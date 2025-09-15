Garuda Puran: अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनते हैं ऐसे काम करने वाले लोग, आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये कर्म

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल

राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट

Ind vs Pak 1999: शोएब-सचिन टकराव से क्यों हिला था पूरा Eden Gardens, एशियाई ट्रॉफी में भड़क गया था दंगा?

बड़े बिजनेसमैन बनते हैं इन 5 राशियों के लोग, इनमें होते हैं व्यापारी बनने के ये खास गुण

IND vs PAK Handshake Controversy: एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ हार के बाद शोएब अख्तर ने दिया विवादित बयान, जानें क्या कहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट

ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल

एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल

HomePhotos

धर्म

Garuda Puran: अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनते हैं ऐसे काम करने वाले लोग, आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये कर्म

गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी क्या क्या भोगना पड़ता है. कौन सी योनि में जन्म मिलता है. यह सब चीजें विस्तार से बताया गया है. इसके अनुसार व्यक्ति को कर्मों का निश्चित रूप से फल मिलता है, चाहे फिर वो अच्छे हो या फिर बुरे. मानव योनि में जन्म दुर्लभ और अच्छे कर्मों का फल होता है.

नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 02:14 PM IST

1.गरुड़ पुराण में बताया गया कर्मों का फल

गरुड़ पुराण में बताया गया कर्मों का फल
1

गरुड़ पुराण में बताया गया है हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, जो लोग मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी सत्कर्मों करते हैं. वहीं कुछ लोग पूर्ण रूप से मनुष्य योनि में होते हैं. कर्मों का ज्ञान होने पर भी बुरे कर्म या ऐसी गलतियां करते हैं, जो उनके अगले जीवन को प्रभावित करते हैं. इसकी वजह से उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है. 

Advertisement

2.ये काम करने पर पशु योनि में होता है अगला जन्म

ये काम करने पर पशु योनि में होता है अगला जन्म
2

गरुड़ पुराण के अनुसार, मुनष्य जीवन में जो भी व्यक्ति ये 5 काम करता है. ये इतने गंदे कर्म माने जाते हैं कि व्यक्ति का अगला जन्म पशु योनि में होता है. आइए जानते हैं कौन से ये कर्म, जो पशु योनि में दिलाते हैं जन्म...

3.भगवान और लोगों का अपमान करना 

भगवान और लोगों का अपमान करना 
3

जो भी व्यक्ति धर्म, पुराण, भगवान का अपमान करते हैं. ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है. इसकी वजह उन्हें इस रूप में अस्वीकृति और तिरस्कार किया जाता है

4.चालाकी कर किसी का फायदा उठाना

चालाकी कर किसी का फायदा उठाना
4

समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन चालाकी और चतुराई कर दूसरों को धोखा देना एक नीच कर्म माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म उल्लू की योनि में मिलता है. यह अंधकार और भ्रम की स्थिति को दर्शाती है.

TRENDING NOW

    5.किसी को अपमानित करना

    किसी को अपमानित करना
    5

    गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी लोग दूसरों को अपमानित करते हैं. उनके साथ गाली गलौच करते हैं. ऐसे लोगों को अगला जन्म बकरे के रूप में मिलता है. यह योनि वाणी के दुरुपयोग का परिणाम मानी जाती है.

    6.मित्र के साथ छल

    मित्र के साथ छल
    6

    गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी व्यक्ति अपने सच्चे दोस्त के साथ धोखा या छल करता है. ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गिद्ध बनता है. उसे मृत जीवों का मांस खाना पड़ता है. यही चीज नीच कर्मों का फल दर्शाती है.

    7.महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले

    महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले
    7

    जो भी पुरुष महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं. उन पर खराब नियत रखते हैं. ऐसे लोगों को अगले जन्म में छिपकली या सांप जैसी रेंगने वाली योनि में मिलता है.गरुड़ पुराण में इस योनि को 
    काम,अपमान और अधोगति का प्रतीक माना गया है.

    8.पितरों का तर्पण और सम्मान

    पितरों का तर्पण और सम्मान
    8

    गरुड़ पुराण में कहा गया है पितरों का सम्मान, श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही जरूरी है, जो भी व्यक्ति पितरों को संंतुष्ट करता है. उनका मार्ग अगले जन्म में सुगम होता है.

    Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
    MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
    'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
    'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
    किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
    सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?
    सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?
    एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल
    एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल
    Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट
    Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट
    बड़े बिजनेसमैन बनते हैं इन 5 राशियों के लोग, इनमें होते हैं व्यापारी बनने के ये खास गुण
    बड़े बिजनेसमैन बनते हैं इन 5 राशियों के लोग, इनमें होते हैं व्यापारी बनने के ये खास गुण
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    MORE