धर्म

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

Woman born on These Dates are best Friend of Husband: आज आपको उन तारीखों पर पैदा हुई लड़कियों के बारे में बताएंगे जो पति की तो जान होती हैं लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी.

ऋतु सिंह | Sep 01, 2025, 09:30 AM IST

1. पति के साथ होता है इनका दोस्ताना रैवैया

पति के साथ होता है इनका दोस्ताना रैवैया
1

कुछ मूलांक की लड़कियों की अपने पति के साथ खूब जमती है और इनका रिलेशन दोस्ती का होता है और यही बात सास और ननद को खटकती है. पति की फेवरेट होने के कारण सास- ननद को ये सहन नहीं होता कि उनका बेटा या भाई अपनी पत्नी के ही गुण गाता रहे.

2.नहीं खाती सास-ननद संग पटरी

नहीं खाती सास-ननद संग पटरी
2

सास और ननद के साथ इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों की पटरी नहीं खाती क्योंकि इनके साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है. बेटे और भाई के सामने ये प्यार से पेश आती हैं लेकिन जब पति न हो तो वह बहू या भाभी के साथ बुरा व्यवहारा करती हैं. इसलिए इनकी पटरी सास-ननद से नहीं खाती.

3.होती हैं मिलनसार लेकिन ...

होती हैं मिलनसार लेकिन ...
3

इन तारीकों पर पैदा हुई लड़कियां वैसे तो मिलनसार होती हैं लेकिन उन्हीं के साथ जो उनके लिए सही होते हैं. खराब लोगों के साथ वो उसी तरह का नेचर रखती हैं जैसा दूसरे लोग उनके साथ रखते हैं.

4.पति की जान होती हैं

पति की जान होती हैं
4

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पति की जान होती हैं क्योंकि ये प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं. इसलिए पति को सब कुछ उन्ही में मिल जाता है. इनकी कंपनी पति खूब एंजॉय करते हैं.

5.करियर ओरिएंटेड होती हैं ये लड़कियां

करियर ओरिएंटेड होती हैं ये लड़कियां
5

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती हैं और पति को इकोनॉमिकल हेल्प देती हैं. वहीं करियर फोकस होने के कारण ये घरेलू पंचायतों से दूर रहती हैं और पति के साथ हेल्दी टॉक होती है. ये न तो किसी की बुराई करती हैं न किसी की बुराई सुनती हैं.

6.कम बात करने वाली होती हैं

कम बात करने वाली होती हैं
6

ये लड़कियां कम बात करने वाली होती हैं और केवल उन्हीं के साथ हंसी-मजाक या खुलती हैं जो उनके लिए खास होते हैं. ये पति के साथ खूब हंसी-ठिठोली करती हैं लेकिन ससुराल में सास-ननद के साथ सीरियस रहती हैं और काम की ही बात करती हैं.

7.जानिए कौन से मूलांक की लड़कियां होती है पति की फेवरेट

जानिए कौन से मूलांक की लड़कियां होती है पति की फेवरेट
7

मूलांक 1 और 4 वाली लड़कियां पति की फेवरेट होती हैं. यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख और 4, 13, 22  और 31 तारीख को जन्मी लड़कियों में ये गुण मिलते हैं. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

