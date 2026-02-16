Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

3 . अकाल मृत्यु के बाद कहां जाती है आत्मा

गरुड़ पुराण के अनुसार, जिस भी व्यक्ति की सामान्य रूप से मौत होती है. उसकी आत्मा तुरंत यमलोक की यात्रा शुरू कर देती है, लेकिन दुर्घटना, बीमारी या आत्महत्या अकाल मृत्यु जैसे मामले में व्यक्ति की स्थिति अलग होती है. ऐसे में व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्माओं की सांसारिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती. इस वजह से ये भटकती रहती हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार, अकाल मृत्यु में जाने वाले व्यक्ति की आत्माएं तब तक प्रेत योनि में रहती है, जब तक उनकी प्राकृतिक आयु का समय पूरा नहीं हो पाता.