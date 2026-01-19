FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकी ठिकाना मिला, J&K के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाना मिला

धर्म

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

ज्योतिष में रत्नशास्त्र का जिक्र किया गया है. रत्नशास्त्र में कई ऐसे रत्न बताये गये हैं, जो कुंडली में मौजूद ग्रहों को काफी हद तक प्रभावित कर लेते हैं. इनमें हीरा, मोती, पन्ना और पुखराज शामिल हैं, लेकिन रत्नों को भी कुंडली और जन्म तारीख के हिसाब से पहना जाता है. इन्हीं से एक पुखराज है.

नितिन शर्मा | Jan 19, 2026, 11:33 AM IST

1.इ​सलिए धारण किया जाता है पुखराज

इ​सलिए धारण किया जाता है पुखराज
1

रत्न शास्त्रों में पुखराज कीमती रत्नों में से एक है. यह एक ऐसा रत्न है, जिसे धारण करने मात्र से व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है. इसकी वजह पुखराज का संबंध बृहस्पति ग्रह यानी गुरु से जुड़ा होना है. इसे धारण करने से करियर और विवाह संबंधी कई बाधाएं दूर हो जाती हैं. आइए जानते हैं  यह किस तारीख में जन्मे लोगों का धारण करना शुभ होता है.

2.इस मूलांक के लिए लकी है पुखराज

इस मूलांक के लिए लकी है पुखराज
2

किसी भी तारीख में जन्मे लोगों का 1 से 9 तक मूलांक होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक व्यक्ति के जीवन में दिशा और भविष्य को प्रभावित करता है. इनमें मूलांक 3 की बात करें तो यह मूलांक किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. इनके लिए पुखराज धारण करना बेहद शुभ होता है.

3.इन लोगों को करता है बूस्ट

इन लोगों को करता है बूस्ट
3

मूलांक 3 के लोग बहुत ही क्रिएटिव और एक्टिव रहते हैं, लेकिन कई बार स्ट्रेस के चलते ये लोग मात खा जाते हैं. ऐसे में पुखराज की मदद से इन लोगों के जीवन में स्थिरता आती है. इसके साथ ही पुखराज की एनर्जी से इनकी क्रिएटिविटी और भाग्य में निखार आता है.

4.दूर करता है कंफ्यूजन

दूर करता है कंफ्यूजन
4

मूलांक 3 के लोगों में पुखराज धारण करने के बाद अपने करियर को लेकर क्लैरिटी आती है. असमंजस की स्थिति खत्म होती है. इसके साथ ही तरक्की और लाभ की प्राप्ति होती है.

5.यह है पुखराज धारण करने का नियम

यह है पुखराज धारण करने का नियम
5

पुखराज को ऐसे ही नहीं पहना जाता है. इस रत्न को धारण करने से पहले इसका शुद्धीकरण बेहद जरूरी है. इसे गुरुवार के दिन धारण करना बेहद शुभ होता है. साथ ही इसे हमेशा सोने में ही जड़वाना चाहिए. इसे धारण करने से पूर्व इसे दूध ओर गंगाजल में डालकर शुद्ध कर लें. इसके साथ ही ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इसे सच्ची श्रद्धा के साथ धारण कर लें.

6.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
6

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

