Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 02, 2026, 09:53 PM IST
1. अगर इन मूलांक वालियां हमेशा रहती हैं गुस्से में
कुछ खास मूलांक पर जन्मी लड़कियां जब गुस्से में होती हैं तो उनके अंदर का राक्षस जाग जाता है और वो अपना आपा खो देती हैं. कई बार ये गुस्से में बड़े-बूढ़ों का लिहाज भी भूल जाती हैं. और अगर इनकी कुंडली में मंगल हावी हो तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला हाल हो जाता है.
2.ये ड्रामा क्वीन कही जाती हैं
किसी भी महीने की 29, 8 या 4 तारीख को जन्मी महिलाओं का गुस्सा काबू में रखाना आसान नहीं होता है. ये ड्रामा क्वीन कही जाती हैं क्योंकि ये अपने गुस्से के जरिए घर में ड्रामा खूब खड़ा करती है ताकि लोग इनसे डर कर और इनकी बातें मानते रहें.
3. अगर इनकी कुंडली में मंगल हुआ हावी तो
अगर इन मूलांक वाली लड़कियों की कुंडली में मंगल हावी हो तो समझ लें घर-परिवार में कलह तय है. ये लड़कियां अपनी चलाने वाली हो जाती हैं और बात-बात पर नाराज होती हैं.
4. सब पर हावी होने के लिए करती हैं नाटक
ये लड़कियां अगर ससुराल में हों तो सब पर हावी होने का प्रयास करती हैं और अगर इनकी कोई बात न माने तो ये आपा खो देती हैं. इनको बड़े-बुजुर्गों तक का लिहाज नहीं रहता है. ये सब पर हावी होने के लिए गुस्से को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाती हैं.
5.चिड़चिड़ी और इर्रिटेटिंग होती जाती हैं
हमेशा गुस्से में रहने के कारण ये चिड़चिड़ी और इर्रिटेटिंग होती जाती हैं और लोग इनसे दूरी बनाने लगते हैं. इससे ये और भी चिढ़ने लगती है क्योंकि इनको लगता है लोग इनकी बात न मानकर इनसे दूर हो रहे हैं.
6.खेलती हैं ब्लेम गेम
इस मूलांक की लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में माहिर होती हैं. खुद कांड कर उसका जिम्मेदार किसी और को बना देती हैं. चाहे वो उनका पति, बच्चा या ननद -सास ही क्यों न हो. ये चाहती हैं लोग इनसे घर में डर कर रहे और इनकी बात ही सर्वोपरि मानें. जब ऐसा नहीं होता तो य़े कुछ भी कांड कर नाम दूसरे का लगा देती हैं.
7.दिखावा खूब होता है इनमें
एक इनके अंदर आदत और होती है कि ये किसी के समाने तो खुद को अच्छा दिखाती हैं लेकिन अगर इनकी असलियत खुल जाए तो ये फिर आपे से बाहर हो जाती हैं.
8.अगर बचपना बीता हो ऐसा तो...
इन मूलांक की लड़कियों का बचपना अगर अकेलेपन, माता-पिता के बिना या किसी और कारण से टॉक्सिक रहा हो तो ऐसी लड़कियां आगे चल कर चिड़चि़ड़ी और गुस्सैल हो जाती हैं. इनके अंदर का दबा भाव गुस्से में सामने आता है.
9. डिप्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा
इन लड़कियों को डिप्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा होता है क्योंकि इनका अपना कोई रह ही नहीं जाता है. घर-परिवार के लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, यहां तक की बच्चे और पति भी बूढ़ापे में साथ नहीं देते और ये इसी वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से