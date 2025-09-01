Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

7 . जानिए कौन से मूलांक की लड़कियां होती है पति की फेवरेट

7

मूलांक 1 और 4 वाली लड़कियां पति की फेवरेट होती हैं. यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख और 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मी लड़कियों में ये गुण मिलते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.