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Shani Gochar: न्याय के देवता शनि इन 4 राशियों की लेने आ रहे परीक्षा, 17 अप्रैल से शुरू होगा असली स्ट्रगल फेज

17 अप्रैल से उत्तराभाद्र नक्षत्र में शनि के गोचर होने जा रहा है और इस गोचर का वैसे तो सभी राशियों पर होगा लेकिन 4 राशियों का असली स्ट्रगल शुरू होगा क्योंकि न्याय के देवता इन राशियों की परीक्षा और सब्र का तगड़ा इम्तिहान लेंगे. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बता रहीं किन राशियों के लिए शनि भारी हैं.

ऋतु सिंह | Apr 13, 2026, 10:22 AM IST

1.करियर, नौकरी में स्थिरता, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और रिश्तों तक पर दिखेगा असर

करियर, नौकरी में स्थिरता, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और रिश्तों तक पर दिखेगा असर
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ज्योतिष में शनि का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे कर्म और न्याय का ग्रह कहा जाता है. 17 अप्रैल से उत्तराभाद्र नक्षत्र में इसका प्रवेश जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. इसका असर करियर, नौकरी में स्थिरता, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर देखने को मिलता है. कई लोगों के लिए यह समय चुनौतियों और देरी का संकेत देता है, वहीं कुछ के लिए यह मेहनत का फल दिलाने वाला भी होता है. खास बात यह है कि शनि का प्रभाव व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाता है, जिससे लंबे समय में स्थायी सफलता मिलती है. तो चलिए जानें किन राशियों के लिए शुरू होने वाला है स्ट्रगल फेज. Photo Credit: AI

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2.मेष राशि 

मेष राशि 
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शनि के प्रकोप का सबसे पहले असर मेष राशि वालों पर पड़ता है. शनि के गोचर के कारण मेष राशि वालों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. व्यापार में लगे लोगों को सफलता नहीं मिलेगी. हालांकि, धन के मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. शनि चाहे कितनी भी परीक्षाएँ दे, अगर आप सोच-समझकर और बुद्धिमानी से काम करें तो इसके प्रभावों से बच सकते हैं. Photo Credit: AI
 

3.कर्क राशि

कर्क राशि
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शनि का प्रभाव कर्क राशि वालों पर अधिक रहेगा. उन्हें अनेक हानियों का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक संबंधों में मतभेद की संभावना है. कार्यालय में आप जो कहेंगे, आपके वरिष्ठ अधिकारी उसका कुछ और ही अर्थ निकालेंगे. शनि के कारण गंभीर मानसिक तनाव की संभावना है. किसी भी मामले में भावुक न हों. जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि सोच-समझकर कार्य करें. Photo Credit: AI
 

4.तुला राशि

तुला राशि
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शनि के प्रभाव से तुला राशि के जातकों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. इस दौरान आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, सफलता देर से ही मिलेगी. इस राशि के जातकों को कार्यालय में सहकर्मियों का काम भी करना पड़ेगा. मानसिक तनाव और निराशा का सामना करना पड़ सकता है. आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है. लेकिन शनि धैर्यवान लोगों को ही सफलता देता है. इसलिए यदि आप मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा. Photo Credit: AI
 
 

TRENDING NOW

5.मकर राशि

मकर राशि
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शनि के प्रभाव से मकर राशि वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. शनि के प्रभाव से उनके लिए भी कठिन दिन आने वाले हैं. मानसिक तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी. इसके चलते चिकित्सा खर्च में भारी वृद्धि होने की संभावना है. परिवार में अचानक आए खर्चे सिरदर्द बन जाएंगे. कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. लेकिन उचित परिणाम के लिए आपको धैर्य रखना होगा. पैसों के लेन-देन में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. यदि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप शनि की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सफलता हासिल कर सकते हैं. Photo Credit: AI

6.शनि के प्रभाव को कम करने का उपाय

शनि के प्रभाव को कम करने का उपाय
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शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और पीपल के पेड़ सुबह जल चढ़ाएं और शाम के समय दीप दान जरूर करें. साथ ही शनिदेव के नाम भी शनिवार के दिन दीपदान जरूर करें. इसके अलावा गरीबों को भोजन और काली चीजों का दान करें. इससे शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है.  Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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