भारत के 5 मंदिर जहां का प्रसाद खाना-घर लाना या छूना तक है वर्जित, अगर कर दिया ये काम तो जीवन हो जाएगा बर्बाद

1 . इन मंदिरों के नियम जानना आपके लिए जरूरी है

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मंदिर जाएं और प्रसाद न लें, यह बात सुनने में अजीब लगती है, है ना? लेकिन भारत में कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां यही नियम सख्ती से लागू है. यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि मान्यता और अनुशासन का हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज करना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है. अगर आप भी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों के नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. यहां जिन 5 मंदिरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वहां कुछ का प्रसाद खाना तो कुछ का घर लाना भी मना है. इतना ही नहीं एक जगह का प्रसाद छून तक मना है. (फोटो एआई)

