Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां बनती हैं पावरफुल बिजनेसवुमन, अपने दम पर खड़ा करती हैं खरबों का अम्पायर

लाशों को ठिकाने लगाकर पैसे ऐंठने के दिन अब खत्म, प्राइवेट अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी
जब ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ के चेहरे का उड़ा रंग
'विकसित भारत' के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे यूपी के युवा', राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 में बोले CM योगी
MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल
फोटो भेजें, इनाम पाएं; टोल-प्लाजा के गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर मिलेगा 1,000 रुपये का FASTag फ्री
Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का भी नाम शामिल
मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती
हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 12, 2025, 08:05 PM IST
1.नेतृत्व गुणों, तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प से भरी होती हैं ये लड़कियां
ज्योतिष की एक शाखा अंक ज्योतिष जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के गुणों, भाग्य और करियर की सफलता का विश्लेषण करती है. इस गणना के अनुसार, कुछ विशिष्ट तिथियों पर जन्मी कुछ लड़कियां अपने नेतृत्व गुणों, तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के कारण सफल उद्यमी बनकर जीवन में करोड़ों की संपत्ति अर्जित करती हैं.
2.परिवार की शान होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां
प्रत्येक जन्मतिथि का एक विशिष्ट मूलांक होता है, जिसका स्वामी एक विशिष्ट ग्रह होता है. इन ग्रहों का प्रभाव उनके वित्तीय भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है. आज आपको उन खास तारीखों पर पैदा हुई लड़कियों के बारे में बताएंगे जो अपने घर-परिवार की शान होती हैं और अपने दम पर सफलता पाती हैं.
3.अंक 4 (दिनांक: 4, 13, 22, 31)
किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वालों का जन्म अंक 4 होता है. यह जन्म अंक राहु ग्रह से प्रभावित होता है और राहु अचानक से भाग्योदय का कारक होता है. हालांकि देर से सही लेकिन राहु सफलता जरूर दिलाता है. और इन तारीखों की लड़कियां हमेशा देर से सही लेकिन बेहद सफल होती हैं और इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है. इनका दिमाग समय से आगे चलता है और ये ऐसे बिजनेस सेटअप करती हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन जाता है.
4.कौन सा गुण इनका होता है खास
ये लड़कियां अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अपरंपरागत सोच और दृढ़ संकल्प के कारण अपने करियर में बहुत सफल होती हैं. ये गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी महान उपलब्धियाँ हासिल करती हैं. ये साहसी होती हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करती हैं.
5.इन फिल्ड में कमाती हैं खूब नाम और पैसा
मूलांक 4 की लड़कियां व्यापार, शेयर बाजार, विज्ञान, मीडिया और राजनीति जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त करती हैं.
6.लोगों के लिए ये आइडियल बन जाती हैं
यदि ये अपना अनुशासन और विवेक बनाए रखें तो इनका बनाया और संवारा हुआ साम्राज्य अडिग रहता है और लोगों के लिए ये आइडियल बन जाती हैं.
7.अंक 5 (दिनांक: 5, 14, 23)
मूलांक 5 की जन्मी लड़कियां बुध ग्रह से प्रभावित होती हैं और ये त्वरित विचारक होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार आसानी से ढल जाते हैं. इनका संचार कौशल व्यवसाय में नए अवसर खोलता है और इन्हें वित्तीय जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है. इसलिए ये भी सफल उद्यमी बनती हैं.
8.अंक 1 (दिनांक: 1, 10, 19, 28)
मूलांक एक की जन्मी लड़कियां सूर्य ग्रह द्वारा शासित होती हैं और इन तिथियों में जन्मी लड़कियां जन्मजात नेता होती हैं. इनमें स्पष्ट दृष्टि, महत्वाकांक्षा और साहस होता है. ये अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और बड़े फैसले लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
9.इन मूलांक की लड़कियां भी होती हैं सक्सेसफुल वूमन
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 6 वाली लड़कियां (तारीख 6, 15, 24) शुक्र के प्रभाव से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगी और आर्थिक स्थिरता बनाए रखेंगी. अंक 8 वाली लड़कियां (तारीख 8, 17, 26) धन और शक्ति प्राप्त करेंगी, हालांकि शनि ग्रह के कारण उन्हें सफलता देर से मिलेगी. अंक चाहे जो भी हो, सफलता के लिए दृढ़ निश्चय, अनुशासन और उचित योजना आवश्यक है. इन लड़कियों को सफलता के पथ पर स्थिर रखने के लिए बुरी आदतों और अति आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से