Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

6 . पन्ना रत्न

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रत्न शास्त्र की मानें तो हरा पन्ना व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाता है. इस रत्न को धारण करने मात्र से व्यक्ति की नौकरी से लेकर व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में ग्रह दोष दूर होने के साथ ही व्यापार और बुद्धि के कारक बुध ग्रह कुंडली में मजबूत होता है. इस रत्न को बुधवार के दिन धारण करना शुभ होता है.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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