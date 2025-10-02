FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

HomePhotos

धर्म

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

See the full Diwali festival schedule here: दिवाली पर दीपोत्सव का पर्व 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होगा. जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की सही तिथियां.

ऋतु सिंह | Oct 02, 2025, 09:34 AM IST

1.दिवाली 2025: रोशनी और रिश्तों का पर्व

दिवाली 2025: रोशनी और रिश्तों का पर्व
1

अक्टूबर का महीना आते ही पूरे देश में त्योहारों की हलचल शुरू हो जाती है. रोशनी, मिठाइयों और रंगोलियों से भरे इस मौसम में सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, जो इस साल 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक पांच दिनों तक मनाया जाएगा. यह पर्व न सिर्फ घरों को रोशन करता है, बल्कि रिश्तों और दिलों को भी जोड़ता है. तो चलिए दीपोत्सव के 5 दिन का कैलेंडर जान लें.
 

Advertisement

2.धनतेरस – 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार)

धनतेरस – 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार)
2

दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है. यह दिन घर में सुख-समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है.
 

3.छोटी दिवाली / नरक चतुर्दशी – 19 अक्टूबर 2025 (रविवार)

छोटी दिवाली / नरक चतुर्दशी – 19 अक्टूबर 2025 (रविवार)
3

भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है. घरों में दीप जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है.
 

4.बड़ी दिवाली / लक्ष्मी पूजन – 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)

बड़ी दिवाली / लक्ष्मी पूजन – 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)
4

दीपावली का मुख्य दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा और दीपदान का होता है. इस दिन घर-आंगन दीपों, रंगोलियों और मिठाइयों से भर जाते हैं. यह दिन धन, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक माना जाता है.
 

TRENDING NOW

5.गोवर्धन पूजा – 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार)

गोवर्धन पूजा – 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
5

दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट होता है. इसमें भगवान कृष्ण को अन्न का भोग अर्पित किया जाता है और अन्न-प्रकृति के महत्व को याद किया जाता है.
 

6.भाई दूज – 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)

भाई दूज – 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)
6

दिवाली का आखिरी दिन भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित है. बहनें भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं, और भाई उपहार देकर अपना स्नेह जताते हैं.
 

7.दिवाली क्यों है खास?

दिवाली क्यों है खास?
7

दिवाली सिर्फ दीपक जलाने और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें परिवार, परंपराओं और रिश्तों की अहमियत याद दिलाता है. पांच दिन तक चलने वाला यह त्योहार हर किसी के लिए खुशियों और यादों का खजाना लेकर आता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Varanasi: भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार का किया कत्ल, रूह कंपाने वाली है पारिवारिक दुश्मनी की कहानी 
भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार का किया कत्ल, रूह कंपाने वाली है पारिवारिक दुश्मनी की कहानी
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Bihar: AIIMS शिलान्यास के दौरान CM नीतीश ने की PM मोदी के पैर छूने की कोशिश, मोदी ने रोका
AIIMS शिलान्यास के दौरान CM नीतीश ने की PM मोदी के पैर छूने की कोशिश, मोदी ने रोका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 
प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद
Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें
इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें
18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 
18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE