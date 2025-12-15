Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह

5 . दीपक जलाना होता है शुभ

5

एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. इस दिन तुलसी को छूने या जल देने की जगह दीपक जला सकते हैं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.हालांकि आप नीचे गिरे हुए तुलसी के पत्तों को उठा सकते हैं.

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

