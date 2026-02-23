FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

मणिपुर की छोटी सी फीचर फिल्म ने जीता BAFTA, आखिर फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'बूंग' ऐसा क्या है खास?

Ego और Overconfident को ड्रेसिंग रूम में... साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार के बाद फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!

भारतीय संस्कृति में बेटी को लक्ष्मी का रूप माना गया है, लेकिन अंक ज्योतिष में कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता, परिवार और पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानी जाती है. इनका जन्म ही पिता की तरक्की का रास्ता खोलता है. घर में आर्थिंक स्थिरता से लेकर मानसिक शांति और सुख समृद्धि आती है. आइए जानते हैं..

Nitin Sharma | Feb 23, 2026, 02:19 PM IST

1.पिता की चहेती बेटियां

पिता की चहेती बेटियां
1

आइए जानते हैं किस तारीख और मूलांक में जन्मी लड़कियां पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती है. वो घर में जन्म के साथ ही सुख समृद्धि और पिता की तरक्की लेकर आती हैं. आइए अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला से जानते हैं इनकी जन्म तारीख, मूलांक और विशेषता...

(Credit Image AI)

2.इन मूलांक की लड़कियां होती हैं भाग्यशाली

इन मूलांक की लड़कियां होती हैं भाग्यशाली
2

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर नंबर का एक अलग स्वामी ग्रह होता है. इसके अलाइन होने पर नंबर की एनर्जी भी जुड़ जाती है. ऐसे में हर मूलांक के व्यक्ति का स्वभाव से लेकर भाग्य तक अलग होता है. इनमें मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा, मूलांक 6 के स्वामी शुक्र और 9 के स्वामी मंगल हैं. 

(Credit Image AI)

3.इन मूलांक में जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं भाग्यशाली

इन मूलांक में जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं भाग्यशाली
3

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 2 होता है. वहीं 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 और 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 9 होता है. इन तीनों ही मूलांक में जन्मी लड़कियां पिता के लिए बेहद भाग्यशाली होती हैं. इनके जन्म होते ही पिता की किस्मत चमक जाती है.

(Credit Image AI)

4.पिता का सहारा बनती हैं इस मूलांक की बेटियां

पिता का सहारा बनती हैं इस मूलांक की बेटियां
4

मूलांक 2 की बात करें इसमें जन्मी लड़कियां संवेदनशील, भावनात्मक और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं. ये पिता के लिए मानसिक सहारा होती हैं. घर में शांति और सामंजस्य बिठाने में अव्वल होने के साथ ही इनके आने से घर का माहौल सकारात्मक होता है.

(Credit Image AI)

5.इनके भाग्य से पिता को मिलता है ऐश्वर्य

इनके भाग्य से पिता को मिलता है ऐश्वर्य
5

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मी लड़कियों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का स्वामी शुक्र है. यही वजह है कि इन तारीख में जन्मी लड़कियां जीवन में सौंदर्यप्रिय होने के साथ ही खूब ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं. इनके जन्म से ही पिता का भाग्य जागृत होता है. पिता की खूब तरक्की होती है. ये परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत होती हैं. 

(Credit Image AI)

6.पिता के लिए बनती हैं गर्व की वजह

पिता के लिए बनती हैं गर्व की वजह
6

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मी बेटियों का मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियां साहसी, बड़ी नेतृत्व क्षमता लेकर पैदा होती हैं. ये परिवार के संघर्षों को खत्म करने वाली और पिता के लिए गर्व की वजह बनती हैं. कई बार इनके जन्म के बाद पिता के करियर में अचानक उछाल देखने को मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

