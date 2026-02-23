Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

6 . पिता के लिए बनती हैं गर्व की वजह

6

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी बेटियों का मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां साहसी, बड़ी नेतृत्व क्षमता लेकर पैदा होती हैं. ये परिवार के संघर्षों को खत्म करने वाली और पिता के लिए गर्व की वजह बनती हैं. कई बार इनके जन्म के बाद पिता के करियर में अचानक उछाल देखने को मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से