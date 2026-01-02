Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

धर्म
Abhay Sharma | Jan 02, 2026, 05:14 PM IST
1.भारत में दिखेगा सिर्फ एक ग्रहण
इस साल भारत में सिर्फ एक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, बाकी के 3 ग्रहण या तो देश से दिखाई नहीं देंगे या फिर इनका असर काफी कम होगा, जिससे इन्हें देख पाना मुश्किल होगा.
2.कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?
17 फरवरी, दिन मंगलवार को साल 2026 का पहला ग्रहण लगेगा. इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण या ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है, जिसमें सूर्य का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा ढक जाएगा. यह ग्रहण लगभग 2 मिनट 20 सेकेंड तक रहेगा. भारत में यह दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा.
3.साल का पहला चंद्र ग्रहण
3 मार्च, दिन मंगलवार 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में पूरी तरह दिखाई देगा. इस ग्रहण को हम सीधे देख पाएंगे. यह चंद्र ग्रहण लगभग 58 मिनट तक रहेगा, जिसमें चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा. इसे ब्लड मून कहा जाता है.
4.सूतक काल का समय
3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इससे 9 घंटे पहले 3 मार्च को सुबह 6:20 बजे से शाम 06:46 बजे तक सूतक काल रहेगा. शास्त्रों के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए.
5.कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण?
इसके बाद इस साल का तीसरा ग्रहण 29 जुलाई को लगेगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा. अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से इस ग्रहण को देखा जा सकेगा. हालांकि, भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं जाएगा.
6.कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण?
साल का चौथा और आखिरी ग्रहण 28 अगस्त लगेगा, यह ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. भारत से इसे देखा नहीं जा सकेगा और इसलिए इसका भी सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा.
7.2026 के खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स
ग्रहण के अलावा, इस साल खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे. इसमें पहला है 3 जनवरी 2026 यानी कल का सूपरमून, इस दिन आप आसमान में सबसे चमकीला चांद देख पाएंगे. 20 मार्च को आकाश में क्रेसेंट मून देख पाएंगे, 31 मई को ब्लू माइक्रोमून, 25 नवंबर को साल का दूसरा सूपरमून और 24 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा और नजदीकी सुपरमून दिखाई देगा..
