Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 06:40 AM IST
1.इन लड़कियों पर मां दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद होता है
ये वो लड़कियां होती हैं जिनपर मां दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद होता है. क्योंकि पूर्व जन्म में इनका कर्म बेहद पुण्यकारी रहा था लेकिन कुछ कमियों के कारण उन्हें वापस अपना कर्मा सुधारने के लिए धरती पर जन्म लेना होता है. इसलिए इन लड़कियों को सच में मां दुर्गा का रूप माना जाता है. ये पूर्व जन्म का कार्मिक डेप्थ यहां पूरा करने आती है इसलिए ये बेहद साफ दिल, मददगार होती है लेकिन....
2. सुपरनेचुरल पावर से लैस होती हैं ये लड़कियां
कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों के अंदर जन्मजात सुपरनेचुरल पावर होती है. इनको हर बात का आभास पहले ही होने लगता है. ये हर किसी की मदद भी करती हैं, लेकिन अगर आप की भावना गलत है तो ये आपको बर्बाद भी कर सकती हैं. यही पावर इनको मां दुर्गा से मिला है.
3.मन पढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है
इन लड़कियों में किसी का मन पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता होती है. भले ही आप इनके दिखावटी बाते करें लेकिन ये आपके दिमाग में क्या चल रहा वो भांप लेती हैं. ये सामने वालों के बोलने के भाव से ज्यादा दिल और दिमाग को पढ़ती हैं. और ये शक्ति इनकी जन्मजात होती है.
4.इस वजह से कम लोगों से करती हैं बात
क्योंकि ये लोगों के मन और दिल की बातों को भांप लेती है इस वजह से ये कम लोगों से बात करती हैं या इनके दोस्त कम होते हैं, ये उनसे ही जुड़ना या उनके ही साथ रहना चाहती हैं जो उनकी तरह प्योर सोल होते हैं. बनावटी-दिखावटी लोगों को ये बिलकुल पसंद नहीं करती हैं.
5.शांत-समझदार और ईमानदार होती हैं लेकिन...
ये लड़कियां शांत-समझदार और ईमानदार होती हैं लेकिन तभी जब सामने वाला भी वैसा ही हो. अगर सामने वाला इनके पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास करता है तो ये फिर उसकी बर्बादी का कारण बन जाती हैं.
6.यूनिवर्स लेती है इनके अपमान और दुख का बदला
अगर आपने इन लड़कियों को कष्ट दिया या उनका अपमान किया तो ये खुद कुछ नहीं करतीं, बल्कि ये लोगों को अपने पास से दूर कर देती हैं और कई बार पास रहते हुए भी ऐसी बन जाती हैं जैसे उनके आसपास कोई नहीं है. ये बदला नहीं लेतीं, इनका बदला यूनिवर्स लेती हैं. यानी जो भी इनके साथ जैसा व्यवहार करता है यूनिवर्स उनको कर्मा रिटर्न देती है. यानी वही कर्म उन लोगों के साथ कोई और कर जाता है.
7. कौन सी तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलती है ये पावर?
किसी भी महीने की 11, 16, 19,17, 22, 31 तारीख को जन्मी लड़कियों को ही मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है और इन लड़कियों को खुद नहीं पता होता है कि उनके पास ये सुपरनेचुरल पावर जन्मजात मिली हुई है.
8.अनहोनी खुद ब खुद टल जाती है
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन लड़कियों पर आने वाली कोई भी विपदा या अनहोनी खुद ब खुद टल जाती है. ऐसा इनके कार्मिक डेप्थ के कारण होता है. क्योंकि इस जन्म में इनकी सोल बेटरमेंट के लिए आती है और ये हमेशा ऐसे लोगों के बीच ही रहती हैं जिनकी सोल को ये मदद करती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से