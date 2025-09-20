Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 20, 2025, 08:14 AM IST
1.21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण
सूर्य ग्रहण हजारों सालों से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है. यह एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती है. साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर, रविवार को लगेगा.
2.सूर्य ग्रहण के साथ श्राद्ध अमावस्या भी
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होगी, इसलिए यह सूर्य ग्रहण कई सवाल खड़े कर रहा है, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है. जानिए उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित नलिन शर्मा से सूर्य ग्रहण से जुड़े हर सवाल का जवाब...
3.सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा?
वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण रविवार, 21 सितंबर को लगेगा. भारतीय समयानुसार, यह ग्रहण रात्रि 11 बजे शुरू होकर प्रातः 3:24 बजे समाप्त होगा. अर्थात, इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी. पंचांग के अनुसार, इस दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है.
4. सूर्य ग्रहण का भारत में सूतकाल क्या होगा?
सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है लेकिन सूर्य ग्रहण का सूकत समय ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है. यानी 21 सितंबर को 11 बजे से सूतक काल चालू हो जाएगा. हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा इसलिए सूतककाल आप चाहें तो फॉलो करें और चाहे तो न करें.
5.क्या यह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई देगा?
सभी के मन में यह सवाल है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, तो इसका उत्तर है - नहीं. 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा. इसलिए, सभी पितृ अमावस्याओं पर लोग परंपरानुसार श्राद्ध-तर्पण आदि कर सकेंगे. सूर्य ग्रहण के कारण इस कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी.
6.सूर्य ग्रहण कब तक रहेगा?
ग्रहण के साथ ही लोग इसके सूतक के बारे में भी जानना चाहते हैं. जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ इसके नियमों यानी सूतक का पालन किया जाएगा. भारत में इस सूर्य ग्रहण के सूतक का पालन नहीं किया जाएगा. जहाँ भी यह ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाएगा और ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाएगा.
7.यह सूर्यग्रहण किन देशों में दिखाई देगा?
21 सितंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण न्यूज़ीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों और पूर्वी मेलानेशिया में दिखाई देगा. जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा, केवल वे ही इसके नियमों का पालन करेंगे. आप इस सूर्य ग्रहण को नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.
8.इस सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण देश-दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है. पड़ोसी देशों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है. बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकते हैं. भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं. इन घटनाओं में जान-माल की हानि भी होगी.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
