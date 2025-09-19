FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

Budget-Friendly Navratri Shopping: आज हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे फेमस मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप नवरात्रि की शॉपिंग सस्ते में कर सकते हैं.... 

Abhay Sharma | Sep 19, 2025, 06:36 PM IST

1.चांदनी चौक

चांदनी चौक
1

दिल्ली की सबसे पुरानी और फेमस मार्केट चांदनी चौक नवरात्र के लिए लहंगे-चोली, साड़ियां और तरह-तरह के ट्रेडिशनल आउटफिट्स के सबसे बेस्ट है. यहां आपको पूजा का सामान, सजावट का सामान और रंग-बिरंगी चूड़ियां सब कुछ थोक के भाव में मिल जाएगा. बता दें कि किनारी बाजार, दरीबा कलां और चांदनी चौक की अन्य गलियां न नवरात्रि की शॉपिंग के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरिएंस देती हैं. 

2.लाजपत नगर

लाजपत नगर
2

लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में आपको लेटेस्ट ट्रेंड वाले एथनिक वियर और जूलरी एकदम सही दाम में मिल जाएंगे, यहां आपको डिजाइनर कपड़ों की कॉपी, ऑक्सिडाइज्ड जूलरी और फैशनेबल फुटवियर बहुत कम दाम में मिलेंगे. बता दें कि यह बाजार खासतौर से डांडिया नाइट्स के लिए शानदार घाघरा-चोली और मैचिंग जूलरी के लिए जाना जाता है.

3.सदर बाजार

सदर बाजार
3

सदर बाज़ार में आपको हर चीज बेहद सस्ते में मिल जाएगी, यह दिल्ली का बड़ा थोक बाजार माना जाता है. कन्या पूजन के लिए गिफ्ट्स, जैसे चूड़ियां, हेयरबैंड और खिलौने यहां बल्क में बहुत कम दाम में मिल जाएंगे. इसके अलावा पूजा की थाली और सजावट का सामान भी यहा बहुत किफायती दामों पर मिलता है. 

4.सरोजिनी नगर

सरोजिनी नगर
4

बजट में स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े खरीदने के लिए सरोजिनी नगर बाजार से बेहतर कोई जगह नहीं है. घाघरा-चोली से लेकर वेस्टर्न और एथनिक कपड़ों तक का शानदार कलेक्शन आपको यहां मिल जाएगा. इसके अलावा, यहां से आप मैचिंग झुमके, चूड़ियां और फुटवियर भी खरीद सकते हैं, जो आपकी ड्रेस को कंप्लीट करेंगे. 

5.करोल बाग

करोल बाग
5

एंब्रॉयडरी वाली साड़ियां या लहंगे-चोली खरीदना है तो करोल बाग मार्केट विजिट कर सकते हैं. यहां आपको डिजाइनर ड्रेसेस के अलावा, धार्मिक सामान और पूजा की सामग्री भी आसानी से मिलेगी, वो भी सस्ते में. इसके अलावा यहां मिलने वाली जूलरी भी बहुत खूबसूरत और किफायती होती है. 

6.कम बजट में अच्छी शॉपिंग

कम बजट में अच्छी शॉपिंग
6

कम बजट में शॉपिंग लिस्ट पूरी करनी है तो आप इन बाजार में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, यहां आपको जरूरत का हर सामान कम दाम में मिल जाएगा. तो देर किस बात की दिल्ली के इन 5 मशहूर बाजारों (Budget-Friendly Navratri Shopping) में कर आएं नवरात्रि की शॉपिंग. 

