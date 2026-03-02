FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं

कुछ रिश्ते न केवल पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं बल्कि कुछ का जन्म ही इसलिए होता है कि उनका कार्मिक बंधन बहुत तगड़ा होता है. आज आपको ऐसी लड़कियों के बारे में बताएंगे जो पिता के लिए यूनिवर्स का वरदान मानी जाती हैं और इनका जन्म ही अपने पिता के उद्धार और तरक्की के लिए होता है.

ऋतु सिंह | Mar 02, 2026, 07:14 AM IST

1.5 तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के कर्मों का हक हदा करने आती हैं

5 तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के कर्मों का हक हदा करने आती हैं
1

हिंदू धर्म में बेटियों को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है और लक्ष्मी का रूप भी लेकिन क्या आपको पता है कुछ खास तारीखों पर जन्मी बेटियां अपने पिता के लिए ही दुनिया में आती हैं और इनका पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन बहुत तगड़ा होता है. ये बेटियां यूनिवर्स का वरदान होता है उन पिता को जो पूर्व जन्म में महिलाओं के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमेशा खड़े रहे थे. ये बेटियां अपने पिता के इसी कर्मों का हक हदा करने दोबारा जन्म लेती हैं. इनके जन्म के साथ ही घर-परिवार में तरक्की, पैसा, मान-सम्मान सब बढ़ने लगता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

2.पिता से इनका होता है खास कार्मिक बंधन 

पिता से इनका होता है खास कार्मिक बंधन 
2

घर में बेटी का जन्म कई परिवारों में भावनात्मक और आर्थिक बदलाव का कारण बनता है.अंक ज्योतिष के अनुसार 5 तिथियों पर जन्मी बेटियां पिता के जीवन में सकारात्मक मोड़ ला सकती हैं. 1, 13, 16, 22 और 24 को जन्मी बेटियों का पिता से खास कार्मिक बंधन होता है और ये लक का पिटारा लेकर साथ चलती हैं. ये वो होती हैं जो सुख में भले साथ नजर न आएं लेकिन परेशानी और दुख में ये सबसे पहले साथ होती हैं और इनको पता होता है कि कैसे किसी की परेशानी या दुख को हरना है. यही कारण है कि ये हीलर की तरह मानी जाती हैं(Photo Credit - AI Generated)
 

3. ये नेतृत्व, स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य के प्रतीक होती हैं

 ये नेतृत्व, स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य के प्रतीक होती हैं
3

अंक ज्योतिष जन्म तारीख के मूलांक के आधार पर व्यक्तित्व और जीवन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है. इन तारीखों का संबंध मुख्य रूप से मूलांक 1, 4 और 6 से जुड़ता है. ये अंक नेतृत्व, स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य के प्रतीक माने जाते हैं. अंक ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमादर बताती हैं कि कुछ जन्मांक ऐसे होते हैं जो पारिवारिक ऊर्जा और पिता-पुत्री संबंध को मजबूत बनाते हैं.  तो चलिए जानें क्यों होता है इन तारीखों पर जन्मी बेटियों का पिता से लगाव.(Photo Credit - AI Generated)

4.1 तारीख

1 तारीख
4

1 तारीख को सूर्य का अंक माना जाता है.सूर्य पिता का कारक है, इसलिए 1 और 10 या 19 की तरह 1 से जुड़ी तिथियों पर जन्मी बेटियां आत्मविश्वासी और प्रेरक स्वभाव की होती हैं. ऐसी बेटियां अक्सर पिता के करियर निर्णयों में मानसिक संबल बनती हैं.(Photo Credit - AI Generated)
 

TRENDING NOW

5.13 और 22 तारीख

13 और 22 तारीख
5

13 और 22 जैसी तारीखें मूलांक 4 से जुड़ती हैं, जो अनुशासन और संरचना का प्रतीक है.
इन जन्मांकों की लड़कियां घर में जिम्मेदारी जल्दी समझती हैं.अक्सर देखा गया है कि इनके जन्म के बाद परिवार आर्थिक योजना और स्थिरता की ओर अधिक सजग हो जाता है.(Photo Credit - AI Generated)
 

6.16 और 24 तारीख

16 और 24 तारीख
6

16 और 24 मूलांक 7 और 6 से संबंधित माने जाते हैं. मूलांक 6 को शुक्र का अंक कहा जाता है, जो सौंदर्य, संतुलन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है. इन तिथियों पर जन्मी बेटियां परिवार की छवि और सामाजिक सम्मान में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं.(Photo Credit - AI Generated)
 

7.‘कार्मिक बंधन’ अवधारणा क्या है

‘कार्मिक बंधन’ अवधारणा क्या है
7

‘कार्मिक बंधन’ की अवधारणा आध्यात्मिक मान्यता पर आधारित है. अंक ज्योतिष मानता है कि कुछ संबंध पिछले जन्म के अधूरे अनुभवों को संतुलित करने के लिए बनते हैं. या तो किसी का आपस में बंधन इतना गहरा होता है कि वो अगले जन्म में भी कैरी ऑन होता है या कुछ कर्म अधूरे रहने से भी ये कार्मिक बंधन एक्टिवेट होता है. कई परिवारों के अनुभव बताते हैं कि बेटी के जन्म के बाद पिता अधिक जिम्मेदार और लक्ष्य केंद्रित हो जाते हैं. आर्थिक अनुशासन, स्वास्थ्य पर ध्यान और सामाजिक सम्मान में सुधार अक्सर व्यवहारिक बदलावों का परिणाम होता है. इसे केवल अंक नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रेरणा भी कहा जा सकता है.(Photo Credit - AI Generated)

8.क्यों माना जाता है इन लड़कियों को भाग्यशाली

क्यों माना जाता है इन लड़कियों को भाग्यशाली
8

विशेषज्ञों का मानना है कि “लकी वाइब्स” दरअसल सकारात्मक ऊर्जा और संवाद की शक्ति होती है. जब पिता और बेटी के बीच भरोसा मजबूत होता है, तो निर्णय बेहतर होते हैं.इसका असर पैसा, नाम और स्वास्थ्य तीनों पर दिख सकता है.अंक ज्योतिष के अनुसार इन जन्मांकों की बेटियां नेतृत्व, संवेदनशीलता और संतुलन का मिश्रण होती हैं. वे पिता को भावनात्मक स्थिरता देती हैं और परिवार में सामंजस्य बढ़ाती हैं.यही कारण है कि इन्हें कई परंपराओं में ‘भाग्यशाली’ कहा जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

