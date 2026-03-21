Guru-Chandrama Yuti: 3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर 

7 . अवसर या संभावना?

7

गजकेसरी राजयोग को पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी ज्योतिषीय योग का प्रभाव व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली और परिस्थितियों पर निर्भर करता है.इसलिए इसे निश्चित परिणाम के बजाय संभावनाओं के रूप में देखना अधिक संतुलित दृष्टिकोण माना जाता है. (Photo Credit: AI)

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर राशि वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से