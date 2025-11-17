Elephant Vastu Rules: आप के घर पर भी है हाथी की ऐसी मूर्ति, जानें इसे रखने के नियम और फायदे

2 . घर में हाथी की मूर्ति रखने के नियम और फायदे

फेंगशुई के अनुसार, अगर आप घर में हाथी की पिक्चर या फिर छोटी सी मूर्ति रख रहे हैं तो हाथी की मूर्ति में हाथी का सूंड ऊपर की तरफ होना चाहिए. इससे घर में पॉजीटिव एनर्जी आती है. साथ दरवाजे पर हाथी की मूर्ति रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है.