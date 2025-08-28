Twitter
Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस

रत्नों को अक्सर लोग सुंदरता के लिए धारण करते हैं. गले के हार से लेकर अंगूठी तक बनती है. रत्न सुंदरता बढ़ाने के लिए ही नहीं हैं. ये ग्रहों से लेकर व्यक्ति की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं. अगर आप जीवन में ज्यादा स्नेह और इमोशनल तौर पर बेहतर व मजबूत महसूस करना चाहते हैं तो इन रत्न को धारण कर सकते

नितिन शर्मा | Aug 28, 2025, 02:02 PM IST

1.रत्नों का जीवन पर प्रभाव

रत्नों का जीवन पर प्रभाव
1

रत्न शास्त्र में अलग अलग रत्नों का वर्णन किया गया है. इनमें कई रत्न ऐसे हैं, जो व्यक्ति को सूट करने पर जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर आते हैं. कुछ रत्नों को धारण करने या इनके साथ मेडिटेट करने से आपको रोमांस को बढ़ाने और अपनी लाइफ में प्यार को जिंदा रखने में मदद मिलेगी.

2.लव लाइफ में बढ़ा देंगे रोमांस

लव लाइफ में बढ़ा देंगे रोमांस
2

अगर आपकी लव लाइफ एक दम निरस हो गई है. जीवन में आए दिन कोई न कोई परेशानी लगी रहती है तो इन रत्नों को धारण कर सकते हैं. रत्न शास्त्र के अनुसार आपको कुछ ही समय में बदलाव नजर आएंगे.

3.रोज क्वार्ट्ज

रोज क्वार्ट्ज
3

अगर आपके जीवन में तनाव और लव लाइफ में दरार पड़ रही है तो रोज क्वार्ट्ज को धारण कर सकते हैं. यह यह गुलाबी रत्न कई तरह के शेड्स में आता है. यह रत्न जीवन में प्यार को बढ़ाता है. इमोशनल कनेक्शन को सही रखता है. इस रत्न को गले में नेकलेस, अंगूठी बनवाकर या हाथ में ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं. इससे रिश्तों में प्यार बढ़ाने में मदद मिलती है.

4.रूबी

रूबी
4

रत्न शास्त्र के अनुसार, रूबी रत्न का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है. इस रत्न को धारण करने से रिश्ते में उत्साह बना रहता है. रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं. लाइफ में रोमांस बढ़ता है.

5.मूनस्टोन

मूनस्टोन
5

मूनस्टोन रत्न चंद्रमा को प्रभावित करता है. इस रत्न की अंगूठी या नेकलेस बनवाकर धारण करने से फीलिंग्स को आसानी से जाहिर करने में मदद मिलती है. ये रत्न भावनाओं को संतुलित करने और विश्वास को बढ़ावा देने से गहरा संबंध होता है. यह रत्न जीवन में शांति बनाने के साथ ही तनाव को दूर करता है.

6.गार्नेट

गार्नेट
6

यह लाल रंग का रत्न आकर्षण को बढ़ाने के साथ ही प्यार को जिंदा रखने में मदद करता है. अगर आप अपनी लव लाइफ को रोमांचक बनाना चाहते हैं तो इस रत्न को धारण कर सकते हैं. इस रत्न को धारण करने से कई चुनौतियां दूर हो जाती हैं. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

