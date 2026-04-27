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धर्म

भारत के 5 मंदिर जहां का प्रसाद खाना-घर लाना या छूना तक है वर्जित, अगर कर दिया ये काम तो जीवन हो जाएगा बर्बाद

भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां प्रसाद ग्रहण करना या उसे घर ले जाना तो दूर छूना त वर्जित माना जाता है. सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा का पालन आज भी भक्त श्रद्धापूर्वक करते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 27, 2026, 11:44 AM IST

1.इन मंदिरों के नियम जानना आपके लिए जरूरी है

इन मंदिरों के नियम जानना आपके लिए जरूरी है
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मंदिर जाएं और प्रसाद न लें, यह बात सुनने में अजीब लगती है, है ना? लेकिन भारत में कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां यही नियम सख्ती से लागू है. यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि मान्यता और अनुशासन का हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज करना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है. अगर आप भी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों के नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. यहां जिन 5 मंदिरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वहां कुछ का प्रसाद खाना तो कुछ का घर लाना भी मना है. इतना ही नहीं एक जगह का प्रसाद छून तक मना है.  (फोटो एआई)
 

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2.प्रसाद नहीं, नियमों का सम्मान जरूरी क्यों है

प्रसाद नहीं, नियमों का सम्मान जरूरी क्यों है
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आमतौर पर मंदिर में प्रसाद लेना आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह परंपरा अलग रूप ले लेती है. यहां प्रसाद को सिर्फ भगवान के लिए अर्पित माना जाता है, न कि भक्तों के सेवन के लिए. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इन नियमों का उल्लंघन करने से मानसिक असहजता, डर या नकारात्मक अनुभव तक हो सकते हैं. यही कारण है कि यहां आने वाले श्रद्धालु प्रसाद को छूने से भी बचते हैं. यानी यहां आस्था के साथ-साथ अनुशासन का पालन भी उतना ही जरूरी है.
 

3.कोटिलिंगेश्वर मंदिर की अनोखी परंपरा

कोटिलिंगेश्वर मंदिर की अनोखी परंपरा
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कर्नाटक के इस प्रसिद्ध मंदिर में करोड़ों शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन यहां चढ़ाया गया प्रसाद भक्तों के लिए नहीं होता. मान्यता है कि यह प्रसाद चंदेश्वर को समर्पित होता है, इसलिए इसे खाना या घर ले जाना अशुभ माना जाता है. जो लोग यहां पहली बार जाते हैं, उनके लिए यह नियम चौंकाने वाला होता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पूरी श्रद्धा से निभाते हैं. (फोटो एआई)
 

4.नैना देवी मंदिर में प्रसाद घर ले जाना क्यों मना है?

नैना देवी मंदिर में प्रसाद घर ले जाना क्यों मना है?
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हिमाचल प्रदेश में स्थित नैना देवी मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है. यहां प्रसाद के संबंध में सख्त नियमों का पालन किया जाता है. देवी को अर्पित किया गया प्रसाद केवल मंदिर परिसर के भीतर ही ग्रहण किया जा सकता है.  शक्ति पीठों में शामिल इस मंदिर में प्रसाद केवल वहीं ग्रहण किया जाता है. इसे घर ले जाना परंपरा के खिलाफ माना जाता है. यह नियम भक्तों को यह संदेश देता है कि आस्था का अनुभव उसी क्षण में पूरा करें, उसे संग्रह करने की कोशिश न करें. यात्रियों के लिए यह एक अलग तरह का आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है. (फोटो एआई)

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5.उज्जैन के काल भैरव मंदिर की रहस्यमयी परंपरा

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यह मंदिर अपनी अनोखी पूजा पद्धति के लिए जाना जाता है. यहां भगवान को चढ़ाया जाने वाला पेय किसी भी व्यक्ति द्वारा छूना या ले जाना वर्जित है. इस परंपरा को लेकर लोगों में जिज्ञासा भी रहती है और श्रद्धा भी. यहां आने वाले श्रद्धालु अक्सर इस अनोखे अनुभव को देखने के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं. (फोटो एआई)
 

6.कामाख्या देवी मंदिर में विशेष समय के नियम

कामाख्या देवी मंदिर में विशेष समय के नियम
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अंबुबाची मेले के दौरान इस मंदिर में कई नियम बदल जाते हैं. इस समय प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह से वर्जित होता है. यह परंपरा देवी के विशेष चक्र और प्रकृति से जुड़े विश्वासों को दर्शाती है. यहां आने वाले श्रद्धालु इस दौरान सिर्फ दर्शन पर ध्यान देते हैं, न कि प्रसाद पर.(फोटो एआई)
 

7.मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की सख्त मान्यता

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की सख्त मान्यता
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इस मंदिर में प्रसाद को केवल धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है. इसे खाना या घर ले जाना सख्त मना है. यहां आने वाले लोग विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए आते हैं, इसलिए नियमों का पालन बेहद जरूरी माना जाता है. अगर कोई गलती से भी नियम तोड़ दे, तो उसे मानसिक असहजता महसूस होने की बातें भी सामने आई हैं. (फोटो एआई)
 

8.आस्था और परंपरा को समझना क्यों जरूरी है?

आस्था और परंपरा को समझना क्यों जरूरी है?
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धार्मिक यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वहां के नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है. आजकल लोग घूमने या कंटेंट बनाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में परंपराओं का उल्लंघन कर बैठते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप जहां भी जाएं, पहले वहां की मान्यताओं के बारे में जानकारी लें. इससे न सिर्फ आपकी यात्रा सहज होगी, बल्कि आप स्थानीय आस्था का सम्मान भी कर पाएंगे. (फोटो एआई)
 

9.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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दिलचस्प बात यह है कि इन मंदिरों के नियम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी रखते हैं. जब किसी स्थान को “विशेष” और “नियमबद्ध” बताया जाता है, तो लोग वहां अधिक सावधानी और श्रद्धा के साथ व्यवहार करते हैं. इससे मंदिर का अनुशासन और पवित्रता दोनों बनाए रहते हैं. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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