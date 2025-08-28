Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस

3 . रोज क्वार्ट्ज

3

अगर आपके जीवन में तनाव और लव लाइफ में दरार पड़ रही है तो रोज क्वार्ट्ज को धारण कर सकते हैं. यह यह गुलाबी रत्न कई तरह के शेड्स में आता है. यह रत्न जीवन में प्यार को बढ़ाता है. इमोशनल कनेक्शन को सही रखता है. इस रत्न को गले में नेकलेस, अंगूठी बनवाकर या हाथ में ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं. इससे रिश्तों में प्यार बढ़ाने में मदद मिलती है.