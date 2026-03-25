Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका, ईरान ने होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी, पाकिस्तानी जहाज 'सेलन' को होर्मुज से लौटाया | ईंधन और गैस का पूरा स्टॉक- सरकार, घरेलू गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव नहीं, शहरी क्षेत्र में 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुकिंग, किसी भी तरह के कनेक्शन पर नियम लागू, ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद सिलेंडर बुकिंग, गलत अफवाहों पर ध्यान न दें- केंद्र सरकार, पैनिक बुकिंग से बचें नागरिक- केंद्र सरकार | अफवाहों पर ध्यान न दें- केंद्र सरकार | हम बंगाल चुनाव एक साथ लड़ेंगे- हुमायूं, सीट के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी- हुमायूं, हम जल्द सीट के बंटवारे का ऐलान करेंगे-हुमायूं, हमारा गठबंधन कभी टूटेगा नहीं- हुमायूं | पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़, फिलीपींस में 'एनर्जी इमरजेंसी' लागू, मिडिल ईस्ट में तनाव से कई देशों में बुरा हाल, स्लोवानिया में गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़, बांग्लादेश में पेट्रोल की भारी किल्लत | PNG सप्लाई से मना करने पर एक्शन, उपभोक्ता का LPG कनेक्शन हो जाएगा कैंसिल, PNG कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर, PNG पर स्विच करने से मना करने पर एक्शन, जहां LPG की सप्लाई, वहां PNG नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

Dhurandhar 2: 8 घंटे के मेकअप के बाद 'नवाब शफीक' बनते थे मशहूर अमरोही, असली चेहरा देख चकरा जाएगा सिर

Dhurandhar 2: 8 घंटे के मेकअप के बाद 'नवाब शफीक' बनते थे मशहूर अमरोही, असली चेहरा देख चकरा जाएगा सिर

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे इंटरमीडिएट के नतीजे

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे इंटरमीडिएट के नतीजे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल

1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल

Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना

Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना

HomePhotos

धर्म

Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ

ज्योतिष में रत्न शास्त्रों का अपना अलग महत्व है. ये रत्न न सिर्फ हाथों की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि कुंडली में ग्रह दोष भी प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि कुंडली में ग्रह दोष या फिर ग्रह नीच स्थिति में होते हैं. उन्हें रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है. हर रत्न अलग ग्रह और समस्याओं में शुभता प्रदान कर

Nitin Sharma | Mar 25, 2026, 01:22 PM IST

1.कमजोर ग्रहों को करते हैं बूस्ट

कमजोर ग्रहों को करते हैं बूस्ट
1

इन्हीं में अगर आप नौकरी पाने के लिए परेशान हैं या फिर नौकरी में खूब मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं पा रहे हैं. करियर में ग्रोथ एक ही जगह पर अटक गई है तो इसकी वजह कुंडली में ग्रह दोष या फिर संबंधित ग्रह का कमजोर स्थिति में होना होता है. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.रत्न धारण करना होता है शुभ

रत्न धारण करना होता है शुभ
2

रत्न शास्त्र की मान्यता है कि ऐसे में उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए. यह रत्न एक नियम और सही तरीके से धारण करने पर करियर में बाधा को दूर करने के साथ ही करियर में बढ़ोतरी के लिए ग्रह को मजबूत करता है. इससे व्यक्ति को तेजी से प्रमोशन और बड़ा पद मिलता है. जीवन में सुख शांति का संचार होता है. आइए जानते हैं वो रत्न जिन्हें धारण करने से नौकरी में मनचाही तरक्की और प्रमोशन मिलता है...

(Credit Image AI)

3.टाइगर आई रत्न

टाइगर आई रत्न
3

काली और पीली धारियों वाला यह रत्न दिखने में जितना आकर्षक होता है. उतना ही आपकी नौकरी में तरक्की और शुभता के लिए प्रभावशाली होता है. रत्न शास्त्र में इसे हिम्मत और शक्ति का प्रतीक माना गया है. टाइगर आई रत्न न सिर्फ ​मानसिक परेशानियों को दूर करने में सहायता करता है. यह करियर में आने वाली परेशानी और बाधाओं को दूर करने में भी प्रभावित साबित हो सकता है.

(Credit Image AI)

4.ग्रीन जेड रत्न

ग्रीन जेड रत्न
4

हरे रंग के इस रत्न को ग्रीन जेड कहा जाता है. ग्रीन जेड दिखने में तो सुंदर लगता ही है. इसे धारण करने पर व्यक्ति को मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है. व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है. टारगेट के प्रति व्यक्ति में काम की भावना और एक एनर्जी बनी रहती है, जिसके चलते व्यक्ति कम समय में ही हाईलेवल पर पहुंच जाता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.नीलम रत्न

नीलम रत्न
5

रत्न शास्त्र में नीलम को बेहद मजबूत और प्रभावशाली रत्नों में से एक है. यह रत्न न्याय के देवता शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह तेजी से असर दिखाने वाला रत्न है, जो शनि की कृपा प्राप्ति कराने से लेकर उनके बुरे प्रभाव को कम कर व्यक्ति को रंक से राजा बनाने में मदद करता है. यह एक ऐसा रत्न है, जो हर किसी को सूट नहीं होता, लेकिन जिसको भी होता है. उसके दिन बदल देता है, लेकिन इस रत्न धारण करने से पूर्व अच्छे रत्न ज्योतिष की सलाह जरूर लेनी चाहिए. 

(Credit Image AI)

6.पन्ना रत्न

पन्ना रत्न
6

रत्न शास्त्र की मानें तो हरा पन्ना व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाता है. इस रत्न को धारण करने मात्र से व्यक्ति की नौकरी से लेकर व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में ग्रह दोष दूर होने के साथ ही व्यापार और बुद्धि के कारक बुध ग्रह कुंडली में मजबूत होता है. इस रत्न को बुधवार के दिन धारण करना शुभ होता है.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल
1 April से बदल जाएगी ITR Filing: Form 16 की जगह ये नया फॉर्म देगी कंपनी, जान लें हर डिटेल
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना
Badshah की पहली पत्नी कौन है, लव मैरिज के बावजूद 3 साल में ही क्यों टूटा रिश्ता? जानें अब कहां हैं ये हसीना
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमांड
Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमां
MORE
Advertisement
धर्म
Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
Mystery Zodiac Signs: इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 24 March: मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026 Upay: पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति
पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति
MORE
Advertisement