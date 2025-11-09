इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां बनती हैं सास-बहू की परफेक्ट जोड़ी, नजीर बनता है इनका दोस्ताना रिश्ता

1 . इनमें धैर्य और दिल से रिश्ते निभाने की गजब की क्षमता होती है

जिन महिलाओं का जन्म महीने की 9, 13, 16 या 22 तारीख को होता है, उनमें समझदारी, धैर्य और दिल से रिश्ते निभाने की गजब की क्षमता होती है. ये महिलाएं जहां सास बनती हैं वहां बहू को बेटी जैसा स्नेह देती हैं, और जब बहू बनती हैं तो परिवार को अपनी जिम्मेदारी मानती हैं. और अगर सास और बहू दोनों का जन्मदिन सेम तारीख पर हो तो ये अद्भुत योग माना जाता है. ऐसे में सास और बहू दोस्त की तरह होते हैं.

