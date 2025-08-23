सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 23, 2025, 07:28 AM IST
1.व्यक्तित्व और व्यवहार का चल जाता है पता
अंकशास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति की जन्मतिथि से यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा. व्यक्ति का मूलांक भी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होता है. तो चलिए जानें किन मूलांक वाली लड़कियां सास की लाडली होती हैं.
2.सास और बहू का बेहतरीन मेल होता है गजब का
आज आपको जिस मूलांक की लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं उनका अपनी सास से मेल बहुत गजब का होता है. इस मूलांक की लड़कियां हमेशा अपनी सास को मां की तरह ट्रीट करती हैं और सास भी इनके साथ कंफर्टेबल होती है. तो चलिए जानें वो लकी मूलांक कौन सा है जिसमें जन्मी लड़कियां सास की फेवरेट होती हैं.
3.इनके बीच बॉन्डिंग कमाल की होती है
मूलांक 3 की महिलाओं के सास से होते हैं अच्छे संबंध, जानें उनका व्यक्तित्व और खास गुण हर सास अपनी बहू में चाहती है. और मूलांक 3 में वो सब होता है जो एक सास पसंद करती है. यही कारण है इनके बीच बॉन्डिंग कमाल की होती है, जितनी तारीफ करें कम है.
4.ससुराल में पैर रखते ही इनके शुभ काम शुरू होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगा का मूलांक 3 होता है. मूलांक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां सौभाग्य का सूचक होती हैं और ससुराल में पैर रखते ही इनके शुभ काम होने लगते हैं. इस वजह से सास इनकी मुरीद हो जाती है.
5.बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और मेहनती होती हैं
मूलांक 3 में जन्मी महिलाएं बहुत बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और मेहनती होती हैं. अपने बेहद व्यावहारिक स्वभाव के कारण, ये हर बात को अपने दिमाग में रखती हैं. साथ ही, ये महिलाएं अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखती हैं.
6.घर और बाहर हर जगह तालमेल बिठा लेती हैं
इस तिथि को जन्मी महिलाएं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती हैं. ये अपनी पढ़ाई और शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर होती हैं. साथ ही, ये महिलाएं अच्छी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. ये महिलाएं कोई भी फैसला सोच-समझकर लेती हैं. इसलिए इनका आत्मविश्वास बहुत मज़बूत होता है और खास बात ये है कि ये घर और बाहर हर जगह तालमेल बिठा लेती हैं इससे इनकी सास बहुत खुश रहती है.
7. परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी उठाती हैं
इस तिथि को जन्मी महिलाएं शादी के बाद अपने परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी उठाती हैं. ये घर, परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखती हैं. साथ ही, अपने साथी के साथ इनका रिश्ता भी बहुत मज़बूत होता है. ये महिलाएं हर रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करती हैं. लेकिन, ये गलत कामों का विरोध भी करती हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
