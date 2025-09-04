FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान

Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग

Yamuna Water Level: दिल्ली में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों को बचाने के लिए लगाए टेंट्स में घुसा पानी, रिकॉर्ड तोड़ रहा यमुना का जलस्तर

दूध-पनीर, बुक-पेंसिल समेत इन चीजों को सरकार ने टैक्स से किया बाहर, अब तक लगता था 12% जीएसटी

IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल

केंद्र सरकार ने बनाया 40% का नया GST स्लैब, पान-मसाला, सिगरेट-गुटखा समेत इन चीजों पर लगेगा ये टैक्स

GST काउंसिल में बड़ा फैसला, 12% और 28% के स्लैब खत्म, हेल्‍थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, इस तारीख से होगा लागू

Rashifal 4 September 2025: मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग

पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग

Yamuna Water Level: दिल्ली में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों को बचाने के लिए लगाए टेंट्स में घुसा पानी, रिकॉर्ड तोड़ रहा यमुना का जलस्तर

दिल्ली में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों को बचाने के लिए लगाए टेंट्स में घुसा पानी, रिकॉर्ड तोड़ रहा यमुना का जलस्तर

दूध-पनीर, बुक-पेंसिल समेत इन चीजों को सरकार ने टैक्स से किया बाहर, अब तक लगता था 12% जीएसटी

दूध-पनीर, बुक-पेंसिल समेत इन चीजों को सरकार ने टैक्स से किया बाहर, अब तक लगता था 12% जीएसटी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान

गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान

IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल

IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद

HomePhotos

धर्म

Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान

इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त 2025 से हो गई है. गणेश जी का मूर्ति विसर्जन 6 सितंबर 2025 को गणेश को किया जाएगा. भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान माना जाता है और भक्तों को बप्पा को विदाई देते समय कुछ नियमों और परंपराओं का पालन करने की सलाह दी जाती है.

नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 08:18 AM IST

1.सबसे पहले लें गणेश जी का आशीर्वाद 

सबसे पहले लें गणेश जी का आशीर्वाद 
1

विसर्जन से पहले, भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करें और पूरे परिवार के स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगें.

Advertisement

2.विसर्जन स्थल पर आरती करें 

विसर्जन स्थल पर आरती करें 
2

विसर्जन स्थल पर प्रार्थना करें और कपूर की आरती करें.

3.क्षमा याचना करें  

क्षमा याचना करें  
3

भगवान गणपति बप्पा के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे दस दिनों की पूजा के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा करें.

4.विसर्जन के समय सम्मान करें 

विसर्जन के समय सम्मान करें 
4

मूर्ति या पूजा सामग्री को लापरवाही से न फेंकें. सभी वस्तुओं को श्रद्धा और सम्मान के साथ विसर्जित करें.

TRENDING NOW

5.मूर्ति को धीरे से विसर्जित करें 

मूर्ति को धीरे से विसर्जित करें 
5

मूर्ति को पानी में गिराने की बजाय धीरे-धीरे आगे की ओर ले जाएं. साथ ही विसर्जन से पूर्व घड़ी की दिशा में तीन बार परिक्रमा करें. इसके बाद गणपति की विदाई करें.

6.विनम्र विदाई दें  

विनम्र विदाई दें  
6

घर लौटते समय, हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और बप्पा को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण दें.अगर घर में किसी टब या तालाब में विसर्जन किया जाता है, तो उसी विधि का श्रद्धापूर्वक पालन करें.फूल, माला और अन्य चढ़ावे (निर्माल्य) को एक स्थान पर एकत्रित करें और उन्हें आदरपूर्वक जल में विसर्जित करें.

7.श्री गणेश विसर्जन मंत्र 

श्री गणेश विसर्जन मंत्र 
7

यन्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामकीम.
इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनरापि पुनर्गमनाय च.. 

श्री गणेश विसर्जन मंत्र 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थने परमेश्वर .
मम पूजा गृहितमेवं पुनर्गमनाय च ..

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल
IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल
Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद
Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद
टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इतने भारतीय
DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार
DF-5C परमाणु मिसाइल से CJ-1000 तक... चीन ने विक्ट्री डे परेड में पुतिन-किम जोंग को दिखाए ये महाविनाशक हथियार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE