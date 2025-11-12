इन 5 जगहों पर जाकर होगा स्वर्ग जैसा एहसास, मरने से पहले जरूर करें पवित्र स्थानों के दर्शन

2 . केदारनाथ

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ, भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. हिमालय की गोद में बसा यह स्थान भगवान महादेव का एक प्राचीन मंदिर है . अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, यह मंदिर आज भी अपनी अडिग स्थिति में है. चार धामों में से एक माने जाने वाले केदारनाथ एक ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ प्रत्येक सनातनी श्रद्धालु को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए.