सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

2 . भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना

देवों के देव महादेव भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा एक साथ की जाती है. इसकी वजह भगवान शिव को चेतना, वैराग्य और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. वहीं मां पार्वती शक्ति, सृजन और क्रिया की ऊर्जा हैं. अर्धनारीश्वर का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जीवन में केवल शांति या केवल ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, जब स्थिरता और शक्ति साथ चलते हैं, तभी जीवन संतुलित होता है. इसी लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के साथ ही जीवन में संतुलन आता है.

(Credit Image AI)