणाम व्यक्ति की कुंडली पर भी निर्भर करते हैं. (Photo Credit: AI)
2.गजकेसरी राजयोग क्या होता है?
वैदिक ज्योतिष में जब बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं,खासकर केंद्र भावों (1, 4, 7, 10) में तो गजकेसरी राजयोग बनता है. इस योग को पारंपरिक रूप से बुद्धिमत्ता, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिरता से जोड़ा जाता है. “गज” यानी हाथी स्थिरता का प्रतीक है, जबकि “केसरी” यानी सिंह नेतृत्व और साहस को दर्शाता है.(Photo Credit: AI)
3.सभी राशियों पर प्रभाव, लेकिन कुछ पर ज्यादा
इस तरह के ग्रह योग का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल माना जाता है. ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, इस बार तीन राशियों मिथुन, सिंह और कन्या के लिए यह योग खास तौर पर अवसरों के संकेत दे सकता है. (Photo Credit: AI)
4.मिथुन राशि: करियर और आय में नए संकेत
Gemini राशि के जातकों के लिए यह योग संबंध और साझेदारी के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इससे करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं. आय के नए स्रोत बनने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. (Photo Credit: AI)
5.सिंह राशि: नेटवर्क और कमाई में विस्तार
Leo राशि वालों के लिए यह योग लाभ भाव से जुड़ा माना जा रहा है. इससे आय में वृद्धि और नए प्रोजेक्ट्स के अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर प्रदर्शन बेहतर रहने और वरिष्ठों से सराहना मिलने की संभावना है. कुछ मामलों में अचानक आर्थिक लाभ के संकेत भी दिए जा रहे हैं.(Photo Credit: AI)
6.कन्या राशि: करियर ग्रोथ और पहचान
Virgo राशि के जातकों के लिए यह योग करियर से जुड़े क्षेत्र में सक्रिय प्रभाव डाल सकता है.लंबित कार्य पूरे होने, पदोन्नति के अवसर और व्यवसाय में विस्तार जैसे संकेत मिल सकते हैं. साथ ही, आत्मविश्वास में वृद्धि भी इस अवधि की प्रमुख विशेषता हो सकती है. (Photo Credit: AI)
7.अवसर या संभावना?
गजकेसरी राजयोग को पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी ज्योतिषीय योग का प्रभाव व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली और परिस्थितियों पर निर्भर करता है.इसलिए इसे निश्चित परिणाम के बजाय संभावनाओं के रूप में देखना अधिक संतुलित दृष्टिकोण माना जाता है. (Photo Credit: AI)
डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर राशि वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.
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