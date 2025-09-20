Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 

8 . इस सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण देश-दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है. पड़ोसी देशों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है. बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकते हैं. भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं. इन घटनाओं में जान-माल की हानि भी होगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

