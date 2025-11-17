Elephant Vastu Rules: आप के घर पर भी है हाथी की ऐसी मूर्ति, जानें इसे रखने के नियम और फायदे

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 17, 2025, 10:26 AM IST
1.गणपति बप्पा का प्रतीक हैं हाथी
हाथी को भगवान बुद्ध के साथ ही गणेश जी का प्रतीक माना गया है. यह पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और घर में सुख शांति को आकर्षित करता है. घर में हाथी की मूर्ति रखने के फायदों के बारें में बताने जा रहे हैं...
2.घर में हाथी की मूर्ति रखने के नियम और फायदे
फेंगशुई के अनुसार, अगर आप घर में हाथी की पिक्चर या फिर छोटी सी मूर्ति रख रहे हैं तो हाथी की मूर्ति में हाथी का सूंड ऊपर की तरफ होना चाहिए. इससे घर में पॉजीटिव एनर्जी आती है. साथ दरवाजे पर हाथी की मूर्ति रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
3.इस तरह रखें हाथियों का जोड़ा
अगर आप घर की बुरी या नकारात्मक शक्तियों को बचाना चाहते हैं तो हाथियों के जोड़े को बाहर की तरफ मुंह करके रखना चाहिए. इससे घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है.
4.हाथी और बच्चे की मूर्ति
घर में हाथियों की मां और बच्चे का जोड़ा रखना बेहद शुभ होता है. इससे मां और बच्चे का रिश्ता मजबूत होता है.
5.पति पत्नी के रिश्ते में आती है मजबूती
अगर पति पत्नी में दरार आ रही है तो हाथियों की एक जोड़ी मूर्ति या पेंटिंग को कमरे में रखें. ऐसा रखने से सुख शांति आती है. रिश्ते में मजबूती आती है.
6.करियर में मिलती है तरक्की
करियर में तरक्की के लिए हाथी की मूर्ति को ऑफिस के सामने वाले दरवाजे पर भी रख सकते हैं. इससे व्यक्ति को जीवन में लाभ और तरक्की मिलती है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
