Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 11, 2026, 09:53 AM IST
1.क्या हो रहा है आकाश में और क्यों बढ़ेगी परेशानी
ज्योतिष के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर रहा है. बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है, लेकिन मीन राशि में इसकी स्थिति कमजोर मानी जाती है. इसका सीधा मतलब है-निर्णय लेने में भ्रम, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और पैसों से जुड़े मामलों में गलतियां बढ़ सकती हैं. चलिए ज्यतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानते हैं कि 7 राशियों के लिए भारी रहेगा अगल 20 दिन और क्या दिक्कतें हो सकती हैं. Photo Credit: AI
2. मेष और मिथुन- पैसा और करियर पर दिखेगा ज्यादा असर दिखेगा
मेष और मिथुन राशि के लोगों को इस दौरान वित्तीय और प्रोफेशनल मोर्चे पर सावधानी रखनी होगी. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं और ऑफिस में गलतफहमियां या दबाव बढ़ सकता है. अगर आप बिना सोचे निवेश करते हैं या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं.Photo Credit: AI
3.कर्क और सिंह की यात्रा और सेहत से जुड़ी छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी
कर्क और सिंह राशि वालों के लिए यह समय यात्रा और स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. यात्रा में परेशानी, सामान का नुकसान या हेल्थ से जुड़ी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं. इस समय प्लानिंग में एक्स्ट्रा सावधानी और हेल्थ पर ध्यान जरूरी है. Photo Credit: AI
4.कन्या और धनु के रिश्ते और परिवार में संवाद की कमी बना सकती है दूरी
कन्या और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय रिश्तों में तनाव ला सकता है. गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और परिवार में छोटे मुद्दे बड़े विवाद में बदल सकते हैं. अगर समय रहते बातचीत साफ न की जाए, तो रिश्तों में दूरी आ सकती है.Photo Credit: AI
5.तुला को ऑफिस पॉलिटिक्स और कानूनी झंझट में फंसने का डर
तुला राशि वालों के लिए यह समय खासतौर पर सतर्क रहने का है. काम के माहौल में विरोध या साजिश जैसी स्थितियां बन सकती हैं और पुराने विवाद उभर सकते हैं. बिना जांचे-परखे कोई भी बड़ा फैसला या लोन लेना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है.
6.क्यों ये 20 दिन ‘माइंड टेस्ट’ बन सकते हैं
दिलचस्प बात यह है कि यह समय सिर्फ परेशानी का नहीं, बल्कि खुद को समझने का भी मौका देता है. जब फैसले मुश्किल होते हैं, तब इंसान की असली समझ और धैर्य सामने आता है. यानी ये 20 दिन आपके “डिसीजन-मेकिंग स्किल” की असली परीक्षा हो सकते हैं. Photo Credit: AI
7.डर नहीं, समझदारी है असली उपाय
हर ग्रह परिवर्तन का असर हर व्यक्ति पर अलग होता है, लेकिन सतर्क रहना हमेशा फायदेमंद होता है. सही प्लानिंग, सोच-समझकर फैसले और शांत रहना इस समय को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है. हालात चाहे जैसे हों, सही फैसले ही आपको सुरक्षित रखते हैं. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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