Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

10 . किसी के साथ आसानी से घुल-मिल नहीं पातीं

10

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाली लड़कियां दोस्ती और रिश्तों के मामले में बहुत समझदार होती हैं. ये आसानी से किसी से घुलती-मिलती नहीं हैं, लेकिन एक बार भरोसा हो जाए तो अपने प्यार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं. प्रेम संबंधों में ये ईमानदार होती हैं और अपने साथी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं. इनके लिए रिश्तों में विश्वास और वफ़ादारी सबसे ज़रूरी होती है. साथ ही, ये न सिर्फ़ अपने करीबियों का, बल्कि ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.