FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेहरान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक, तेहरान- मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, रियाद- अमेरिकी एंबेसी पर ड्रोन अटैक, रियाद- अमेरिकी एंबेसी पर ड्रोन अटैक, महायुद्ध के बीच IRGC का बड़ा दावा, रक्षा मंत्री की इमारत पर हमला किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी ने जारी की मल्टी टास्टिंग स्टाफ परीक्षा की आंसर की, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी ने जारी की मल्टी टास्टिंग स्टाफ परीक्षा की आंसर की, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Green Tea Benefits: डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत सेहत के लिए साबित हो सकती है वरदान, खुद ही नजर आएंगे बड़े बदलाव

डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत सेहत के लिए साबित हो सकती है वरदान, खुद ही नजर आएंगे बड़े बदलाव

Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 

आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां

राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

HomePhotos

धर्म

सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इनमें 5 देवी देवता यानी भगवान हैं, जिनकी हमेशा एक साथी में पूजा अर्चना की जाती है. इन्हें एक साथ एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है. इनके नाम भी एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है. इनकी पूजा एक साथ ही क्यों की जाती है...

Nitin Sharma | Mar 04, 2026, 09:06 AM IST

1.33 कोटि देवी देवता

33 कोटि देवी देवता
1

हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, जिन्हें अक्सर 33 करोड़ कहा जाता है, लेकिन इनमें आप ने 5 ऐसे देवी देवताओं को देखा होगा, जिनकी पूजा अर्चना हमेशा एक साथ की जाती है. इनमें देवों देव महादेव और मां पार्वती से लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इनकी एक साथ पूजा की वजह... 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना

भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना
2

देवों के देव महादेव भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा एक साथ की जाती है. इसकी वजह भगवान शिव को चेतना, वैराग्य और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. वहीं मां पार्वती शक्ति, सृजन और क्रिया की ऊर्जा हैं. अर्धनारीश्वर का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जीवन में केवल शांति या केवल ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, जब स्थिरता और शक्ति साथ चलते हैं, तभी जीवन संतुलित होता है. इसी लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के साथ ही जीवन में संतुलन आता है.

(Credit Image AI)

3.भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा

भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा
3

धन और समृद्धि की कामना में हम भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. मां लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं. वहीं भगवान विष्णु धर्म और संरक्षण के प्रतीक हैं. धन तभी टिकता है, जब वह धर्म और नैतिकता से जुड़ा हो. केवल समृद्धि नहीं, बल्कि संतुलित समृद्धि ही स्थायी सुख देती है.

(Credit Image AI)

4.भगवान श्रीराम और माता सीता

भगवान श्रीराम और माता सीता
4

मर्यादा और करुणा का संतुलन हमें भगवान श्रीराम और माता सीता की जोड़ी में दिखाई देता है. श्रीराम कर्तव्य, अनुशासन और आदर्श नेतृत्व के प्रतीक हैं, जबकि मां सीता त्याग, धैर्य और भावनात्मक शक्ति का रूप हैं. यह जोड़ी बताती है कि धर्म कठोर नहीं होना चाहिए और प्रेम कमजोर नहीं. जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का मेल ही आदर्श जीवन बनाता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी

भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी
5

भक्ति और प्रेम के उच्चतम रूप को समझना हो तो श्रीकृष्ण और राधा रानी का स्मरण किया जाता है. कृष्ण दिव्य ज्ञान और लीला के प्रतीक हैं, जबकि राधा आत्मा की शुद्ध भक्ति का स्वरूप है. उनका संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है, जब अहंकार मिटता है, तभी प्रेम परिवर्तन लाता है.

(Credit Image AI)

6.भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती की पूजा

भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती की पूजा
6

ज्ञान और नई शुरुआत की बात करें तो भगवान गणेश और मां सरस्वती की एक साथ पूजा आराधना की जाती है. मां सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं, जबकि गणेश विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता है. यह संयोजन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले मन की रुकावटें दूर करनी जरूरी हैं. सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि एकाग्रता और तैयारी से आती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
Pretraj Chalisa: मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत
मंगलवार के दिन जरूर करें इस चालीसा का पाठ, जाग जाएगी सोई किस्मत
MORE
Advertisement