Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 08:18 AM IST
1.सबसे पहले लें गणेश जी का आशीर्वाद
विसर्जन से पहले, भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करें और पूरे परिवार के स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगें.
2.विसर्जन स्थल पर आरती करें
विसर्जन स्थल पर प्रार्थना करें और कपूर की आरती करें.
3.क्षमा याचना करें
भगवान गणपति बप्पा के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे दस दिनों की पूजा के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा करें.
4.विसर्जन के समय सम्मान करें
मूर्ति या पूजा सामग्री को लापरवाही से न फेंकें. सभी वस्तुओं को श्रद्धा और सम्मान के साथ विसर्जित करें.
5.मूर्ति को धीरे से विसर्जित करें
मूर्ति को पानी में गिराने की बजाय धीरे-धीरे आगे की ओर ले जाएं. साथ ही विसर्जन से पूर्व घड़ी की दिशा में तीन बार परिक्रमा करें. इसके बाद गणपति की विदाई करें.
6.विनम्र विदाई दें
घर लौटते समय, हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और बप्पा को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण दें.अगर घर में किसी टब या तालाब में विसर्जन किया जाता है, तो उसी विधि का श्रद्धापूर्वक पालन करें.फूल, माला और अन्य चढ़ावे (निर्माल्य) को एक स्थान पर एकत्रित करें और उन्हें आदरपूर्वक जल में विसर्जित करें.
7.श्री गणेश विसर्जन मंत्र
यन्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामकीम.
इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनरापि पुनर्गमनाय च..
श्री गणेश विसर्जन मंत्र
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थने परमेश्वर .
मम पूजा गृहितमेवं पुनर्गमनाय च ..