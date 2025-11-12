FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली ब्लास्ट कांड की जांच के लिए NIA ने बनाई 10 सदस्यीय टीम, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारी शामिल

यूपी बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा मेन्स का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें PDF

क्या IPL 2026 में बदल जाएगा RCB का होम ग्राउंड! टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ ये मैदान

इन तारीखों में जन्में लोगों पर किस्मत रहती है मेहरबान, रहस्यों से भरा होता है जीवन

Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र ही नहीं इन स्टार्स के निधन की भी उड़ चुकी है अफवाह

इन 5 जगहों पर जाकर होगा स्वर्ग जैसा एहसास, मरने से पहले जरूर करें पवित्र स्थानों के दर्शन

धर्म

इन 5 जगहों पर जाकर होगा स्वर्ग जैसा एहसास, मरने से पहले जरूर करें पवित्र स्थानों के दर्शन

अगर आपको भी घूमना-फिरना पसंद है और आप शांति, आध्यात्म और आत्मिक संतुष्टि की तलाश में हैं, तो आपको जीवन में कम से कम एक बार भारत की इन 5 जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए . ये जगहें सिर्फ़ घूमने-फिरने के लिए ही नहीं, बल्कि रूह को छू लेने वाला अनुभव भी देती हैं. इन जगहों पर जाने से शांति मिलती है.

नितिन शर्मा | Nov 12, 2025, 09:47 AM IST

1.एक अलग अनुभव होगा

एक अलग अनुभव होगा
1

आपको इन 5 जगहों पर जाने से धरती पर ही स्वर्ग का एहसास हो जाएगा. ये वो स्थान हैं, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है. व्यक्ति को एक अलग अनुभव मिलता है.

2.केदारनाथ

केदारनाथ
2

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ, भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. हिमालय की गोद में बसा यह स्थान भगवान महादेव का एक प्राचीन मंदिर है . अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, यह मंदिर आज भी अपनी अडिग स्थिति में है. चार धामों में से एक माने जाने वाले केदारनाथ एक ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ प्रत्येक सनातनी श्रद्धालु को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए.

3.वृंदावन

वृंदावन
3

वृंदावन को 'धरती का स्वर्ग' कहा जाता है. यहाँ भगवान कृष्ण और राधारानी की लीलाएँ देखने को मिलती हैं. शहर की हर गली में भक्ति की खुशबू फैली रहती है. कृष्ण की बाललीला, रासलीला और मंदिरों की भव्यता देखकर भक्त को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है.

4.ऋषिकेश

ऋषिकेश
4

ऋषिकेश आध्यात्म और रोमांच, दोनों का केंद्र है. गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर ध्यान, योग, राफ्टिंग और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है. दुनिया भर से लोग यहाँ मन की शांति और आध्यात्मिक शक्ति पाने आते हैं. ऋषिकेश आने के बाद हर यात्री प्रेरणा से भर जाता है.

5.सोमनाथ

सोमनाथ
5

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ को भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है. इस मंदिर का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और संघर्षपूर्ण है. अनेक आक्रमणों के बावजूद, यह मंदिर बार-बार उठ खड़ा हुआ है और आज भी आस्था का प्रतीक बना हुआ है. यहाँ दर्शन करने से भक्ति, साहस और आस्था का संगम अनुभव होता है.

6.वाराणसी

वाराणसी
6

गंगा तट पर बसा वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है. शाम की गंगा आरती, घाटों से दिखने वाला दिव्य दृश्य और संकरी गलियों में स्थित मंदिर, सुकून के पल बिताने के लिए एक आदर्श स्थान हैं. कहा जाता है कि वाराणसी में जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है, वह कहीं और मिलना मुश्किल है.

7.जरूर करें एक न एक बार यात्रा

जरूर करें एक न एक बार यात्रा
7

ये सभी स्थान भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं. अगर आप सच्ची मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको जीवन में कम से कम एक बार इन स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए.

