FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन

Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 

इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 

आज आपको उन 6 तारीखों पर जन्मी लड़कियों के बारे में बताएंगे जो सुपरपावर वुमन होती हैं क्योंकि इनका संबंध मां दुर्गा से जुड़ा होता है. ये इनका कार्मिक औरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप अगर इनसे पंगा लेंगे तो ये आपको बर्बाद कर सकती हैं.

ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 06:40 AM IST

1.इन लड़कियों पर मां दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद होता है

इन लड़कियों पर मां दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद होता है
1

ये वो लड़कियां होती हैं जिनपर मां दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद होता है. क्योंकि पूर्व जन्म में इनका कर्म बेहद पुण्यकारी रहा था लेकिन कुछ कमियों के कारण उन्हें वापस अपना कर्मा सुधारने के लिए धरती पर जन्म लेना होता है. इसलिए इन लड़कियों को सच में मां दुर्गा का रूप माना जाता है. ये पूर्व जन्म का कार्मिक डेप्थ यहां पूरा करने आती है इसलिए ये बेहद साफ दिल, मददगार होती है लेकिन....

Advertisement

2. सुपरनेचुरल पावर से लैस होती हैं ये लड़कियां

सुपरनेचुरल पावर से लैस होती हैं ये लड़कियां
2

कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों के अंदर जन्मजात सुपरनेचुरल पावर होती है. इनको हर बात का आभास पहले ही होने लगता है. ये हर किसी की मदद भी करती हैं, लेकिन अगर आप की भावना गलत है तो ये आपको बर्बाद भी कर सकती हैं. यही पावर इनको मां दुर्गा से मिला है.

 

 

 

3.मन पढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है

मन पढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है
3

इन लड़कियों में किसी का मन पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता होती है. भले ही आप इनके दिखावटी बाते करें लेकिन ये आपके दिमाग में क्या चल रहा वो भांप लेती हैं. ये सामने वालों के बोलने के भाव से ज्यादा दिल और दिमाग को पढ़ती हैं. और ये शक्ति इनकी जन्मजात होती है.

 

 

4.इस वजह से कम लोगों से करती हैं बात

इस वजह से कम लोगों से करती हैं बात
4

क्योंकि ये लोगों के मन और दिल की बातों को भांप लेती है इस वजह से ये कम लोगों से बात करती हैं या इनके दोस्त कम होते हैं, ये उनसे ही जुड़ना या उनके ही साथ रहना चाहती हैं जो उनकी तरह प्योर सोल होते हैं. बनावटी-दिखावटी लोगों को ये बिलकुल पसंद नहीं करती हैं.

TRENDING NOW

5.शांत-समझदार और ईमानदार होती हैं लेकिन...

शांत-समझदार और ईमानदार होती हैं लेकिन...
5

ये लड़कियां शांत-समझदार और ईमानदार होती हैं लेकिन तभी जब सामने वाला भी वैसा ही हो. अगर सामने वाला इनके पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास करता है तो ये फिर उसकी बर्बादी का कारण बन जाती हैं.

6.यूनिवर्स लेती है इनके अपमान और दुख का बदला

यूनिवर्स लेती है इनके अपमान और दुख का बदला
6

अगर आपने इन लड़कियों को कष्ट दिया या उनका अपमान किया तो ये खुद कुछ नहीं करतीं, बल्कि ये लोगों को अपने पास से दूर कर देती हैं और कई बार पास रहते हुए भी ऐसी बन जाती हैं जैसे उनके आसपास कोई नहीं है. ये बदला नहीं लेतीं, इनका बदला यूनिवर्स लेती हैं. यानी जो भी इनके साथ जैसा व्यवहार करता है यूनिवर्स उनको कर्मा रिटर्न देती है. यानी वही कर्म उन लोगों के साथ कोई और कर जाता है. 

7. कौन सी तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलती है ये पावर?

कौन सी तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलती है ये पावर?
7

किसी भी महीने की 11, 16, 19,17, 22, 31 तारीख को जन्मी लड़कियों को ही मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है और इन लड़कियों को खुद नहीं पता होता है कि उनके पास ये सुपरनेचुरल पावर जन्मजात मिली हुई है. 

8.अनहोनी खुद ब खुद टल जाती है

अनहोनी खुद ब खुद टल जाती है
8

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन लड़कियों पर आने वाली कोई भी विपदा या अनहोनी खुद ब खुद टल जाती है. ऐसा इनके कार्मिक डेप्थ के कारण होता है. क्योंकि इस जन्म में इनकी सोल बेटरमेंट के लिए आती है और ये हमेशा ऐसे लोगों के बीच ही रहती हैं जिनकी सोल को ये मदद करती हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
MORE
Advertisement