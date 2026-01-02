FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले छत्तीसगढ़ HC ने जमानत दी.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो महिला जिसने भारत में खोला लड़कियों के लिए पहला स्कूल, बदले में समाज ने कीचड़ और पत्थरों से नवाजा

वो महिला जिसने भारत में खोला लड़कियों के लिए पहला स्कूल, बदले में समाज ने कीचड़ और पत्थरों से नवाजा

एक्विटास एमडी Siddhartha Bhaiya का निधन, स्मॉल कैप के माने जाते थे बादशाह, 2800% का दिया रिटर्न

एक्विटास एमडी Siddhartha Bhaiya का निधन, स्मॉल कैप के माने जाते थे बादशाह, 2800% का दिया रिटर्न

UP School News: यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह

HomePhotos

धर्म

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

साल 2026 शुरू हो चुका है, बता दें कि इस साल कुल 4 ग्रहण होंगे, इनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे. हालांकि ये चारों ग्रहण भारत में समान रूप से दिखाई नहीं देंगे. आइए जानें इस साल कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण, भारत में कौन सा ग्रहण नजर आएगा, यहां पढ़ें डेट से लेकर टाइम तक सबकुछ... 

Abhay Sharma | Jan 02, 2026, 05:14 PM IST

1.भारत में दिखेगा सिर्फ एक ग्रहण

भारत में दिखेगा सिर्फ एक ग्रहण
1

इस साल भारत में सिर्फ एक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, बाकी के 3 ग्रहण या तो देश से दिखाई नहीं देंगे या फिर इनका असर काफी कम होगा, जिससे इन्हें देख पाना मुश्किल होगा.

Advertisement

2.कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?

कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?
2

17 फरवरी, दिन मंगलवार को साल 2026 का पहला ग्रहण लगेगा. इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण या ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है, जिसमें सूर्य का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा ढक जाएगा. यह ग्रहण लगभग 2 मिनट 20 सेकेंड तक रहेगा. भारत में यह दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. 

3.साल का पहला चंद्र ग्रहण 

साल का पहला चंद्र ग्रहण 
3

3 मार्च, दिन मंगलवार 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में पूरी तरह दिखाई देगा. इस ग्रहण को हम सीधे देख पाएंगे. यह चंद्र ग्रहण लगभग 58 मिनट तक रहेगा, जिसमें चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा. इसे ब्लड मून कहा जाता है. 

4.सूतक काल का समय

सूतक काल का समय
4

3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इससे 9 घंटे पहले 3 मार्च को सुबह 6:20 बजे से शाम 06:46 बजे तक सूतक काल रहेगा.  शास्त्रों के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए.   

TRENDING NOW

5.कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण?

कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण?
5

इसके बाद इस साल का तीसरा ग्रहण 29 जुलाई को लगेगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा. अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से इस ग्रहण को देखा जा सकेगा. हालांकि, भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं जाएगा. 

6.कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण?

कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण?
6

साल का चौथा और आखिरी ग्रहण 28 अगस्त लगेगा, यह ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. भारत से इसे देखा नहीं जा सकेगा और इसलिए इसका भी सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा.

 

7.2026 के खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स 

2026 के खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स 
7

ग्रहण के अलावा, इस साल खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे. इसमें पहला है 3 जनवरी 2026 यानी कल का सूपरमून, इस दिन आप आसमान में सबसे चमकीला चांद देख पाएंगे. 20 मार्च को आकाश में क्रेसेंट मून देख पाएंगे, 31 मई को ब्लू माइक्रोमून, 25 नवंबर को साल का दूसरा सूपरमून और 24 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा और नजदीकी सुपरमून दिखाई देगा.. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
MORE
Advertisement
धर्म
New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
Rashifal 1 January 2026: आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement