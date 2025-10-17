Numerology: बिजनेस टायकून, अपार धन-संपत्ति की मालकिन होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पर होती है ये बुरी आदत

Diwali Ke Upay: दिवाली पर दीपक के नीचे रख दें 3 में से कोई 1 चीज, धन दौलत और समृद्धि लेकर आएंगी मां लक्ष्मी
Abhay Sharma | Oct 17, 2025, 07:42 AM IST
1.मूलांक 4 - (Mulan 4)
बता दें कि अंक शास्त्र में हर तारीख में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी और खास बातें बताई गई हैं और इसके लिए मूलांक का सहारा लिया जाता है. आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के बारे में.
2.मूलांर 4 की जन्म तारीख
किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है और 4 मूलांक का स्वामी ग्रह राहु हैं. इनके प्रभाव से मूलांक 4 के जातक खूब सफल होते हैं लेकिन बुरी आदतों और संगति में भी जल्दी पड़ जाते हैं.
3.राहु के प्रभाव
राहु के प्रभाव से मूलांक 4 की लड़कियों में कई खूबियां और खामियां होती हैं. मूलांक 4 की लड़कियां बेहद जिद्दी होती हैं और जो ठान लें उसे पूरा करके ही दम लेती हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े
4.ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी
इस मूलांक की लड़कियां कई बार अति आत्मविश्वास की शिकार हो जाती हैं, जिससे वे खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगती हैं और इस कंडीशन में वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हैं, जिससे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इनके रिश्ते आमतौर पर खराब ही रहते हैं.