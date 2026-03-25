Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

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धर्म
Nitin Sharma | Mar 25, 2026, 01:22 PM IST
1.कमजोर ग्रहों को करते हैं बूस्ट
इन्हीं में अगर आप नौकरी पाने के लिए परेशान हैं या फिर नौकरी में खूब मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं पा रहे हैं. करियर में ग्रोथ एक ही जगह पर अटक गई है तो इसकी वजह कुंडली में ग्रह दोष या फिर संबंधित ग्रह का कमजोर स्थिति में होना होता है.
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2.रत्न धारण करना होता है शुभ
रत्न शास्त्र की मान्यता है कि ऐसे में उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए. यह रत्न एक नियम और सही तरीके से धारण करने पर करियर में बाधा को दूर करने के साथ ही करियर में बढ़ोतरी के लिए ग्रह को मजबूत करता है. इससे व्यक्ति को तेजी से प्रमोशन और बड़ा पद मिलता है. जीवन में सुख शांति का संचार होता है. आइए जानते हैं वो रत्न जिन्हें धारण करने से नौकरी में मनचाही तरक्की और प्रमोशन मिलता है...
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3.टाइगर आई रत्न
काली और पीली धारियों वाला यह रत्न दिखने में जितना आकर्षक होता है. उतना ही आपकी नौकरी में तरक्की और शुभता के लिए प्रभावशाली होता है. रत्न शास्त्र में इसे हिम्मत और शक्ति का प्रतीक माना गया है. टाइगर आई रत्न न सिर्फ मानसिक परेशानियों को दूर करने में सहायता करता है. यह करियर में आने वाली परेशानी और बाधाओं को दूर करने में भी प्रभावित साबित हो सकता है.
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4.ग्रीन जेड रत्न
हरे रंग के इस रत्न को ग्रीन जेड कहा जाता है. ग्रीन जेड दिखने में तो सुंदर लगता ही है. इसे धारण करने पर व्यक्ति को मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है. व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है. टारगेट के प्रति व्यक्ति में काम की भावना और एक एनर्जी बनी रहती है, जिसके चलते व्यक्ति कम समय में ही हाईलेवल पर पहुंच जाता है.
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5.नीलम रत्न
रत्न शास्त्र में नीलम को बेहद मजबूत और प्रभावशाली रत्नों में से एक है. यह रत्न न्याय के देवता शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह तेजी से असर दिखाने वाला रत्न है, जो शनि की कृपा प्राप्ति कराने से लेकर उनके बुरे प्रभाव को कम कर व्यक्ति को रंक से राजा बनाने में मदद करता है. यह एक ऐसा रत्न है, जो हर किसी को सूट नहीं होता, लेकिन जिसको भी होता है. उसके दिन बदल देता है, लेकिन इस रत्न धारण करने से पूर्व अच्छे रत्न ज्योतिष की सलाह जरूर लेनी चाहिए.
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6.पन्ना रत्न
रत्न शास्त्र की मानें तो हरा पन्ना व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाता है. इस रत्न को धारण करने मात्र से व्यक्ति की नौकरी से लेकर व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में ग्रह दोष दूर होने के साथ ही व्यापार और बुद्धि के कारक बुध ग्रह कुंडली में मजबूत होता है. इस रत्न को बुधवार के दिन धारण करना शुभ होता है.
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डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
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