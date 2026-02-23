Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

भारतीय समुदाय को योगी कर रहे संबोधित, भारतीयों को अपनी मातृभूमि से प्यार-योगी, भारतीयों के लिए दुनिया एक परिवार-योगी, भारत में जन्म लेना दुर्लभ है- CM योगी, सबका साथ, सबका विकास पर जोर-योगी, नए भारत पर सबको गर्व होना चाहिए-योगी, जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत-योगी, भारत ने हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल की- योगी, 9 साल पहले यूपी में अराजकता, अव्यवस्था-योगी, राम मंदिर भारत की मर्यादा का एहसास-योगी, मथुरा-वृंदावन भारत की शक्ति का प्रतीक-योगी, अब एक भारत, श्रेष्ठ भारत है- CM योगी, ना कर्फ्यू, ना दंगा, यूपी में अब सब चंगा-योगी
धर्म
Nitin Sharma | Feb 23, 2026, 02:19 PM IST
1.पिता की चहेती बेटियां
आइए जानते हैं किस तारीख और मूलांक में जन्मी लड़कियां पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती है. वो घर में जन्म के साथ ही सुख समृद्धि और पिता की तरक्की लेकर आती हैं. आइए अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला से जानते हैं इनकी जन्म तारीख, मूलांक और विशेषता...
(Credit Image AI)
2.इन मूलांक की लड़कियां होती हैं भाग्यशाली
अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर नंबर का एक अलग स्वामी ग्रह होता है. इसके अलाइन होने पर नंबर की एनर्जी भी जुड़ जाती है. ऐसे में हर मूलांक के व्यक्ति का स्वभाव से लेकर भाग्य तक अलग होता है. इनमें मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा, मूलांक 6 के स्वामी शुक्र और 9 के स्वामी मंगल हैं.
(Credit Image AI)
3.इन मूलांक में जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं भाग्यशाली
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 2 होता है. वहीं 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 और 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 9 होता है. इन तीनों ही मूलांक में जन्मी लड़कियां पिता के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं. इनके जन्म होते ही पिता की किस्मत चमक जाती है.
(Credit Image AI)
4.पिता का सहारा बनती हैं इस मूलांक की बेटियां
मूलांक 2 की बात करें इसमें जन्मी लड़कियां संवेदनशील, भावनात्मक और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं. ये पिता के लिए मानसिक सहारा होती हैं. घर में शांति और सामंजस्य बिठाने में अव्वल होने के साथ ही इनके आने से घर का माहौल सकारात्मक होता है.
(Credit Image AI)
5.इनके भाग्य से पिता को मिलता है ऐश्वर्य
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का स्वामी शुक्र है. यही वजह है कि इन तारीख में जन्मी लड़कियां जीवन में सौंदर्यप्रिय होने के साथ ही खूब ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं. इनके जन्म से ही पिता का भाग्य जागृत होता है. पिता की खूब तरक्की होती है. ये परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत होती हैं.
(Credit Image AI)
6.पिता के लिए बनती हैं गर्व की वजह
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी बेटियों का मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां साहसी, बड़ी नेतृत्व क्षमता लेकर पैदा होती हैं. ये परिवार के संघर्षों को खत्म करने वाली और पिता के लिए गर्व की वजह बनती हैं. कई बार इनके जन्म के बाद पिता के करियर में अचानक उछाल देखने को मिलता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
