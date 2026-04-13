Shani Gochar: न्याय के देवता शनि इन 4 राशियों की लेने आ रहे परीक्षा, 17 अप्रैल से शुरू होगा असली स्ट्रगल फेज

1 . करियर, नौकरी में स्थिरता, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और रिश्तों तक पर दिखेगा असर

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ज्योतिष में शनि का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे कर्म और न्याय का ग्रह कहा जाता है. 17 अप्रैल से उत्तराभाद्र नक्षत्र में इसका प्रवेश जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. इसका असर करियर, नौकरी में स्थिरता, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर देखने को मिलता है. कई लोगों के लिए यह समय चुनौतियों और देरी का संकेत देता है, वहीं कुछ के लिए यह मेहनत का फल दिलाने वाला भी होता है. खास बात यह है कि शनि का प्रभाव व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है, जिससे लंबे समय में स्थायी सफलता मिलती है. तो चलिए जानें किन राशियों के लिए शुरू होने वाला है स्ट्रगल फेज. Photo Credit: AI