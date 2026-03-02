Numerology: इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं

1 . 5 तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के कर्मों का हक हदा करने आती हैं

1

हिंदू धर्म में बेटियों को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है और लक्ष्मी का रूप भी लेकिन क्या आपको पता है कुछ खास तारीखों पर जन्मी बेटियां अपने पिता के लिए ही दुनिया में आती हैं और इनका पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन बहुत तगड़ा होता है. ये बेटियां यूनिवर्स का वरदान होता है उन पिता को जो पूर्व जन्म में महिलाओं के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमेशा खड़े रहे थे. ये बेटियां अपने पिता के इसी कर्मों का हक हदा करने दोबारा जन्म लेती हैं. इनके जन्म के साथ ही घर-परिवार में तरक्की, पैसा, मान-सम्मान सब बढ़ने लगता है. (Photo Credit - AI Generated)

