Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 

धर्म
Abhay Sharma | Feb 12, 2026, 01:14 PM IST
1.मां काली की ऊर्जा
अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ महिलाएं हर समय कोमल रहने के लिए पैदा नहीं होती हैं, बल्कि वे सुरक्षा करने, नकारात्मकता खत्म करने और हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़ी होने के लिए जन्म लेती हैं. आइए जानें किन इन तारीखों में जन्मी महिलाओं में मां काली जैसी योद्धा चेतना होती है...
2.मां काली का अंश
अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि 2, 9, 11, 18, 20 और 27 तारीखों पर जन्मी लड़कियों में खास ऊर्जा होती है. इन तारीखों का संबंध शक्ति, मंगल, चंद्रमा और कर्म सुरक्षा ऊर्जा से माना जाता है. इनपर मां काली की विशेष कृपा होती है.
(ये खबर सामान्य जानकारी और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है)
3.निडर, साहसी और रहस्यमयी होती हैं
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां भावनात्मक रूप से गहरी होती हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत. ये अन्याय, झूठ और धोखे को बर्दाश्त नहीं करती हैं. जीवन में कम उम्र में ही कठिन अनुभवों से गुजरती हैं, हर दर्द और धोखे के बाद और ज्यादा मजबूत बनकर उभरती हैं.
4.अपनों की चुपचाप करती हैं रक्षा
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां अपने प्रियजनों की चुपचाप रक्षा करती हैं, उनकी मजबूत आभा के कारण दुश्मन भी जल्दी बन जाते हैं. तेज अंतर्ज्ञान (intuition) और उद्देश्यपूर्ण गुस्सा रखती हैं.
5.गुस्सैल नहीं, ऊर्जा का प्रतीक
मां काली की ऊर्जा का मतलब गुस्सैल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है निडरता, अपनी सीमाएं तय करना, सच का साथ देना और बुराई का अंत करना. ऐसी महिलाओं को अपने गुस्से या अंतर्ज्ञान को दबाना नहीं चाहिए, यह उनकी पवित्र शक्ति है, जिसे सही दिशा देनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए.
6.क्या करें?
अगर आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है, तो नियमित ध्यान, पूजा और शांत समय बिताएं, यह शक्ति को और बढ़ाता है. आपका गुस्सा और भावनाएं कमजोरी नहीं हैं, बस इन्हें सही दिशा दें और रिएक्ट करने की जगह सही समय पर एक्शन लें.