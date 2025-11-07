Friday Worship: शुक्रवार के दिन ऐसे करें मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत, माता के प्रसन्न होते ही खुलेंगे धन, सुख और समृद्धि के रास्ते

3 . माता रानी को लगाएं उनका प्रिय भोग

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है. इसलिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही माता रानी को उनका प्रिय भोग जैसे खीर, बताशे और मखाने का भोग लगाएं. इसके साथ ही माता रानी को गुलाब का फूल कपूर रखकर अर्पित करें. इसके बाद कपूर को जला दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. घर में धन की बढ़ोतरी होती है.