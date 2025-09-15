Garuda Puran: अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनते हैं ऐसे काम करने वाले लोग, आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये कर्म

1 . गरुड़ पुराण में बताया गया कर्मों का फल

गरुड़ पुराण में बताया गया है हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, जो लोग मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी सत्कर्मों करते हैं. वहीं कुछ लोग पूर्ण रूप से मनुष्य योनि में होते हैं. कर्मों का ज्ञान होने पर भी बुरे कर्म या ऐसी गलतियां करते हैं, जो उनके अगले जीवन को प्रभावित करते हैं. इसकी वजह से उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है.