Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

7 . 2026 के खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स

ग्रहण के अलावा, इस साल खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे. इसमें पहला है 3 जनवरी 2026 यानी कल का सूपरमून, इस दिन आप आसमान में सबसे चमकीला चांद देख पाएंगे. 20 मार्च को आकाश में क्रेसेंट मून देख पाएंगे, 31 मई को ब्लू माइक्रोमून, 25 नवंबर को साल का दूसरा सूपरमून और 24 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा और नजदीकी सुपरमून दिखाई देगा..

