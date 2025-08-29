Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 29, 2025, 08:34 AM IST
1.परिवार को बांधकर रखने वाली होती हैं
जिन घर में कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियां अगर बहू बनकर आती हैं तो वह ससुराल और लोगों के बीच प्यार को बढ़ाती हैं. ये परिवार को बांधकर रखने वाली होती हैं.
2.ससुराल में दोस्ताना रिश्ता रखती हैं ये
ससुराल में ननद और देवर के साथ कुछ खास तारीखों पर पैदा हुई लड़कियों का रिश्ता दोस्ताना होता है.
3.इन तारीखों पर पैदा हुई लड़कियां होती हैं बेस्ट भाभी
जिन भी लड़कियों का जन्म 22, 16 या 24 तारीख को होता है ये ससुराल में बेस्ट भाभी का ताज पाती हैं. क्योंकि ये खुले दिल और दिमाग वाली होती हैं.
4.इनके लिए रिश्ते होते हैं संपत्ति
किसी भी महीने की 16, 22 और 24 को पैदा हुई लड़कियों के लिए रिश्ते धन-दौलत से बढ़कर होते हैं. ये रिश्तों को ही अपनी संपत्ति समझती हैं.
5.ननद संग बॉन्डिंग होती है खास
इन तारीखों पर पैदा हुई लड़कियों की ननद संग बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है. सहेलियों की तरह ये अपने राज एक दूसरे से शेयर करती हैं.
6.देवर संग भी रिश्ता होता है दोस्ताना
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों का रिश्ता देवर संग भी दोस्ताना होता है और ये छोटे भाई की तरह देवरों को ट्रीट करती हैं. हालांकि ननद इनकी ज्यादा खास होती है.
7.मां की तरह घर संभालती हैं
इन तारीखों पर पैदा हुई लड़कियां ससुराल का घर मां की तरह संभालती हैं. ये किसी से भेदभाव नहीं करती. ये परिवार को अपना परिवार समझती हैं.
