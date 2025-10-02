18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

1 . दिवाली 2025: रोशनी और रिश्तों का पर्व

अक्टूबर का महीना आते ही पूरे देश में त्योहारों की हलचल शुरू हो जाती है. रोशनी, मिठाइयों और रंगोलियों से भरे इस मौसम में सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, जो इस साल 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक पांच दिनों तक मनाया जाएगा. यह पर्व न सिर्फ घरों को रोशन करता है, बल्कि रिश्तों और दिलों को भी जोड़ता है. तो चलिए दीपोत्सव के 5 दिन का कैलेंडर जान लें.

