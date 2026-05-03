Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियां बाहर से सख्त, अंदर से बेहद इमोशनल, ऐसा साथी मिलना ईश्वर का तोहफा माना जाता है

3 . किस मूलांक की महिलाएं होती हैं अंदर से नर्म और बाहर से सख्त?

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किसी भी महीने कि 4, 13, 22 और 31 को जन्मी महिलाएं मूलांक 4 की होती हैं. ये महिलाएं अंदर से नर्म यानी इमोशनल लेकिन बाहर से सख्ता यानी स्ट्रॉन्ग होती हैं. इनका प्लस प्वाइंट ये है कि ये हमेशा दूसरों का दर्द कम करने की कोशिश करती हैं. इनके लिए दूसरों की परेशानी अपनी परेशानी बन जाती है लेकिन तभी तक जब तक सामने वाला इनके साथ लॉयल हो. ये सख्त तब होती हैं जब सामने वाला इनके साथ छल करता है. ये बहुत मजबूत होती हैं लेकिन कई बार रात में छुप-छुपकर रोती भी हैं. क्योंकि ये जिनका साथ देती हैं या जिनके लिए ये समर्पित होती हैं वहीं इनके इमोशन्स से खेलता है. इनके नंबर की एनर्जी ही कुछ ऐसी होती हैं कि ये लोगों की मदद करने के बाद भी उल्टी सुनती ही हैं. (फोटो एआई)