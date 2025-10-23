FacebookTwitterYoutubeInstagram
महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन

ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!

सरकारी नौकरी को टाटा कहकर लिया रिस्क, इस बिजनेस ने युवक को बना दिया करोड़पति

49999 रुपये सस्ता, बिना बैक कार्ड भारी छूट... बस इतने रुपये में घर ले आएं सैमसंग का ये फोल्डेबल फोन

Rashifal 24 October 2025: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार

1 नवंबर से होंगे बैंकिंग में बड़े बदलाव, लागू होंगे नए नियम, जानें क्या मिलेगा फायदा?

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

धर्म

Numerology: खर्चीली और नखरीली होती हैं इन तारीखों पर जन्मीं लड़कियां, लेकिन सफलता और पैसा मिलता है खूब

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ जन्मतिथि वाली युवतियों में गजब का आत्मविश्वास होता है, लेकिन एक बुरी आदत सब कुछ बर्बाद कर सकती है.

ऋतु सिंह | Oct 23, 2025, 06:33 PM IST

1.व्यक्तित्व और खास गुणों को बयां करती है न्यूमेरोलॉजी

व्यक्तित्व और खास गुणों को बयां करती है न्यूमेरोलॉजी
1

आज कई महिलाएं पुरुषों की सारी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए और अपने करियर में सफलता हासिल करते हुए दिखाई देती हैं . कई युवतियां ऐसी भी हैं जो अपने करियर में इतना आगे बढ़ जाती हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार  अगर हम कुछ जन्मतिथियों पर नज़र डालें तो वे लोगों के व्यक्तित्व और खास गुणों को बयां करती हैं . आज हम ऐसी ही जन्मतिथि वाली युवतियों के बारे में जानने जा रहे हैं . जो जीवन में बहुत सफल होती हैं, लेकिन उनकी एक आदत होती है जो उन्हें कई बार पीछे धकेल देती है.
 

2.इन तारीखों में जन्मी लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं
2

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं और जीवन में बड़ी सफलता हासिल करती हैं. इन अंकों वाली लड़कियों में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा होता है, लेकिन एक बुरी आदत सब कुछ बर्बाद कर सकती है .
 

3.इस जन्म तिथि पर होता है राहु का प्रभाव

इस जन्म तिथि पर होता है राहु का प्रभाव
3

अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 4 , 13 , 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है . इस अंक का स्वामी ग्रह राहु है और इसके प्रभाव से अंक 4 वाले लोग बहुत सफल होते हैं, लेकिन ये आसानी से बुरी आदतों और संगति का शिकार हो जाते हैं.
 

4.बहुत जिद्दी होती हैं

बहुत जिद्दी होती हैं
4

अंक ज्योतिष के अनुसार अगर मूलांक 4 वाली लड़कियों की बात करें तो राहु के प्रभाव के कारण इनमें भी कई खूबियां और कमज़ोरियां होती हैं. मूलांक 4 वाली लड़कियां बेहद ज़िद्दी होती हैं. चाहे इन्हें कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े, ये जो ठान लेती हैं, उसे हासिल करके ही रहती हैं. 
 

5.अति आत्मविश्वास से ग्रस्त होती हैं

अति आत्मविश्वास से ग्रस्त होती हैं
5

अंक ज्योतिष के अनुसार ये लड़कियां  अक्सर अति आत्मविश्वास से ग्रस्त होती हैं , जिसके कारण ये खुद को श्रेष्ठ समझती हैं. ये किसी और को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानतीं, जिसके कारण अक्सर पेशेवर और निजी जीवन में इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं.

6.इनका ईगो बहुत हाई होता है

इनका ईगो बहुत हाई होता है
6

इनका ईगो बहुत हाई होता है. कोई इनके आगे चढ़ने की कोशिश करे तो ये तुरंत एक्शन मोड में आ जाती हैं. इनको किसी का बुरा व्यवहार या रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है  लेकिन अगर कोई प्यार से इनसे कुछ कहे तो ये तुरंत मान लेती हैं भले ही वो उनके लिए कष्टकारी ही क्यों न हो.
 

7.ये मेहनती और व्यावहारिक दृष्टिकोण वाली होती हैं

ये मेहनती और व्यावहारिक दृष्टिकोण वाली होती हैं
7

अंक ज्योतिष के अनुसार ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं, जिससे इन्हें अपने करियर में बहुत सफलता मिलती है . ये व्यवसाय, राजनीति या किसी भी अन्य कार्यक्षेत्र में बहुत सफल होती हैं. ये मेहनती और व्यावहारिक दृष्टिकोण वाली होती हैं, जिससे ये धनवान बनती हैं.
 

8.पानी की तरह पैसा बहाती हैं लेकिन

पानी की तरह पैसा बहाती हैं लेकिन
8

अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 4 वाली लड़कियां बहुत खर्चीली होती हैं. पैसा आते ही ये  खर्च शुरू कर देती हैं. वे महंगी कारों, लग्जरी सामानों , ब्रांडेड कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य चीजों पर पानी की तरह पैसा खर्च करती हैं लेकिन ये पैसा कमाती भी हैं उतना ही हैं. इसलिए इनके पैसा आता भी है और जाता भी. कुल मिलाकर ये दिल खोल के खर्च करती हैं और खुद पर ही नहीं दूसरों पर भी. 

9.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
9

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

