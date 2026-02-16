Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

धर्म
1.रोकी जा सकती है अकाल मृत्यु
गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर मौत और मोक्ष तक के विषय में विस्तार से बताया गया है. गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर किसी व्यक्ति की उम्र उसके कर्मों पर निर्धारित होती है, लेकिन इसमें अकाल मृत्यु तब होती है, जब दुर्घटना, बीमारी या आत्महत्या करने पर शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी उम्र को पूरी करती है. वहीं जो भी व्यक्ति अनुशासित तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है. वह अपनी आयु पूरी करता है.
2.खराब आदतें ग्रहदोष और पाप का प्रभाव
गरुड़ पुराण की मानें तो अकाल मृत्यु की वजह कई सारी हो सकती हैं. इनमें मुख्य रूप से कई बार ग्रह दोष, भारीपाप और गलत संगति व आदतों को अपनाना है. ये सभी चीजें व्यक्ति की अकाल मृत्यु की वजह बनती है. हालांकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दान, सदाचार और भगवान की भक्ति से बड़े से बड़े संकट और समस्याओं को टाला जा सकता है. बाकी जो विधि का विधान है उसे पूरी तरह बदलना नहीं जा सकता.
3.अकाल मृत्यु के बाद कहां जाती है आत्मा
गरुड़ पुराण के अनुसार, जिस भी व्यक्ति की सामान्य रूप से मौत होती है. उसकी आत्मा तुरंत यमलोक की यात्रा शुरू कर देती है, लेकिन दुर्घटना, बीमारी या आत्महत्या अकाल मृत्यु जैसे मामले में व्यक्ति की स्थिति अलग होती है. ऐसे में व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्माओं की सांसारिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती. इस वजह से ये भटकती रहती हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, अकाल मृत्यु में जाने वाले व्यक्ति की आत्माएं तब तक प्रेत योनि में रहती है, जब तक उनकी प्राकृतिक आयु का समय पूरा नहीं हो पाता.
4.आत्मा को कैसे मिलती है मुक्ति
गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्म फल से लेकर मृत्यु के बाद मोक्ष और जन्म के बारे में बताने के साथ ही आत्मा की मुक्ति के कुछ उपाय बताये गये हैं. किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर परिवार जन कुछ उपाय कर उनकी आत्मा की पीड़ा कम कर सकते हैं. इसके लिए कई पवित्र तीर्थों पर विधि-विधान से पिंडदान करने के साथ ही नारायण बलि पूजा को विशेष बताया गया है. ऐसा करने से आत्मा को गति प्राप्त होती है. उन्हें मुक्ति मिल जाती है.
5.आत्मा के मार्ग की बाधाओं को करती है दूर
जिन लोगों की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों यानी अकाल मृत्यु होती है. उनकी आत्मा की गति के लिए मार्ग आने में बाधाओं को दूर करने के लिए 10 से 13 दिन के बीच शांति पाठ, गायत्री मंत्र, भोजन कराने से लेकर दान पुण्य करना चाहिए. इससे उन्हें आत्मा का सफर सुगम होता है. उन्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाती है.
6.क्या है मोक्ष का मार्ग
मोक्ष यानी मुक्ति इसका अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति अपने जीवन में बिना फल की चिंता किए कर्म करता है. दान पुण्य करने के साथ ही लोगों की मदद करते हैं. ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा होती है. विष्णु लोक की प्राप्ति होती है.
