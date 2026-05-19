Numerology: पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है

3 . कौन से मूलांक माने जाते हैं ज्यादा प्रभावशाली

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मान्यताओं के अनुसार मूलांक 1, 3, 5 और 9 को अक्सर मजबूत और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है. कहा जाता है कि इन मूलांक की लड़कियां आत्मनिर्भर सोच रखती हैं और परिवार को आगे बढ़ाने में सहायक बनती हैं. मूलांक 1 को नेतृत्व क्षमता, मूलांक 3 को सकारात्मकता और मूलांक 5 को समझदारी और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा जाता है. वहीं मूलांक 9 को सेवा और संघर्ष के बाद सफलता पाने वाला माना जाता है.

इन गुणों के कारण इन्हें पिता के लिए “लकी” या सौभाग्यशाली बताया जाता है. (फोटो एआई)

