Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 

1 . क्या हो रहा है आकाश में और क्यों बढ़ेगी परेशानी

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ज्योतिष के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर रहा है. बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है, लेकिन मीन राशि में इसकी स्थिति कमजोर मानी जाती है. इसका सीधा मतलब है-निर्णय लेने में भ्रम, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी और पैसों से जुड़े मामलों में गलतियां बढ़ सकती हैं. चलिए ज्यतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानते हैं कि 7 राशियों के लिए भारी रहेगा अगल 20 दिन और क्या दिक्कतें हो सकती हैं. Photo Credit: AI



