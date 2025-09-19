Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

1 . चांदनी चौक

दिल्ली की सबसे पुरानी और फेमस मार्केट चांदनी चौक नवरात्र के लिए लहंगे-चोली, साड़ियां और तरह-तरह के ट्रेडिशनल आउटफिट्स के सबसे बेस्ट है. यहां आपको पूजा का सामान, सजावट का सामान और रंग-बिरंगी चूड़ियां सब कुछ थोक के भाव में मिल जाएगा. बता दें कि किनारी बाजार, दरीबा कलां और चांदनी चौक की अन्य गलियां न नवरात्रि की शॉपिंग के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरिएंस देती हैं.