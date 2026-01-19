Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

5 . यह है पुखराज धारण करने का नियम

पुखराज को ऐसे ही नहीं पहना जाता है. इस रत्न को धारण करने से पहले इसका शुद्धीकरण बेहद जरूरी है. इसे गुरुवार के दिन धारण करना बेहद शुभ होता है. साथ ही इसे हमेशा सोने में ही जड़वाना चाहिए. इसे धारण करने से पूर्व इसे दूध ओर गंगाजल में डालकर शुद्ध कर लें. इसके साथ ही ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इसे सच्ची श्रद्धा के साथ धारण कर लें.