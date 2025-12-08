Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल

7 . मूलांक 4 (राहू): दूसरों के लिए समर्पित- नरम दिल

मूलांक 4 राहू का अंक है और इस मूलांक वाली लड़कियां दिल की साफ, नरम दिल लेकिन गुस्से वाली होती हैं. गलत इनके न अपने साथ न दूसरों के साथ पसंद होता है. अगर ये किसी का साथ देने की ठान लें तो फिर अपना बुरा कर के भी दूसरों के लिए खड़ी रहेंगी. ये महिलाए हमेशा दूसरी महिला को आगे बढ़ाते देखना चाहती हैं. इनके मन में छल-कपट नहीं होता, ये जो मुंह पर रखती हैं वही दिल में. इसलिए अगर कोई इन्हें समझ ले तो इनके जैसा खुले दिमाग वाली कोई नहीं मिलेगा. ये बेस्ट ननद, भाभी, सास ही नहीं बेस्ट बॉस भी होती हैं. बस इनके साथ किसी तरह की अगर को चालबाजी न करे तो. अगर कोई इन्हें चीट करता है तो ये उसे कभी नहीं छोड़तीं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.

