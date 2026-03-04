सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह

धर्म
Nitin Sharma | Mar 04, 2026, 09:06 AM IST
1.33 कोटि देवी देवता
हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, जिन्हें अक्सर 33 करोड़ कहा जाता है, लेकिन इनमें आप ने 5 ऐसे देवी देवताओं को देखा होगा, जिनकी पूजा अर्चना हमेशा एक साथ की जाती है. इनमें देवों देव महादेव और मां पार्वती से लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इनकी एक साथ पूजा की वजह...
(Credit Image AI)
2.भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना
देवों के देव महादेव भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा एक साथ की जाती है. इसकी वजह भगवान शिव को चेतना, वैराग्य और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. वहीं मां पार्वती शक्ति, सृजन और क्रिया की ऊर्जा हैं. अर्धनारीश्वर का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जीवन में केवल शांति या केवल ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, जब स्थिरता और शक्ति साथ चलते हैं, तभी जीवन संतुलित होता है. इसी लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के साथ ही जीवन में संतुलन आता है.
(Credit Image AI)
3.भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा
धन और समृद्धि की कामना में हम भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. मां लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं. वहीं भगवान विष्णु धर्म और संरक्षण के प्रतीक हैं. धन तभी टिकता है, जब वह धर्म और नैतिकता से जुड़ा हो. केवल समृद्धि नहीं, बल्कि संतुलित समृद्धि ही स्थायी सुख देती है.
(Credit Image AI)
4.भगवान श्रीराम और माता सीता
मर्यादा और करुणा का संतुलन हमें भगवान श्रीराम और माता सीता की जोड़ी में दिखाई देता है. श्रीराम कर्तव्य, अनुशासन और आदर्श नेतृत्व के प्रतीक हैं, जबकि मां सीता त्याग, धैर्य और भावनात्मक शक्ति का रूप हैं. यह जोड़ी बताती है कि धर्म कठोर नहीं होना चाहिए और प्रेम कमजोर नहीं. जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का मेल ही आदर्श जीवन बनाता है.
(Credit Image AI)
5.भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी
भक्ति और प्रेम के उच्चतम रूप को समझना हो तो श्रीकृष्ण और राधा रानी का स्मरण किया जाता है. कृष्ण दिव्य ज्ञान और लीला के प्रतीक हैं, जबकि राधा आत्मा की शुद्ध भक्ति का स्वरूप है. उनका संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है, जब अहंकार मिटता है, तभी प्रेम परिवर्तन लाता है.
(Credit Image AI)
6.भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती की पूजा
ज्ञान और नई शुरुआत की बात करें तो भगवान गणेश और मां सरस्वती की एक साथ पूजा आराधना की जाती है. मां सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी हैं, जबकि गणेश विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता है. यह संयोजन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले मन की रुकावटें दूर करनी जरूरी हैं. सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि एकाग्रता और तैयारी से आती है.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
