Numerology: खर्चीली और नखरीली होती हैं इन तारीखों पर जन्मीं लड़कियां, लेकिन सफलता और पैसा मिलता है खूब

धर्म
ऋतु सिंह | Oct 23, 2025, 06:33 PM IST
1.व्यक्तित्व और खास गुणों को बयां करती है न्यूमेरोलॉजी
आज कई महिलाएं पुरुषों की सारी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए और अपने करियर में सफलता हासिल करते हुए दिखाई देती हैं . कई युवतियां ऐसी भी हैं जो अपने करियर में इतना आगे बढ़ जाती हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार अगर हम कुछ जन्मतिथियों पर नज़र डालें तो वे लोगों के व्यक्तित्व और खास गुणों को बयां करती हैं . आज हम ऐसी ही जन्मतिथि वाली युवतियों के बारे में जानने जा रहे हैं . जो जीवन में बहुत सफल होती हैं, लेकिन उनकी एक आदत होती है जो उन्हें कई बार पीछे धकेल देती है.
2.इन तारीखों में जन्मी लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं और जीवन में बड़ी सफलता हासिल करती हैं. इन अंकों वाली लड़कियों में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है, लेकिन एक बुरी आदत सब कुछ बर्बाद कर सकती है .
3.इस जन्म तिथि पर होता है राहु का प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 4 , 13 , 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है . इस अंक का स्वामी ग्रह राहु है और इसके प्रभाव से अंक 4 वाले लोग बहुत सफल होते हैं, लेकिन ये आसानी से बुरी आदतों और संगति का शिकार हो जाते हैं.
4.बहुत जिद्दी होती हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार अगर मूलांक 4 वाली लड़कियों की बात करें तो राहु के प्रभाव के कारण इनमें भी कई खूबियां और कमज़ोरियां होती हैं. मूलांक 4 वाली लड़कियां बेहद ज़िद्दी होती हैं. चाहे इन्हें कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े, ये जो ठान लेती हैं, उसे हासिल करके ही रहती हैं.
5.अति आत्मविश्वास से ग्रस्त होती हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार ये लड़कियां अक्सर अति आत्मविश्वास से ग्रस्त होती हैं , जिसके कारण ये खुद को श्रेष्ठ समझती हैं. ये किसी और को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानतीं, जिसके कारण अक्सर पेशेवर और निजी जीवन में इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं.
6.इनका ईगो बहुत हाई होता है
इनका ईगो बहुत हाई होता है. कोई इनके आगे चढ़ने की कोशिश करे तो ये तुरंत एक्शन मोड में आ जाती हैं. इनको किसी का बुरा व्यवहार या रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है लेकिन अगर कोई प्यार से इनसे कुछ कहे तो ये तुरंत मान लेती हैं भले ही वो उनके लिए कष्टकारी ही क्यों न हो.
7.ये मेहनती और व्यावहारिक दृष्टिकोण वाली होती हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं, जिससे इन्हें अपने करियर में बहुत सफलता मिलती है . ये व्यवसाय, राजनीति या किसी भी अन्य कार्यक्षेत्र में बहुत सफल होती हैं. ये मेहनती और व्यावहारिक दृष्टिकोण वाली होती हैं, जिससे ये धनवान बनती हैं.
8.पानी की तरह पैसा बहाती हैं लेकिन
अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 4 वाली लड़कियां बहुत खर्चीली होती हैं. पैसा आते ही ये खर्च शुरू कर देती हैं. वे महंगी कारों, लग्जरी सामानों , ब्रांडेड कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य चीजों पर पानी की तरह पैसा खर्च करती हैं लेकिन ये पैसा कमाती भी हैं उतना ही हैं. इसलिए इनके पैसा आता भी है और जाता भी. कुल मिलाकर ये दिल खोल के खर्च करती हैं और खुद पर ही नहीं दूसरों पर भी.