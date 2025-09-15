Garuda Puran: अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनते हैं ऐसे काम करने वाले लोग, आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये कर्म

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
धर्म
Sep 15, 2025
1.गरुड़ पुराण में बताया गया कर्मों का फल
गरुड़ पुराण में बताया गया है हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, जो लोग मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी सत्कर्मों करते हैं. वहीं कुछ लोग पूर्ण रूप से मनुष्य योनि में होते हैं. कर्मों का ज्ञान होने पर भी बुरे कर्म या ऐसी गलतियां करते हैं, जो उनके अगले जीवन को प्रभावित करते हैं. इसकी वजह से उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है.
2.ये काम करने पर पशु योनि में होता है अगला जन्म
गरुड़ पुराण के अनुसार, मुनष्य जीवन में जो भी व्यक्ति ये 5 काम करता है. ये इतने गंदे कर्म माने जाते हैं कि व्यक्ति का अगला जन्म पशु योनि में होता है. आइए जानते हैं कौन से ये कर्म, जो पशु योनि में दिलाते हैं जन्म...
3.भगवान और लोगों का अपमान करना
जो भी व्यक्ति धर्म, पुराण, भगवान का अपमान करते हैं. ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है. इसकी वजह उन्हें इस रूप में अस्वीकृति और तिरस्कार किया जाता है
4.चालाकी कर किसी का फायदा उठाना
समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन चालाकी और चतुराई कर दूसरों को धोखा देना एक नीच कर्म माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म उल्लू की योनि में मिलता है. यह अंधकार और भ्रम की स्थिति को दर्शाती है.
5.किसी को अपमानित करना
गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी लोग दूसरों को अपमानित करते हैं. उनके साथ गाली गलौच करते हैं. ऐसे लोगों को अगला जन्म बकरे के रूप में मिलता है. यह योनि वाणी के दुरुपयोग का परिणाम मानी जाती है.
6.मित्र के साथ छल
गरुड़ पुराण के अनुसार, जो भी व्यक्ति अपने सच्चे दोस्त के साथ धोखा या छल करता है. ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गिद्ध बनता है. उसे मृत जीवों का मांस खाना पड़ता है. यही चीज नीच कर्मों का फल दर्शाती है.
7.महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले
जो भी पुरुष महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं. उन पर खराब नियत रखते हैं. ऐसे लोगों को अगले जन्म में छिपकली या सांप जैसी रेंगने वाली योनि में मिलता है.गरुड़ पुराण में इस योनि को
काम,अपमान और अधोगति का प्रतीक माना गया है.
8.पितरों का तर्पण और सम्मान
गरुड़ पुराण में कहा गया है पितरों का सम्मान, श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही जरूरी है, जो भी व्यक्ति पितरों को संंतुष्ट करता है. उनका मार्ग अगले जन्म में सुगम होता है.
