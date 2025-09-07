एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा
Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर
September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण
'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
Chandra Grahan 2025: ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों में क्यों डाली जाती है तुलसी? जानें इसके पीछे की मान्यता
Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 12:41 PM IST
1.मन की बात छुपा नहीं सकते इनसे
अंक ज्योतिष के अनुसार आज हम ऐसी जन्मतिथि वाले लड़कियों के बारे में जानेंगे, जो अपने मन की बात शायद ही किसी को बताती हैं. ये शांति से लोगों की बातों को सुनती हैं और फिर इनके बातों से ही इनके बारे में कई ऐसी चीजें जान लेती है जो समान्यत: लोग नहीं समझ पाते हैं. ये लोगों के दिल-दिमाग को पढ़ लेती हैं.
2.कम बोलने वाली लेकिन समझदार
इन 3 मूलांक की लड़कियां कब बोलती हैं लेकिन बहुत ही समझदार होती हैं. कब कहां, क्या बोलना है और कब चुप रहना जरूरी है ये भली भांति जानती हैं.
3.इनकी सफलता भी इनकी तरह गुप्त होती है
लोग अक्सर इन्हें कम आंक लेते हैं लेकिन असल में ये अपने बारे में किसी को कुछ भी समझने या जानने का मौका नहीं देती हैं. लोग इनको तब समझते हैं जब अचानक से इनकी सफलता उनके समाने आती हैं. इसलिए इन्हें लोग छुपा रुस्तम भी कहते हैं.
4.लोगों से दिल से जुड़ती हैं
इन मूलांक की लड़िकयां दिल से लोगों से जुड़ती हैं लेकिन अक्सर इनके दिल को लोग तोड़ते हैं. प्यार में धोखा भी ये बहुत खाती हैं क्योंकि ये दिल से जुड़ती हैं और सामने वाला दिमाग से. हालांकि ये ब्रेकअप को भी आसानी से सह जाती हैं और भी मजबूत होकर सामने आती हैं.
5.स्प्रिचुअल कनेक्शन होता है तगड़ा
इस जन्म में ये बहुत ही स्प्रिचुअल कनेक्शन तगड़ा होता है. ये जितना धार्मिक काम करेंगी उतना ही सफल होंगी. इनका स्प्रिचुअल कनेक्शन तगड़ा होता है. इनके मूलांक का स्वामी केतू है.
6.कौन से मूलांक की होती हैं ये लड़कियां
7, 16, 25 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 7 होता है. और ये सारी खूबियां इन्हीं लकड़ियों में पाई जाती है.
7.ये आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और मेहनती होती हैं
मूलांक 7 वाली लड़कियां आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी और मेहनती होती हैं. ये अपने व्यक्तित्व के बल पर जीवन में एक खास पहचान बनाती हैं. रहस्यमयी स्वभाव के बावजूद, इनका हृदय अत्यंत पवित्र और संवेदनशील होता है. इनका स्वामी ग्रह केतु है.
8. किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाली लड़कियां साहसी, बुद्धिमान और स्वतंत्र होती हैं. ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं और किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करतीं. इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है क्योंकि ये अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करतीं. ये अक्सर चुप रहती हैं और सबको देखती रहती हैं, जिससे लोगों के लिए इन्हें आसानी से समझना मुश्किल हो जाता है. इनमें गहराई से सोचने और समझने की क्षमता होती है, इसलिए ये हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती हैं.
9.कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़तीं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाली लड़कियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी कड़ी मेहनत और लगन होती है. ये कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़तीं और हर काम पूरी लगन से करती हैं. करियर की बात करें तो मूलांक 7 वाली लड़कियां अपने दम पर सफलता हासिल करती हैं. ये अपने काम में पूर्णता के लिए प्रयास करती हैं, जिससे इन्हें कार्यस्थल पर सम्मान मिलता है. अपनी योग्यता और आत्मविश्वास के बल पर ये अपने परिवार और समाज में नाम और पैसा दोनों कमाती हैं.
10.किसी के साथ आसानी से घुल-मिल नहीं पातीं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वाली लड़कियां दोस्ती और रिश्तों के मामले में बहुत समझदार होती हैं. ये आसानी से किसी से घुलती-मिलती नहीं हैं, लेकिन एक बार भरोसा हो जाए तो अपने प्यार के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं. प्रेम संबंधों में ये ईमानदार होती हैं और अपने साथी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं. इनके लिए रिश्तों में विश्वास और वफ़ादारी सबसे ज़रूरी होती है. साथ ही, ये न सिर्फ़ अपने करीबियों का, बल्कि ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.